Το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

Η Καλαμάτα βρέθηκε απρόσμενα στο επίκεντρο της παγκόσμιας street art, χάρη σε ένα έργο που έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο της πόλης. Η εντυπωσιακή τοιχογραφία με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, στην καρδιά της οδού Αριστομένους, απέσπασε τον τίτλο της καλύτερης τοιχογραφίας στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τον διεθνή θεσμό Street Art Cities.

Το έργο υπογράφει ο Πατρινός εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος (KLE), ο οποίος, μέσα από μια τολμηρή σύγχρονη ματιά, μετέφερε την εμβληματική φιγούρα της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο στον αστικό καμβά. Η τοιχογραφία δεν λειτούργησε απλώς ως αισθητική παρέμβαση, αλλά και ως σημείο συνάντησης της τέχνης του δρόμου με τη συλλογική πολιτιστική μνήμη.

«Η Κάλλας δεν είναι ένα μνημειακό πορτρέτο, αλλά μια συμβολική παρουσία»

Ο ίδιος επισημαίνει ότι συνεχίζει με την ίδια πίστη στη δύναμη της τέχνης στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας πως ο αστικός ιστός μπορεί –και πρέπει– να αποτελεί πεδίο δημιουργίας, διαλόγου και συμμετοχής.

«Για τον Κλεομένη Κωστόπουλο, το έργο λειτουργεί ως μια ζωντανή αφήγηση για τον τόπο, τη μνήμη και τη συνέχεια του πολιτισμού», αναφέρεται σε ανάρτηση του θεσμού.

«Η Κάλλας δεν είναι ένα μνημειακό πορτρέτο, αλλά μια συμβολική παρουσία — ένα σώμα που μεταφέρει τον πολιτισμό από το παρελθόν στο παρόν», σημειώνει ο ίδιος σύμφωνα με την ανάρτηση.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή.

«Όταν ένα έργο στον δημόσιο χώρο αγκαλιάζεται έτσι, καταλαβαίνεις ότι δεν σου ανήκει πια — ανήκει στους ανθρώπους που ζουν μαζί του», προσθέτει ο KLE.

Την ίδια δυναμική αναγνώρισε και το Street Art Cities.

«Το να βλέπουμε την Ελλάδα να συσπειρώνεται γύρω από αυτή την τοιχογραφία ήταν απίστευτο. Το πάθος και η περηφάνια έδειξαν πόσο ισχυρή μπορεί να γίνει η συλλογική φωνή. Σύντομα θα επισκεφθούμε την Καλαμάτα για να παραδώσουμε το βραβείο και να δούμε από κοντά αυτό το μνημειακό έργο», ανέφερε ο Tiny Tim, ένας εκ των συνιδρυτών.