«Λιώνεις» στη γυμναστική αλλά δεν βλέπεις αποτελέσματα: Τι φταίει;
Τα 4 λάθη 28 Ιανουαρίου 2026, 06:30

«Λιώνεις» στη γυμναστική αλλά δεν βλέπεις αποτελέσματα: Τι φταίει;

Τέσσερα λάθη που πολλοί από εμάς κάνουν στη γυμναστική και δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.

Γυμνάζεσαι πιο συστηματικά, αλλά αντί να νιώθεις πιο δυνατός/ή και ικανός/ή, δυσκολεύεσαι να ολοκληρώσεις τις προπονήσεις σου και αισθάνεσαι κολλημένος/η στο ίδιο εξαντλητικό επίπεδο προσπάθειας από βδομάδα σε βδομάδα; Αυτό το χάσμα είναι πολύ συχνό φαινόμενο, γι’ αυτό και πολλοί απογοητεύονται και παρατούν τη γυμναστική. Όμως, εσύ δεν θα είσαι ένας από αυτούς…

Ας δούμε 4 πιθανούς λόγους που δυσκολεύεσαι και τι μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτά τα εμπόδια.

  1. Η έλλειψη κινητικότητας προκαλεί καταπόνηση

Αν το πρόγραμμά σου δίνει έμφαση στη δύναμη ή την ένταση χωρίς να δίνει ίση προσοχή στην κινητικότητα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια επιβλαβή ανισορροπία.

Όταν οι αρθρώσεις στερούνται ενός άνετου εύρους κίνησης, το σώμα πρέπει να καταβάλει περισσότερη προσπάθεια για να κινηθεί. Αυτή η επιπλέον προσπάθεια εκδηλώνεται ως καταπόνηση, αντί για ομαλή και αποδοτική κίνηση.

Αν μια άσκηση φαίνεται συνεχώς πιο δύσκολη από τη μία πλευρά, ιδιαίτερα σε μια άρθρωση, αυτό συνήθως υποδεικνύει περιορισμένη κινητικότητα. Σταδιακά, η άνιση καταπόνηση στους μύες και τις αρθρώσεις δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τραυματισμούς και προβλήματα ευθυγράμμισης.

Τι να κάνεις

Η προπόνηση κινητικότητας δεν αφορά μόνο το stretching για ευλυγισία. Πρόκειται για τη βελτίωση της κίνησης σε όλες τις κατευθύνσεις: μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά και στροφές. Για παράδειγμα, αν κάνεις μια άσκηση όπως το “bird dog”, δουλεύεις την κινητικότητα του κορμού και της σπονδυλικής στήλης σε διαφορετικές κατευθύνσεις, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την κίνηση των αρθρώσεων. Αν προσθέσεις τέτοιες ασκήσεις πριν και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, βοηθάς τις αρθρώσεις σου να κινούνται πιο εύκολα, έτσι ώστε οι μύες να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

Αν παρατηρήσεις σημαντικές ανισορροπίες στην κινητικότητα, καλό είναι να συμβουλευτείς έναν φυσικοθεραπευτή ή κάποιον άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία για να σε καθοδηγήσει και να σου προτείνει διορθωτικές ασκήσεις.

  1. Γυμναστική: Η κακή ευθυγράμμιση υπονομεύει την κίνησή σου

Όταν οι μύες προσπαθούν να δουλέψουν “αντί” άλλων, η στάση του σώματος αλλάζει και αυτό κάνει το σώμα λιγότερο δυνατό και σταθερό. Για παράδειγμα, αν αναπνέεις μόνο με το στήθος και όχι με το διάφραγμα (το οποίο είναι ο κύριος αναπνευστικός μυς), το στήθος σου σηκώνεται και οι πλευρές του σώματος ανοίγουν. Αυτό δυσκολεύει τον κορμό να δουλέψει σωστά και να στηρίξει το σώμα όσο πρέπει. Αν η λεκάνη σου γέρνει πολύ προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, προκαλεί καμπυλώσεις στην πλάτη και αυτό επηρεάζει την ικανότητα του κορμού να σε κρατήσει σταθερό.

Αυτά τα προβλήματα κάνουν τους μύες γύρω από τις αρθρώσεις να δουλεύουν σκληρά για να κρατήσουν το σώμα σταθερό και έτσι νιώθεις πιο κουρασμένος και αδύναμος. Οι ασκήσεις που συνήθως έκανες εύκολα, τώρα ξαφνικά γίνονται πιο δύσκολες χωρίς να ξέρεις το γιατί.

Τι να κάνεις

Στα πλαίσια της προθέρμανσης και οπωσδήποτε πριν από ασκήσεις με βάρη, επανάφερε την ευθυγράμμιση εκπνέοντας πλήρως και φέρνοντας το άνω μέρος του σώματός σου (δηλαδή την περιοχή γύρω από τα πλευρά) ακριβώς πάνω από τη λεκάνη. Αυτή η κίνηση δεν αφορά το σφίξιμο ή την προσπάθεια. Πρόκειται για την αποκατάσταση της ισορροπίας. Απλά ευθυγράμμισε το σώμα σου πριν ξεκινήσεις γυμναστική.

  1. Η αναπνοή σου εξαντλεί την ενέργειά σου

Η ρηχή αναπνοή από το στήθος ή το να κρατάς την αναπνοή σου συχνά, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και εμποδίζει το σώμα να “χαλαρώσει”.

Όταν η αναπνοή δεν είναι σωστή, οι μύες που πρέπει να κινούν το σώμα ενεργοποιούνται για να σταθεροποιήσουν τον κορμό, κάτι που προκαλεί ένταση και κακή στάση του σώματος. Αυτό περιορίζει τις κινήσεις και αυξάνει την προσπάθεια που απαιτείται για να κάνεις ακόμα και απλές ασκήσεις. Στο τέλος, η προπόνηση γίνεται πιο δύσκολη απ’ ό,τι θα έπρεπε.

Τι να κάνεις

Εστίασε στην ήρεμη αναπνοή από τη μύτη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και προσπάθησε να κάνεις πλήρεις, ελεγχόμενες εκπνοές όταν κάνεις ασκήσεις. Αν η αναπνοή σου γίνει γρήγορη, μείωσε την ένταση μέχρι να σταθεροποιηθεί. Η σωστή αναπνοή βοηθά στη σταθερότητα του σώματος και στην αποκατάσταση. Πρόσθεσε βαθιές αναπνοές με αργές εκπνοές στο τέλος της προπόνησης για να χαλαρώσει το νευρικό σου σύστημα και να βοηθήσεις το σώμα σου να περάσει στην αποκατάσταση.

  1. Γυμναστική: Η ανεπαρκής αποκατάσταση σε κρατάει πίσω

Αν η αναπνοή είναι ρηχή και το νευρικό σύστημα παραμένει σε ένταση, η αποκατάσταση δεν γίνεται σωστά. Χωρίς αρκετό χρόνο για χαλάρωση, οι μύες δεν προσαρμόζονται πλήρως και η πρόοδος καθυστερεί. Μπορεί να νιώθεις συνεχώς σφιγμένος/η ή κουρασμένος/η και η προσπάθεια να φαίνεται πιο δύσκολη και χωρίς αποτέλεσμα. Αν αυτό συνεχιστεί, μπορεί να οδηγήσει στο λεγόμενο σύνδρομο υπερπροπόνησης, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη κόπωση, πτώση απόδοσης και διαταραχή του νευρικού συστήματος.

Τι να κάνεις

Η αποκατάσταση δεν είναι παθητική. Χρειάζεσαι ελαφριά κινητικότητα, καλό ύπνο, σωστή διατροφή και διαχείριση του άγχους. Ακόμα και μια ήπια προπόνηση την εβδομάδα, όπως yoga ή tai chi, μπορεί να βελτιώσει την αποκατάσταση και να σε προετοιμάσει για πιο απαιτητικές προπονήσεις.

* Πηγή: Vita

Επικαιρότητα
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
