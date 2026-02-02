Μποξέρ στις ΗΠΑ έχασε το… περουκίνι του μέσα στο ρινγκ και έγινε viral! (vid)

Ο μποξέρ Τζάρελ Μίλερ νίκησε τον αγώνα στην κατηγορία βαρέων βαρών που έδωσε το Σάββατο στη Νέα Υόρκη κόντρα στον Κίνγκσλεί Άιμπεχ, ωστόσο ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία για κάτι διαφορετικό και σπάνιο.

Τι συνέβη; Κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά από πολλά, διαδοχικά χτυπήματα από τον αντίπαλό του, άρχισε να ξεκολλάει η… περούκα του Μίλερ. Όταν κατάλαβε ότι πάει να φύγει, την ξεκόλλησε και την πέταξε στους θεατές!

Εν τέλει, συνέχισε κανονικά και επικράτησε του αντιπάλου του, με οριακή απόφαση των κριτών.

Αμέσως μετά τον αγώνα στις δηλώσεις του, ο Μίλερ απέδωσε το συμβάν σε χρήση της περούκας στο… λούσιμο με λευκαντικό στο σπίτι της μητέρας του που τον υποχρέωσε να βρει εκτάκτως μια περούκα.

Δείτε το βίντεο με τον Μίλερ στις ΗΠΑ που έγινε viral

«Πήγα στο σπίτι της μαμάς μου και βρήκα μερικά μπουκάλια σαμπουάν στο τραπέζι. Έκανα λούσιμο, ήταν σαν αμμωνία. Έχασα κυριολεκτικά τα μαλλιά μου πριν από δύο ημέρες. Έτσι, τηλεφώνησα στον μάνατζέρ μου (και του είπα), «φέρε μου ένα από αυτά τα περουκίνια», και το έβαλα πολύ γρήγορα… Είμαι κωμικός, κάνω πλάκα με τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά.