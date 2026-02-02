Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Η διατήρηση της κινητικότητάς μας στο μέλλον, ξεκινά από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα. Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες, είναι η ιδανική προσθήκη στην καθημερινής μας ρουτίνα.

Οι ασκήσεις κινητικότητας μπορούν να γίνουν σε κάθε ηλικία και ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής κατάστασης του ατόμου και είναι πολύ σημαντικές καθώς η κινητικότητα αποτελεί τη βάση για όλα όσα κάνουμε και όταν περιορίζεται, μπορεί να περιορίσει την ίδια μας τη ζωή.

Προπόνηση κινητικότητας: Ποιες απλές ασκήσεις μπορείς να επιλέξεις

Για να κινείσαι με αυτοπεποίθηση για πολλά ακόμη χρόνια, κάνε:

Διατάσεις: Στατικές και δυναμικές

  • Διάταση της πλάτης: Ενώ κάθεσαι ή και όρθιος/α, τέντωσε τα χέρια σου μπροστά και παράλληλα φέρε το κεφάλι προς τα γόνατα. Αυτή η διάταση βοηθά στην επιμήκυνση της πλάτης και των μυών του κορμού.
  • Διάταση των μηρών: Στάσου όρθιος/α, πιάσε το πόδι σου με το χέρι και φέρε τη φτέρνα προς τους γλουτούς σου για να επιμηκύνεις τους μυς του τετρακέφαλου. Κράτα τη θέση αυτή για 20-30 δευτερόλεπτα.
  • Περπάτημα με τα γόνατα ψηλά: Στάσου όρθιος/α με τα πόδια ανοιχτά στο πλάτος των ώμων και τα χέρια χαλαρά στα πλάγια του σώματος. Σήκωσε το ένα γόνατο όσο πιο ψηλά μπορείς, φέρνοντάς το προς το στήθος (όχι μόνο με δύναμη, αλλά και με έλεγχο). Ύστερα, κατέβασέ το αργά και συνέχισε με το άλλο. Επανάλαβε αυτή την κίνηση 10-12 φορές εναλλάσσοντας τα γόνατα.
  • Περιστροφές ώμων: Κάνε κυκλικές κινήσεις με τους ώμους μπροστά και πίσω με αργό και ελεγχόμενο ρυθμό.

Foam Roller: Μασάζ και αποφόρτιση μυών

  • Ξεκίνα τοποθετώντας το foam roller στην περιοχή της μέσης, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.
  • Αργά, κύλισε το foam roller προς τα πάνω, κατά μήκος της πλάτης σου, μέχρι το ύψος των ώμων και μετά κατέβα ξανά.
  • Εάν αισθανθείς περιοχές με ένταση ή σφιχτούς μυς, κάνε μικρές, κυκλικές κινήσεις εκεί.
  • Διατήρησε τον κορμό σταθερό και το κεφάλι σου να είναι σε ευθυγράμμιση με τη σπονδυλική στήλη, για να αποφύγεις την πίεση στον αυχένα.
  • Ύστερα, τοποθέτησε το foam roller κάτω από τους μηρούς σου (στο μπροστά ή στο πίσω μέρος, ανάλογα με την περιοχή που θέλεις να αποφορτίσεις) και άρχισε να κυλάς αργά πάνω και κάτω, ξεκινώντας από το γόνατο και φτάνοντας μέχρι την περιοχή της πυέλου.

Η γρήγορη κίνηση μπορεί να μην επιτρέψει στους μύες να χαλαρώσουν σωστά, επομένως… χαλαρά.

Γιόγκα: Ενδυνάμωση και ευλυγισία

Η γιόγκα είναι εξαιρετική για την κινητικότητα, καθώς συνδυάζει την ευλυγισία με την αναπνοή και τη συγκέντρωση. Δοκίμασε:

Τη «στάση του παιδιού»

  • Κάτσε στα γόνατά σου και τοποθέτησε τα πόδια σου στο άνοιγμα των ισχίων, με τα γόνατα ανοιχτά στο πλάτος των γοφών.
  • Κάθισε πίσω στους γοφούς σου, με τους γλουτούς να πλησιάζουν τα πέλματα, και έπειτα τέντωσε το σώμα σου προς τα εμπρός, με το μέτωπο να ακουμπάει στο έδαφος.
  • Χαλάρωσε τα χέρια σου. Άνοιξέ τα μπροστά σου στο στρωματάκι ή τοποθέτησέ τα δίπλα στους μηρούς σου αν προτιμάς.
  • Εστίασε στην αναπνοή σου, εισπνέοντας και εκπνέοντας αργά και βαθιά, αφήνοντας το σώμα να χαλαρώσει όσο προχωράς με την κίνηση.

Τη «στάση γάτα-αγελάδα»

  • Ξεκίνα στα τέσσερα: Τοποθέτησε τα χέρια σου κάτω, με τους καρπούς να είναι ακριβώς κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τα ισχία. Τα πόδια να είναι ανοιχτά στο πλάτος των γοφών.
  • Λύγισε ελαφρώς την πλάτη προς τα κάτω και άνοιξε το στήθος προς τα εμπρός. Σήκωσε το κεφάλι και το στήθος ελαφρώς προς τα πάνω. Η πλάτη πρέπει να είναι σε χαλαρή καμπύλη, σαν να “βουλιάζει” προς το έδαφος (θέση της αγελάδας).
  • Ύστερα, κάνε το αντίστροφο, δηλαδή σχημάτισε μια καμπύλη με τη σπονδυλική σου στήλη προς τα πάνω. Κλείσε το στήθος και κατέβασε το κεφάλι προς το στήθος. Σφίξε ελαφρώς τη κοιλιά για να προστατεύσεις την περιοχή της μέσης (θέση της γάτας).
  • Κάνε αργές, συντονισμένες κινήσεις από τη θέση της αγελάδας στη θέση της γάτας, ακολουθώντας τη ροή της αναπνοής σου.

Στροφές του κορμού

Στάσου όρθιος/α με τα πόδια ανοιχτά στο ύψος των ώμων και τα χέρια σε ευθεία γραμμή μπροστά σου. Γύρισε τον κορμό σου αργά προς τα δεξιά και αριστερά, ενεργοποιώντας τους μυς του κορμού.

Περιστροφές γονάτων

Στάσου με τα πόδια ελαφρώς λυγισμένα και τοποθέτησε τα χέρια στους γοφούς σου. Εκτέλεσε μικρές περιστροφές των γονάτων προς τα έξω και μετά προς τα μέσα για 10-15 επαναλήψεις για να ενισχύσεις την κινητικότητα στις αρθρώσεις.

Περπάτημα

Όταν σου δίνετε η ευκαιρία, περπάτα σε μονοπάτια με ανώμαλο έδαφος για να ενεργοποιήσεις τους μυς των ποδιών και να ενισχύσεις τη σταθερότητά σου.

* Πηγή: Vita

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
