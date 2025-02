Ο 28χρονος πυγμάχος της κατηγορίας Super-featherweight Τζον Κούνι πέθανε μετά την ήττα του από τον Ουαλό Νέιθαν Χάουελς στο Μπέλφαστ το περασμένο Σάββατο. Ο Ιρλανδός μποξέρ υπέστη ενδοκρανιακή αιμορραγία και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την ανακούφιση της πίεσης στον εγκέφαλό του μετά τον αγώνα στο Ulster Hall, σύμφωνα με το BBC και άλλες πηγές.

Ο Κούνι με καταγωγή από το Γκάλγουεϊ αξιολογήθηκε από την ιατρική ομάδα μέσα στο ρινγκ προτού τον μεταφέρουν με φορείο και τον μεταφέρουν στο Royal Victoria Hospital στο Μπέλφαστ. Μάλιστα τον αγώνα τον διέκοψε ο διαιτητής.

«Με πλήρη συντριβή πρέπει να ανακοινώσουμε ότι μετά από μια εβδομάδα μάχης για τη ζωή του ο Τζον Κούνι δυστυχώς απεβίωσε», δήλωσε η MHD Promotions εκ μέρους της οικογένειας.

«(Οι γονείς του) Ο κύριος και η κυρία Κούνι και η αρραβωνιαστικιά του Εμαλίν θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το προσωπικό στο Royal Victoria Hospital του Μπέλφαστ που εργάστηκε ακούραστα για να σώσει τη ζωή του Τζον και για όλους όσους έστειλαν μηνύματα υποστήριξης και προσευχές. Ήταν ένας πολυαγαπημένος γιος, αδελφός και σύντροφος και θα μας πάρει μια ολόκληρη ζωή για να ξεχάσουμε πόσο ξεχωριστός ήταν. RIP Τζον ‘The Kid’ Κούνι».

Rest-In Peace 🕊 John Cooney#Boxing is an amazingly BRUTAL sport. Fans always take for granted the dangers these fighters face in the ring.

A fighter shouldn’t be taking 20+ punches to the face with no counters. His team & ref needed to do better. #CooneyHowells pic.twitter.com/FO44s8Erlb

— 🐱Cat_Boxing🥊Death2Project25’💀 (@CatACor21) February 8, 2025