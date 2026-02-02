newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραμπ: Αποθέματα ορυκτών αξίας 12 δισ. δολαρίων για ενίσχυση μεταποίηση των ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 02 Φεβρουαρίου 2026, 19:15

Τραμπ: Αποθέματα ορυκτών αξίας 12 δισ. δολαρίων για ενίσχυση μεταποίηση των ΗΠΑ

Το έργο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και εταιρειών τεχνολογίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Ενα στρατηγικό πρόγραμμα αποθεματοποίησης κρίσιμων ορυκτών με αρχικό κεφάλαιο 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών ξεκινά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που είναι εξοικειωμένος με το σχέδιο.

Η επένδυση αυτή αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αντισταθμίσει αυτό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ως χειραγώγηση των τιμών του λιθίου, του νικελίου, των σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών – ζωτικής σημασίας για προϊόντα από ηλεκτρικά οχήματα έως όπλα υψηλής τεχνολογίας – από την Κίνα, η οποία έχει εμποδίσει τις αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης για χρόνια.

Η επιχείρηση Project Vault θα συνδυάσει ιδιωτική χρηματοδότηση με δάνειο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την EXIM Bank για την απόκτηση και αποθήκευση ορυκτών για αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και άλλους κατασκευαστές

Τι είναι το Project Vault;

Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά του Bloomberg, η επιχείρηση Project Vault θα συνδυάσει ιδιωτική χρηματοδότηση με δάνειο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την EXIM Bank για την απόκτηση και αποθήκευση ορυκτών για αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και άλλους κατασκευαστές.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το έργο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και εταιρειών τεχνολογίας.

Οι εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων Hartree Partners, Traxys North America και Mercuria Energy Group θα διαχειρίζονται την προμήθεια πρώτων υλών για το απόθεμα, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Το απόθεμα αναμένεται να περιλαμβάνει τόσο σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά όσο και άλλα στρατηγικά σημαντικά στοιχεία που υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών.

Το Project Vault έχει ως στόχο να βοηθήσει την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, επιτρέποντας παράλληλα στις εταιρείες να απομακρύνουν τον κίνδυνο από τους ισολογισμούς τους, δήλωσε ο αξιωματούχος, συγκρίνοντας τη λογιστική του έργου με μια συνδρομή στο Costco που επιτρέπει την αγορά μεγάλων ποσοτήτων.

Ένας άλλος στόχος είναι να εξασφαλιστεί προμήθεια ορυκτών για 60 ημέρες για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η αποθήκευση ορυκτών έχει ήδη ξεκινήσει.

Αναμένεται να δημιουργηθεί μια εκτελεστική δομή για το πρόγραμμα και η EXIM πιθανότατα θα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Τον περασμένο μήνα, μια δικομματική ομάδα Αμερικανών νομοθετών υπέβαλε νομοσχέδιο για τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια κίνηση που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των τιμών της αγοράς και στην ενθάρρυνση της εγχώριας εξόρυξης και διύλισης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Νέα παγκόσμια τάξη 02.02.26

Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή

Η Ευρώπη κινδυνεύει να «υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανιστεί», επισήμανε για μια ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Και κάλεσε την ΕΕ να γίνει «γνήσια ομοσπονδία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Κόσμος 02.02.26

Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
Axios 02.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Πιθανή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν θα συζητήσουν στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παραμένει η στρατιωτική προετοιμασία.

Σύνταξη
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο
Παρέμβαση 02.02.26

«Καρφί» Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό, αλλά αφορά την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τις πραγματικές προϋποθέσεις συναίνεσης που απαιτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
«Prada ή Zara;» 02.02.26

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία που έκανε τη μόδα κινηματογραφική επιτυχία, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος φοράει Prada 2 έχει τρέιλερ και κάνει ρεκόρ προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο