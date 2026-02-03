Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν – Κατηγορείται για τον φόνο της γυναίκας του

Για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού σε βάρος της νυν συζύγου του, Λίντα Στίβενσον, κατηγορείται ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν που συνελήφθη τη Δευτέρα, μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών.

Σύμφωνα με το NBC News , ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον, που υπήρξε παντρεμένος με την πρώην Πρώτη Κυρία, τέθηκε υπό κράτηση μετά τον θάνατο της συζύγου του ύστερα από περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης όπως προκύπτει από κατηγορητήριο ενόρκων που κατατέθηκε στο Ντέλαγουερ.

Κλήση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Η Αστυνομία της Κομητείας Νιου Καστλ (New Castle County Police) δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου. Ωστόσο, σε αρχική ανακοίνωση αναφερόταν ότι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στις 28 Δεκεμβρίου σε κατοικία στην ευρύτερη περιοχή του Γουίλμινγκτον.

Η Λίντα Στίβενσον εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σαλόνι του σπιτιού και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, κατέληξε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση εκείνης της ημέρας, η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η αιτία θανάτου δεν περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψη του Γουίλιαμ Στίβενσον. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κατηγορητήριο των ενόρκων τη Δευτέρα ήταν αποτέλεσμα «εκτεταμένης, πολυεβδομαδιαίας έρευνας» για τον θάνατο της γυναίκας.

Μάλιστα, το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό απόσπασμα από κλήση στην Άμεση Δράση τη μοιραία βραδιά.

Ο Γουίλιαμ Στίβενσον παραμένει κρατούμενος στο σωφρονιστικό κατάστημα Howard Young, καθώς δεν κατέβαλε χρηματική εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν είναι σαφές εάν έχει ορίσει συνήγορο υπεράσπισης.

Ο γάμος με την Τζιλ Μπάιντεν

Ο γάμος της Τζιλ και του Μπιλ Στίβενσον διήρκεσε πέντε χρόνια. Παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1970 όταν εκείνη ήταν 18 ετών και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, ενώ εκείνος ήταν 23 ετών.

Τον Μάρτιο του 1975, η Τζιλ γνώρισε έναν γερουσιαστή του Ντέλαγουερ ονόματι Τζο Μπάιντεν, ενώ το πολιτικό διαζύγιο με τον Στίβενσον εκδόθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους