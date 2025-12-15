Τα πέντε λάθη που κάνουμε όλοι στην προπόνηση

Η προσήλωση σε ένα πρόγραμμα άσκησης είναι μια σημαντική δέσμευση. Απαιτείται χρόνος, αφοσίωση και σκληρή δουλειά για να αποκομίσετε οφέλη όπως πιο δυνατοί μύες, αυξημένη αντοχή, καλύτερη φυσική κατάσταση και ισορροπία. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να υπονομεύσετε άθελά σας τις προσπάθειές σας. Ωστόσο, είναι εύκολο να κάνετε λάθη στην προπόνηση.

Τα πιο κοινά περιλαμβάνουν την λανθασμένη τεχνική κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης κίνησης ή το να κάνετε μια άσκηση που είναι πολύ απαιτητική για το επίπεδό σας. Δείτε αν αναγνωρίζετε κάποιο από τα ακόλουθα λάθη άσκησης και σκεφτείτε τρόπους για να τα αποφύγετε.

Παραλείπετε την προθέρμανση

Η προθέρμανση είναι σημαντική, καθώς οι μύες ζεσταίνονται και γίνονται πιο ευέλικτοι πριν την άσκηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μεγαλώνετε και οι μύες και οι τένοντες χάνουν την ευελιξία τους.

Τι να κάνετε: Ζεσταίνετε τους μυς σας πριν την άσκηση με λίγα λεπτά επαναλαμβανόμενων κινήσεων, όπως βάδισμα επί τόπου ή κάνοντας κυκλικές κινήσεις με τα χέρια σας. Αυτές οι κινήσεις θα προετοιμάσουν τους μύες σας για δράση.

Δεν έχετε συνέπεια

Η περιστασιακή άσκηση είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη τακτική δραστηριότητα, ενώ η υπερβολική άσκηση σε μία μόνο συνεδρία μπορεί να καταπονήσει το σώμα και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Τι να κάνετε: Καλό είναι να στοχεύετε σε 150 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης και μυϊκή ενδυνάμωση τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μικρότερες αερόβιες προπονήσεις (τουλάχιστον 20 λεπτά) κάθε μέρα ή μεγαλύτερες προπονήσεις (τουλάχιστον 50 λεπτά) τρεις φορές την εβδομάδα.

Η προπόνηση δεν θέλει υπερπροσπάθεια

Τα μεγάλη βάρη – ειδικά αν ξεκινάτε τώρα ή επιστρέφετε μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα – μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή καταπόνηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

Τι να κάνετε: Χρησιμοποιήστε ελαφρύτερα βάρη και δοκιμάστε να κάνετε λιγότερες επαναλήψεις ή και λιγότερα σετ. Δώστε χρόνο στο σώμα σας να μπει σε ρυθμό και μην πιέζεστε υπερβολικά. Η πρόοδος θα έρθει με την συνέπεια και όχι με την υπερπροσπάθεια.

Δεν ξεκουράζεστε αρκετά

Η καθημερινή ενεργοποίηση των ίδιων μυϊκών ομάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταπόνηση, ακόμα και να προκαλέσει τραυματισμούς. Οι μύες χρειάζονται τουλάχιστον 48 ώρες μετά από μια προπόνηση ενδυνάμωσης για να αναρρώσουν και να αναδομηθούν.

Τι να κάνετε: Εναλλάξτε τις μυϊκές ομάδες που γυμνάζετε, κάνοντας για παράδειγμα προπόνηση για τα χέρια και τους ώμους τις Τρίτες και τις Πέμπτες, αλλά όχι τις Δευτέρες και τις Τετάρτες.

Απαραίτητη η ενυδάτωση στη προπόνηση

Η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Επιπλέον, κατά την διάρκεια της άσκησης, χάνουμε νερό και ηλεκτρολύτες (νάτριο, κάλιο) μέσω του ιδρώτα.

Τι να κάνετε: Κατά την διάρκεια αλλά και μετά την προπόνηση, είναι απαραίτητο να πίνετε άφθονο νερό καθώς συμβάλλει στην αποκατάσταση της ενυδάτωσης, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος αλλά και στην καλύτερη λειτουργία των μυών.

* Πηγή: Vita