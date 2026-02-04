Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο ηλικιωμένες στην Κοζάνη, μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους που κατέληξε σε ξυλοδαρμό, όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη γυναίκα.

Η μία γυναίκα υπέβαλε μήνυση στη δεύτερη, η οποία μήνυσε τον σύζυγό της πρώτης για ξυλοδαρμό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί της Τρίτης στην πλατεία Λασσάνη, όταν δύο ηλικιωμένες γυναίκες άρχισαν να λογομαχούν μπροστά σε έκπληκτους περαστικούς και καταστηματάρχες που έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, οι δύο γυναίκες είναι περίπου 75-80 ετών, ενώ μεταξύ των οικογενειών τους υπάρχουν παλαιότερες «διαφορές». Μάλιστα, η μία από τις δύο εμπλεκόμενες στον καυγά έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές και πάλι για περιστατικό στην ίδια πλατεία στην Κοζάνη.

Κοζάνη: Το περιστατικό

Στη διάρκεια της λογομαχίας των δύο γυναικών, τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη γυναίκα, με αποτέλεσμα ο καυγάς να βγει εκτός ελέγχου.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ και ακολούθησε περιπολικό, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς οι δυο γυναίκες ανέφεραν ότι ζαλίζονται από τα όποια χτυπήματα και την ένταση που επικράτησε μεταξύ τους.

Τελικά και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ενώ στη συνέχεια εξέφρασαν την πρόθεσή τους να υποβάλλουν μηνύσεις. Συγκεκριμένα, η μία γυναίκα υπέβαλε μήνυση στη δεύτερη, η οποία μήνυσε τον σύζυγό της πρώτης για ξυλοδαρμό.