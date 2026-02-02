Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Υπέρ της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εμφανίζεται ο αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Ο Μπάρακ σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι οι κυρώσεις CAATSA που οδήγησαν στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 αφορούσαν το ζήτημα της λειτουργικότητας των S-400 έχει λυθεί από την Τουρκία και το δεύτερο πουα φορά την κατοχή τους και είναι το πιο δύσκολο είναι υπό συζήτηση, εκτιμώντας ότι αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Μπάρακ μίλησε για τα F-35 και τη σύνδεση τους με την κατοχή του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος από την Αγκυρα.

«To πρόβλημα με την Τουρκία ήταν οι S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα. Το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο CAATSA, για να εμποδίσει την Τουρκία και τις κρατικές επιχειρήσεις να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό την περίοδο που θα κατέχουν τους S-400. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μια δεκαετία. Ηρθε ο πρόεδρος Τραμπ και λέει “Αυτό είναι τρελό”», ανέφερε ο Μπάρακ.

Όταν εμείς δεν πουλάμε F-35 στην Τουρκία αγοράζει Eurojet λέει ο Μπάρακ

Σημείωσε δε ότι «η Τουρκία ήδη έχει αμυντική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές drones της Ουκρανίας. Εχουν τα δικά τους τζετ. Οταν εμείς δεν τους πουλάμε μαχητικά, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet (σσ Eurofighter). Κατασκεύαζαν F-35, ήταν μαζί μας στο πρόγραμμα των F-35. Διαθέτουν F-35 τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μας στην Καλιφόρνια και αποτελούσαν μεγάλο μέρος του προγράμματος της συναρμολόγησης της ατράκτου».

Όπως είπε «ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα που ήταν εκεί για περίπου δέκα χρόνια και έλυσαν τα περισσότερα από αυτά συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των S-400 το οποίο έχει δυο απαιτήσεις για να προχωρήσει.

Πρώτον τη λειτουργικότητα, την οποία έχουν λύσει, και δεύτερον το θέμα κατοχής το οποίο είναι πιο δύσκολο. Ολα αυτά είναι υπό συζήτηση. Πιστεύω πως αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες».