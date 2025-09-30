Τα αποκαλυπτήρια του ξεχωριστού γλυπτού του διεθνούς φήμης Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλώρου πραγματοποιήθηκαν στην Όπερα του Ντουμπάι. Η ίδια η ηχογράφηση της μεγάλης ντίβας μετατράπηκε σε οπτική και υλική μορφή, αποτυπώνοντας το ηχόγραμμα της φωνής της σε μπρούντζο και χρυσό.

Η τρισδιάστατη απεικόνιση της φωνής δημιουργεί μια συμπαγή και επιβλητική μορφή, που συνδυάζει την καλλιτεχνική αφαίρεση με την επιστημονική τεχνολογία μετατροπής ήχου σε μορφή.

Το έργο επιτρέπει στον θεατή να αντιληφθεί οπτικά και υλικά την ενέργεια και την έκφραση της φωνής της Κάλλας

Ο Νίκος Φλώρος δήλωσε για το έργα του»: «Η φωνή της Μαρίας Κάλλας δεν μπορεί να σβήσει. Μετασχηματίζεται σε γλυπτό, σε ένα αιώνιο αποτύπωμα. Είναι βαθιά συγκινητικό να ξέρω ότι πλέον, ακόμα και άνθρωποι που δεν μπορούν να ακούσουν, μπορούν να αγγίξουν και να νιώσουν αυτό το θαύμα.»

Ο καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει επισής το επίσημο πορτρέτο του Προέδρου και Πρίγκιπα του Άμπου Ντάμπι, έργο που ανήκει στην προσωπική του συλλογή, και έχει τιμηθεί ως Επίτιμος Καλλιτέχνης των ΗΑΕ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κράτους.

Στα αποκαλυπτήρια απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόξενος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, Παναγιώτης Κούγιας, υπογραμμίζοντας τη διεθνή αξία της ελληνικής τέχνης και την παρουσία του έργου του Νίκου Φλώρου στο Ντουμπάι.

Τα αποκαλυπτήρια παράλληλα με την πρεμιέρα της όπερας (La Bohème) του Puccini

Ο Διευθυντής της Όπερας, Paolo Petroccelli, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι η παρουσίαση του γλυπτού συνδυάστηκε με την πρεμιέρα της όπερας «Λαμποέμ» (La Bohème) του Puccini, στο πλαίσιο της έναρξης της χειμερινής περιόδου της Όπερας.

Ανέφερε ότι αναμένεται ότι αρκετές χιλιάδες επισκέπτες θα περάσουν από την Όπερα τις επόμενες εβδομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ειδικά δημιουργημένο γλυπτό για τη Μαρία Κάλλας.

Πού θα «ταξιδέψει» το γλυπτό

Η παγκόσμια περιοδεία του γλυπτού «Echo of Casta Diva – The Maria Callas Sculpture» ξεκινά από την Όπερα του Ντουμπάι και θα ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως η Νέα Υόρκη, η Ιταλία, το Παρίσι, η Αυστραλία και η Ιαπωνία