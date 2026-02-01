Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1: Λύτρωση στο 90+10′ για τη «Βασίλισσα»!

Η Ρεάλ Μαδρίτης λυτρώθηκε με το πέναλτι-δώρο του Μεντί στο 90+10′ της αναμέτρησης με την Ράγιο Βαγιεκάνο, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Εμπαπέ, γράφοντας το τελικό 2-1 υπέρ των Μαδριλένων, οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο -1 από την Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ μπορεί να πήρε τη νίκη, έχασε όμως τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ μόλις στο 10ο λεπτό, με τον Άγγλο σούπερ σταρ να τραυματίζεται σε μία προσπάθεια που έκανε για να προλάβει την μπάλα. Ο Μπέλινγκχαμ έπιασε τον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αμέσως αναγκαστική αλλαγή.

Η «Βασίλισσα άνοιξε το σκορ μόλις στο 15′ με τον Βινίσιους έπειτα από ασίστ του Μπραχίμ Ντίας, με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Ράγιο Βαγιεκάνο ισοφάρισε σε 1-1 με γκολ του Ντε Φρούτος στο 50ο λεπτό της συνάντησης έπειτα από τελική πάσα του Γκαρσία.

Η Ρεάλ από εκείνο το σημείο και έπειτα πίεσε για να πάρει το τρίποντο ωστόσο η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα, με τους Μαδριλένους να έχουν δύο δοκάρια. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες στο 80ο λεπτό με τον Σις να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη.

Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μεντί κλώτσησε αέρα στην προσπάθειά του να κόψει την μπάλα, βρήκε τον Μπραχίμ Ντίας με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι. Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση κάνοντας το 2-1 και γλιτώνοντας την ομάδα του από το… κάζο.

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (30/01)

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2

(15′ Φερνάντεθ – 27′ Μπλάνκο, 71′ Μπογέ)

Σάββατο (31/01)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0

(74′ Σάιρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2

20′ Μουνιόθ, 45’+2′ Μπούντιμιρ – 17′ πεν, 70′ Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3

(29′ Ροντρίγκες – 6′ Γιαμάλ, 40′ Τόρες, 72′ Ράσφορντ)

Κυριακή (01/02)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1

(15′ Βινίσιους, 90+10′ Εμπαπέ – 49′ Ντε Φρούτος)

(17:15) Μπέτις-Βαλένθια

(19:30) Χετάφε-Θέλτα

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Δευτέρα (02/02)

(22:00) Μαγιόρκα-Σεβίλλη

Η βαθμολογία της Primera Division

Το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/02)

(22:00) Θέλτα-Οσασούνα

Σάββατο (07/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο

(17:15) Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα

(19:30) Σεβίλλη-Τζιρόνα

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε

Κυριακή (08/02)

(15:00) Αλαβές-Χετάφε

(17:15) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε

(19:30) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις

(22:00) Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα (09/02)

(22:00) Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ