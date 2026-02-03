Είναι τελικά υγιεινές οι πατάτες ή όχι; Παρότι έχουν «δαιμονοποιηθεί» στο παρελθόν, στην πραγματικότητα έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες αλλά και αντιοξειδωτικά. Μάλιστα, έχουν συνδεθεί με αρκετά οφέλη για την υγεία, όπως η καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία και η μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες. Ένα βασικό σημάδι που δείχνει ποιες είναι πιο θρεπτικές είναι το χρώμα της σάρκας τους.

Πατάτες και θρεπτική αξία ανά χρώμα

Γενικά, οι πατάτες διαφέρουν στη θρεπτική τους αξία ανάλογα με το χρώμα και την ποικιλία. Οι πατάτες με κίτρινη ή μωβ σάρκα τείνουν να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα ορισμένων θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τις λευκόσαρκες. Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο να γίνει μια απόλυτη κατάταξη, καθώς κάθε ποικιλία υπερέχει σε διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία.

Το θετικό είναι ότι, όποια πατάτα κι αν επιλέξετε, προσλαμβάνετε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Για παράδειγμα, οι πατάτες έχουν περισσότερο κάλιο από τις μπανάνες, περισσότερες φυτικές ίνες από μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης και περίπου όση βιταμίνη C έχει ένα μανταρίνι.

Οι μωβ πατάτες ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά — ιδιαίτερα σε ανθοκυανίνες. Περιέχουν παρόμοιες βιταμίνες και μέταλλα με τις υπόλοιπες ποικιλίες πατάτας, αλλά συνήθως υπερτερούν σε αντιοξειδωτικά.

Μάλιστα, έρευνα του Colorado State University που δημοσιεύτηκε στο Journal of Food Processing & Technology, υποστηρίζει ότι οι μωβ πατάτες έχουν επίπεδα αντιοξειδωτικών αντίστοιχα με αυτά των blueberries και των ροδιών.

Οι κόκκινες περιέχουν επίσης ανθοκυανίνες. Το έντονο κόκκινο χρώμα της σάρκας τους δείχνει υψηλή συγκέντρωση πολυφαινολών, ιδιαίτερα καροτενοειδών, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση.

Οι ποικιλίες με πορτοκαλί σάρκα — όπως οι γλυκοπατάτες — είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α· μία μόνο γλυκοπατάτα μπορεί να προσφέρει σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη. Είναι επίσης χαμηλότερες σε άμυλο, ενώ περιέχουν και περισσότερες διαλυτές φυτικές ίνες.

Οι κίτρινες έχουν χαμηλότερα επίπεδα πολυφαινολών σε σχέση με τις μωβ, κόκκινες και πορτοκαλί ποικιλίες, αλλά εξακολουθούν να υπερτερούν των λευκών και μάλιστα περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C. Ακόμη και οι πιο ανοιχτόχρωμες, όμως, έχουν τα δικά τους οφέλη. Οι λευκές περιέχουν περισσότερα χλωρογενικά οξέα, είδος πολυφαινόλης με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.

