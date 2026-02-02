Τραμπ: Αποθέματα ορυκτών αξίας 12 δισ. δολαρίων για ενίσχυση μεταποίηση των ΗΠΑ

Ενα στρατηγικό πρόγραμμα αποθεματοποίησης κρίσιμων ορυκτών με αρχικό κεφάλαιο 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών ξεκινά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που είναι εξοικειωμένος με το σχέδιο.

Η επένδυση αυτή αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αντισταθμίσει αυτό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν ως χειραγώγηση των τιμών του λιθίου, του νικελίου, των σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών – ζωτικής σημασίας για προϊόντα από ηλεκτρικά οχήματα έως όπλα υψηλής τεχνολογίας – από την Κίνα, η οποία έχει εμποδίσει τις αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης για χρόνια.

Τι είναι το Project Vault;

Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά του Bloomberg, η επιχείρηση Project Vault θα συνδυάσει ιδιωτική χρηματοδότηση με δάνειο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την EXIM Bank για την απόκτηση και αποθήκευση ορυκτών για αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και άλλους κατασκευαστές.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το έργο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και εταιρειών τεχνολογίας.

Οι εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων Hartree Partners, Traxys North America και Mercuria Energy Group θα διαχειρίζονται την προμήθεια πρώτων υλών για το απόθεμα, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Το απόθεμα αναμένεται να περιλαμβάνει τόσο σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά όσο και άλλα στρατηγικά σημαντικά στοιχεία που υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών.

Το Project Vault έχει ως στόχο να βοηθήσει την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, επιτρέποντας παράλληλα στις εταιρείες να απομακρύνουν τον κίνδυνο από τους ισολογισμούς τους, δήλωσε ο αξιωματούχος, συγκρίνοντας τη λογιστική του έργου με μια συνδρομή στο Costco που επιτρέπει την αγορά μεγάλων ποσοτήτων.

Ένας άλλος στόχος είναι να εξασφαλιστεί προμήθεια ορυκτών για 60 ημέρες για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η αποθήκευση ορυκτών έχει ήδη ξεκινήσει.

Αναμένεται να δημιουργηθεί μια εκτελεστική δομή για το πρόγραμμα και η EXIM πιθανότατα θα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Τον περασμένο μήνα, μια δικομματική ομάδα Αμερικανών νομοθετών υπέβαλε νομοσχέδιο για τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια κίνηση που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των τιμών της αγοράς και στην ενθάρρυνση της εγχώριας εξόρυξης και διύλισης.