Προπόνηση: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για να αποφύγεις τους τραυματισμούς
Το νου σου 23 Ιανουαρίου 2026 | 07:30

Προπόνηση: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για να αποφύγεις τους τραυματισμούς

Δεν λέμε ποτέ όχι στην προπόνηση, ωστόσο προσοχή στις υπερβολές καθώς οδηγούν σε τραυματισμούς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των νέων ξεκινημάτων και πολλοί παίρνουν αποφάσεις στον τομέα του fitness και της ευεξίας γενικότερα, έχοντας υψηλές προσδοκίες και ενθουσιασμό. Τώρα θα μου πείτε και πού είναι το κακό; Αν και η πρόθεση για βελτίωση της φυσικής κατάστασης είναι πάντα θετική, οι ξαφνικές αλλαγές στην φυσική δραστηριότητα συχνά οδηγούν σε τραυματισμούς που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Οι τραυματισμοί αυτοί στην προπόνηση είναι κυρίως αποτέλεσμα της υπερβολικής προσπάθειας, πολύ νωρίς και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία.

Οι πιο συχνά αναφερόμενοι πόνοι ή τραυματισμοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου περιλαμβάνουν τις περιοχές του αυχένα, της πλάτης και των ώμων. Επιπλέον, οι τραυματισμοί στα γόνατα που οδηγούν σε βλάβες στους συνδέσμους είναι κοινοί. Ομοίως και τα στραμπουλήγματα στους αστραγάλους.

Οι αρχάριοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, καθώς πολλές φορές επιλέγουν να ξεκινήσουν με προγράμματα υψηλής έντασης χωρίς να έχουν ένα βασικό επίπεδο φυσικής κατάστασης και η έλλειψη σωστής τεχνικής, σταθερότητας στις αρθρώσεις και μυϊκής δύναμης, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μυοσκελετικών τραυματισμών.

Αντίστοιχα, όσοι επιστρέφουν στην άσκηση μετά από διακοπή, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αδράνειας, οι μύες και οι αρθρώσεις γίνονται πιο σφιχτοί, ασθενέστεροι και λιγότερο ευέλικτοι. Όταν το σώμα επανεκκινείται απότομα, δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην ξαφνική επιβάρυνση.

Τόσο για τους αρχάριους όσο και για αυτούς που επιστρέφουν στην προπόνηση μετά από καιρό λοιπόν, η υπερφόρτωση του σώματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας τραυματισμών.

Προπόνηση: Πώς να περιορίσετε τον κίνδυνο

Για να καθιερώσετε μια βιώσιμη ρουτίνα γυμναστικής:

Κάντε σωστή προθέρμανση και αποθεραπεία

Η προθέρμανση προετοιμάζει το σώμα για την άσκηση αυξάνοντας σταδιακά τη ροή του αίματος και την ευλυγισία και μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο απότομης καταπόνησης.

Η αποθεραπεία βοηθά το σώμα να επιστρέψει σε κατάσταση ηρεμίας και ελαχιστοποιεί τον μυϊκό πόνο.

Ακούστε το σώμα σας

Ο πόνος είναι προειδοποιητικό σημάδι. Αν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη διάρκεια της άσκησης, η ανάπαυση είναι απαραίτητη. Εάν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν, πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Η συνέχιση της άσκησης παρά τον πόνο μπορεί να μετατρέψει ένα μικρό πρόβλημα σε πολύ σοβαρό.

Προχωρήστε σταδιακά

Ξεκινώντας με ασκήσεις χαμηλής έντασης και συνεχίζοντας σιγά σιγά με μέτριας και υψηλής έντασης προπόνηση. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στο σώμα να προσαρμοστεί.

Η σταδιακή πρόοδος είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

Προγραμματίστε ημέρες ξεκούρασης

Η επαρκής ανάπαυση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών και υποστηρίζει την αποκατάσταση των μυών.

Επικεντρωθείτε στη σωστή τεχνική

Η σωστή τεχνική είναι κρίσιμη. Οι αρχάριοι θα πρέπει να ξεκινούν με ασκήσεις με το βάρος του σώματος προτού προχωρήσουν σε προπόνηση με αντιστάσεις, όπως είναι οι αλτήρες ή τα μηχανήματα.

Η κακή τεχνική αυξάνει την καταπόνηση στις αρθρώσεις και τους μύες.

Ποικιλία στις προπονήσεις

Η ποικιλία στις προπονήσεις είναι επίσης σημαντική για να αποφύγετε την υπερβολική καταπόνηση των ίδιων μυϊκών ομάδων.

Προσθέτοντας διαφορετικές ασκήσεις και μεθόδους στην προπόνηση, το σώμα σας προσαρμόζεται καλύτερα και μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

Πηγή: Vita

