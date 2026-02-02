Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.
- Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
- Ο Τζεφ Μπέζος σταματά τις πτήσεις αναψυχής στο Διάστημα, εστιάζεται στην ανάπτυξη σεληνακάτου
- Το Ισραήλ έπληξε τον Λίβανο - Λέει ότι σκότωσε αξιωματούχο και μέλος της Χεζμπολάχ
- Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
Υπέρ της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εμφανίζεται ο αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Ο Μπάρακ σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι οι κυρώσεις CAATSA που οδήγησαν στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 αφορούσαν το ζήτημα της λειτουργικότητας των S-400 έχει λυθεί από την Τουρκία και το δεύτερο πουα φορά την κατοχή τους και είναι το πιο δύσκολο είναι υπό συζήτηση, εκτιμώντας ότι αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Μπάρακ μίλησε για τα F-35 και τη σύνδεση τους με την κατοχή του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος από την Αγκυρα.
«To πρόβλημα με την Τουρκία ήταν οι S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα. Το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο CAATSA, για να εμποδίσει την Τουρκία και τις κρατικές επιχειρήσεις να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό την περίοδο που θα κατέχουν τους S-400. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μια δεκαετία. Ηρθε ο πρόεδρος Τραμπ και λέει “Αυτό είναι τρελό”», ανέφερε ο Μπάρακ.
Όταν εμείς δεν πουλάμε F-35 στην Τουρκία αγοράζει Eurojet λέει ο Μπάρακ
Σημείωσε δε ότι «η Τουρκία ήδη έχει αμυντική βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές drones της Ουκρανίας. Εχουν τα δικά τους τζετ. Οταν εμείς δεν τους πουλάμε μαχητικά, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet (σσ Eurofighter). Κατασκεύαζαν F-35, ήταν μαζί μας στο πρόγραμμα των F-35. Διαθέτουν F-35 τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μας στην Καλιφόρνια και αποτελούσαν μεγάλο μέρος του προγράμματος της συναρμολόγησης της ατράκτου».
Όπως είπε «ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν είχαν μια διμερή συνάντηση η οποία ήταν καταπληκτική. Είχαν έξι σημαντικά ζητήματα που ήταν εκεί για περίπου δέκα χρόνια και έλυσαν τα περισσότερα από αυτά συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των S-400 το οποίο έχει δυο απαιτήσεις για να προχωρήσει.
Πρώτον τη λειτουργικότητα, την οποία έχουν λύσει, και δεύτερον το θέμα κατοχής το οποίο είναι πιο δύσκολο. Ολα αυτά είναι υπό συζήτηση. Πιστεύω πως αυτά τα θέματα θα λυθούν τους επόμενους 4 με 6 μήνες».
- Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
- Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
- Το «τσάμπα» ζει στους μισθούς των εκπαιδευτικών: Μειώθηκαν 35% σε 15 χρόνια
- Ανατροπή στην υπόθεση Σαμπάνη: Δεν οδηγούσε ο 18χρονος – Καταρρίφθηκε ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών
- Η αναθεώρηση του Συντάγματος ως προεκλογικό τρικ της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
- Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
- ΚΚΕ: Η χυδαιότητα με την οποία μίλησε η Αλεξοπούλου είναι έκφραση της κυβερνητικής πολιτικής
- Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις