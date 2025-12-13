Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 10:12
Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου - Ποιες ώρες
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σώμα και μυαλό: Πέντε ασκήσεις ορισμός της ευεξίας
Γυμναστική 13 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Σώμα και μυαλό: Πέντε ασκήσεις ορισμός της ευεξίας

Αυτές οι ασκήσεις «ξυπνούν» και το σώμα και τον εγκέφαλό μας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Spotlight

Η σύνδεση μεταξύ άσκησης και εγκεφαλικής υγείας έχει πλέον τεκμηριωθεί μέσα από πολλές έρευνες. Οι ασκήσεις δεν ενισχύουν μόνο το σώμα αλλά «ξυπνούν» και τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας τη διάθεση, την οξυδέρκεια και την πνευματική αντοχή. Όμως, ακόμη κι αν κάθε μορφή άσκησης έχει οφέλη, ορισμένες φυσικές δραστηριότητες φαίνεται να προσφέρουν εξαιρετικά ισχυρά πλεονεκτήματα για τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την ψυχική ευεξία.

1. Χορός: Η πιο χαρούμενη άσκηση για τον εγκέφαλο

Ο χορός δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι και ένα από τα καλύτερα «φάρμακα» για τον εγκέφαλο. Έρευνες δείχνουν ότι μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση.

Γιατί όμως είναι τόσο αποτελεσματικός; Γιατί συνδυάζει κίνηση, ρυθμό, κοινωνική επαφή και μάθηση νέων βημάτων — ένα «εκρηκτικό» μείγμα που ενεργοποιεί πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου. Επίσης, η καινοτομία και ο συντονισμός που απαιτεί ο χορός κρατούν τον νου σε εγρήγορση.

Ωστόσο, αν δεν αισθάνεστε άνετα σε ομαδικά μαθήματα, μπορείτε να δοκιμάσετε online προγράμματα χορού από την άνεση του σπιτιού σας.

2. Ποδηλασία: Η δραστηριότητα που κινεί τα “γρανάζια” του νου

Η ποδηλασία — είτε υπαίθρια είτε σε στατικό ποδήλατο — όπως αναφέρουν έρευνες βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία, ειδικά σε άτομα άνω των 50. Έρευνες δείχνουν ότι βοηθά στην προστασία από νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως το Πάρκινσον και το Alzheimer.

Η εξήγηση είναι απλή: Η ποδηλασία ενισχύει τον καρδιακό παλμό και αυξάνει την οξυγόνωση του εγκεφάλου, μειώνοντας παράλληλα τη φλεγμονή — έναν από τους μεγαλύτερους εχθρούς της εγκεφαλικής υγείας. .

3. Διαλειμματική προπόνηση: Μικρές εκρήξεις που ξυπνούν το μυαλό

Η διαλειμματική προπόνηση (interval training) συνδυάζει εναλλαγές έντασης, κάτι που ενεργοποιεί ιδιαίτερα τον εγκέφαλο. Μελέτες αναφέρουν ότι αυξάνει τα επίπεδα BDNF — της πρωτεΐνης που υποστηρίζει τη μάθηση, τη μνήμη και τη γνωστική ανάπτυξη.

Οι ειδικοί προτείνουν σύντομα διαλείμματα έντασης, όπως 1 λεπτό jogging και  6–10 δευτερόλεπτα πιο δυνατής προσπάθειας. Έτσι μπορείτε να πάρετε όλα τα οφέλη χωρίς το υπερβολικό στρες, ενώ πρόκειται και για μια προπόνηση που διατηρεί το ενδιαφέρον ζωντανό και αποφεύγει τη μονοτονία.

4. Brisk walking: Η πιο απλή αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμη άσκηση

Το περπάτημα είναι ίσως η πιο προσιτή μορφή άσκησης — και ταυτόχρονα μία από τις πιο αποτελεσματικές για τον εγκέφαλο. Μελέτες αναφέρουν ότι άτομα που κάνουν πάνω από 4.000 βήματα την ημέρα έχουν καλύτερη μνήμη και γνωστικές επιδόσεις. Αν επιλέξετε μάλιστα να περπατήσετε στη φύση, τα οφέλη διπλασιάζονται.

Συγκεκριμένα, το brisk walking, δηλαδή το γρήγορο περπάτημα:

  • ενισχύει την κυκλοφορία
  • μειώνει το άγχος
  • καθαρίζει το μυαλό
  • βελτιώνει τη διάθεση

5. Τάι Τσι: Η τέχνη της ήρεμης συγκέντρωσης

Το τάι τσι θεωρείται «κινούμενος διαλογισμός» και αποτελεί μια από τις καλύτερες ασκήσεις για ισορροπία νου και σώματος. Μελέτες υπογραμμίζουν ότι ενισχύει τη μνήμη, τη γνωστική λειτουργία και μειώνει το άγχος.

Ο συνδυασμός:

  • αργών κινήσεων
  • ελεγχόμενης αναπνοής
  • συγκέντρωσης
  • ήπιας ενδυνάμωσης

δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων νευρωνικών συνδέσεων. Ενώ το γεγονός ότι είναι χαμηλής έντασης, κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και δεν απαιτεί εξοπλισμό — ιδανικό για όποιον θέλει μια γαλήνια, σταθερή μορφή άσκησης.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Φως στο Τούνελ 13.12.25

Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009 - Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο