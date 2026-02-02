Σε έξαρση βρίσκεται η εποχική γρίπη με τα κρούσματα να παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Την ίδια στιγμή ανησυχία προκαλούν και τα περιστατικά σοβαρής νόσησης σε παιδιά.

Συγκεκριμένα δύο μικρά παιδιά νοσηλεύονται σε ΜΕΘ λόγω γρίπης.

Ειδικότερα στην εφημερία της περασμένης Παρασκευής του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού δύο παιδιά εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας από γρίπη.

Πρόκειται για ένα αγοράκι τριών μηνών που εμφάνισε βαριά συμπτώματα ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του,

Πλέον η κατάσταση του παιδιού έχει βελτιωθεί σημαντικά και αναμένεται σύντομα να βγει από τη ΜΕΘ.

Επίσης ένα κορίτσι τεσσάρων ετών παρουσίασε βαριά συμπτώματα γρίπης και εισήχθη στη ΜΕΘ. Η εικόνα της υγείας του παρουσίασε βελτίωση και πλέον έχει μεταφερθεί σε κλινική, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

«Οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν»

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η περίοδος των εποχικών ιώσεων δεν έχει ολοκληρωθεί. «Η γρίπη εξακολουθεί να απειλεί και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος επανέλαβε την ανάγκη για εμβολιασμό, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί το βασικότερο μέτρο πρόληψης, τόσο για τον περιορισμό της διασποράς της γρίπης όσο και για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.