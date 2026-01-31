newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 00:45

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές (Πακιστάν και Σομαλία)  το ψήφισμα για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο για έναν ακόμη χρόνο, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Το ψήφισμα επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΟΗΕ για μια ολοκληρωμένη και δίκαιη λύση του Κυπριακού, προειδοποιώντας ότι «το status quo είναι μη βιώσιμο» και ενέχει τον κίνδυνο «μη αναστρέψιμων αλλαγών επί του εδάφους».

«H υφιστάμενη κατάσταση είναι μη βιώσιμη, η κατάσταση επί τόπου δεν είναι σταθερή και ότι η έλλειψη συμφωνίας εντείνει τις πολιτικές εντάσεις και βαθαίνει την αποξένωση των δύο κοινοτήτων, με κίνδυνο να προκληθούν μη αναστρέψιμες αλλαγές επί του εδάφους και να μειωθούν οι προοπτικές επίτευξης συμβιβασμού» αναφέρει το ψήφισμα.

Παρότι οι διαπραγματεύσεις κατέδειξαν ευρεία στήριξη μεταξύ των μελών του Συμβουλίου για το έργο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, φέτος ήταν σχετικά πιο σύνθετες λόγω αποκλινουσών απόψεων σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως συντάκτης (penholder) του φακέλου για την Κύπρο, κυκλοφόρησε το πρώτο σχέδιο ψηφίσματος στις 16 Ιανουαρίου και συγκάλεσε έναν γύρο διαπραγματεύσεων επί του κειμένου στις 21 Ιανουαρίου.

Ανανεώνεται η αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο χωρίς δραστικές αλλαγές

Μετά τη λήψη γραπτών σχολίων επί δύο αναθεωρημένων σχεδίων, το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε ένα τρίτο αναθεωρημένο σχέδιο υπό διαδικασία σιωπής στις 28 Ιανουαρίου. Το Πακιστάν έσπασε τη σιωπή, μετά από το οποίο και άλλα μέλη υπέβαλαν σχόλια.

Αρκετά μέλη —μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Λετονία— εξέφρασαν προτίμηση για την εκδοχή του σχεδίου που είχε τεθεί σε σιωπηρή διαδικασία. Στη συνέχεια, χθες το απόγευμα (29 Ιανουαρίου) τέθηκε σε τελική μορφή («μπλε κείμενο») ένα τέταρτο αναθεωρημένο σχέδιο.

Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε ανανεώνει την εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ χωρίς αλλαγές στον βασικό πυρήνα της αποστολής και των καθηκόντων της, όπως αυτά περιγράφηκαν στο Ψήφισμα 2771 της 31ης Ιανουαρίου 2025. Έχουν ωστόσο εισαχθεί ορισμένες επικαιροποιήσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν πρόσφατες πολιτικές και επιχειρησιακές εξελίξεις επί του πεδίου.

Επαναβεβαιώνει τη σημασία επίτευξης μιας διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης, βασισμένης σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Προσωπική εμπλοκή του ΓΓ Γκουτέρες

Επαναβεβαιώνει επίσης την εκτίμηση του Συμβουλίου για τη συνεχιζόμενη προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα και της ομάδας του, ιδίως της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ. Περιλαμβάνει επίσης νέα επιχειρησιακή παράγραφο, κατόπιν πρότασης της Γαλλίας, που καλεί τα μέρη και όλους τους εμπλεκόμενους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ενεργό συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την ομάδα του.

Το κείμενο καλωσορίζει επίσης την εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών και τα αποτελέσματα των άτυπων συναντήσεων σε διευρυμένη σύνθεση.

Καλεί τους ηγέτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη και στρατηγική καθοδήγηση στο έργο των τεχνικών επιτροπών, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία τους και την προώθηση των πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης που τους έχουν ανατεθεί.

Χαιρετίζει τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα —συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία— και ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες από τους ηγέτες για την προώθηση των υπόλοιπων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.Ση

Σημαντική η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ειρήνης

Ειδικότερα, υπογραμμίζει τη σημασία προόδου στη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης και στη δημιουργία συμβουλευτικού οργάνου για την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέλη του Συμβουλίου φέρονται να συζήτησαν τον τρόπο αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων παραβιάσεων του στρατιωτικού status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός και της συνεχιζόμενης στρατιωτικοποίησης της νεκρής ζώνης, εκφράζοντας αποκλίνουσες απόψεις για το πώς θα αποδοθεί ισορροπημένα η ευθύνη για παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο ψήφισμα καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στρατιωτικού status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένων αναφερόμενων εισβολών στη νεκρή ζώνη, αμφισβητήσεων της οριοθέτησης της περιοχής από την αποστολή, μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών και εγκατάστασης συστημάτων στρατιωτικής επιτήρησης.

Εκφράζει επίσης ανησυχία για τη σκόπιμη σύγχυση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών δομών και καλεί και τις δύο πλευρές, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να λάβουν μέτρα αποκλιμάκωσης των εντάσεων εντός και γύρω από τη νεκρή ζώνη και να απέχουν από ενέργειες που δεν συμβάλλουν στη συνολική ειρηνευτική διαδικασία.

Η επαναπροσέγγιση των κοινοτήτων ως ζητούμενο για τον ΟΗΕ

Βασικό σημείο τριβής κατά τις διαπραγματεύσεις αποτέλεσε η διατύπωση σχετικά με τις επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής ανισότητας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Προηγούμενες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα έχουν υπογραμμίσει τη σημασία του ενδοκυπριακού εμπορίου και της εμβάθυνσης των οικονομικών δεσμών ως μέσου επαναπροσέγγισης των κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως κεντρικό στο έργο εξωστρέφειας και υπεράσπισης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Το ψήφισμα 2771 (2025)  αναγνώρισε ότι τέτοιες ανισότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποξένωση στο νησί και ενθάρρυνε προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

Το νέο ψήφισμα οικοδομεί επί αυτής της βάσης, σημειώνοντας ότι η κοινωνικοοικονομική ανισότητα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές επίτευξης λύσης και καλώντας σε προσπάθειες μετριασμού της μέσω «ουσιαστικών επαφών».

Επαναλαμβάνει αρκετά στοιχεία του ψηφίσματος 2771 (2025), συμπεριλαμβανομένης της επαναβεβαίωσης του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως αυτό προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και εκφράζει λύπη για τη συνέχιση μονομερών ενεργειών που αντιβαίνουν στις εν λόγω πρόνοιες.

Υπενθυμίζει επίσης τη ζωτική σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο στη μεταχείριση αιτημάτων ασύλου και προσφύγων. Επιπλέον, το κείμενο υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Πύλα.

Aναλυτικά το περιεχόμενο του ψηφίσματος για την Κύπρο

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης «ανήκει πρώτα και κύρια στους ίδιους τους Κυπρίους», ενώ επαναβεβαιώνει τον «πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών» στην υποστήριξη μιας «συνολικής και διαρκούς διευθέτησης».

Ακόμη, υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόοδο προς επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων στη βάση «διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Χαιρετίζει την εντατικοποίηση της διπλωματικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ευρύτερης μορφής συναντήσεων στη Γενεύη (18 Μαρτίου 2025) και στη Νέα Υόρκη (17 Ιουλίου 2025), και ενθαρρύνει τη συνέχιση του διαλόγου «με ανοιχτό πνεύμα, πνεύμα ευελιξίας και συμβιβασμού».

Εκφράζει ανησυχία ότι «το κοινωνικοοικονομικό χάσμα μεταξύ των δύο κυπριακών κοινοτήτων έχει διευρυνθεί περαιτέρω», προειδοποιώντας ότι αυτό ενδέχεται να εντείνει την αποξένωση και να υπονομεύσει τις προοπτικές λύσης.

Ζώνη Ασφαλείας, Παραβιάσεις και Ασφάλεια

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει «την ακεραιότητα και το απαραβίαστο της Νεκρής Ζώνης» και καταδικάζει τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στρατιωτικού status quo», συμπεριλαμβανομένων «μη εξουσιοδοτημένων κατασκευών και εγκατάστασης συστημάτων επιτήρησης στρατιωτικού τύπου», που «δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και στην εντολή της UNFICYP»

Καλεί τις δύο πλευρές «να αφαιρέσουν όλες τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευές» και να «σεβαστούν πλήρως την ελευθερία κινήσεων της UNFICYP σε ολόκληρη την Κύπρο».

Βαρώσια και Πύλα

To ψήφισμα «εκφράζει βαθιά λύπη για τη συνέχιση μονομερών ενεργειών» στα Βαρώσια, ζητεί την «άμεση αναστροφή» τους και προειδοποιεί ότι περαιτέρω κινήσεις «ενδέχεται να προκαλέσουν αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας»

Για την Πύλα σημειώνει ότι η εφαρμογή των συμφωνημένων ρυθμίσεων «παραμένει σε αναστολή», και καλεί σε επανεκκίνηση της συνεργασίας με την UNFICYP ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, Κοινωνία των Πολιτών, Γυναίκες και Νεολαία

Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την προώθηση διακοινοτικών επαφών, ενδοκυπριακού εμπορίου, συμφιλίωσης και ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

Εκφράζει λύπη για τη «μη πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών», στηρίζει το Σχέδιο Δράσης για τη συμμετοχή των γυναικών και καλεί για πολιτική στήριξη της Τεχνικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων.

Παράλληλα, χαιρετίζει πρωτοβουλίες για τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας.

Αγνοούμενοι και παραβιάσεις

Το Συμβούλιο «εκφράζει βαθιά λύπη για την έλλειψη προόδου στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης στρατιωτικής επικοινωνίας» και καλεί σε ευελιξία για τη σύσταση του.

Χαιρετίζει το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, καλώντας για πλήρη συνεργασία και αποφυγή πολιτικοποίησης της ανθρωπιστικής αυτής διαδικασίας.

Παράλληλα, προωθεί την επίτευξη μιας «Κύπρου χωρίς νάρκες» και την εκκαθάριση των εναπομεινάντων επικίνδυνων περιοχών.

Καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στρατιωτικού status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, τις αναφερόμενες παραβιάσεις της ουδέτερης ζώνης και από τις δύο πλευρές και τους κινδύνους που αυτές ενέχουν, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αποστολή όσον αφορά την οριοθέτηση της ουδέτερης ζώνης, τις συνεχιζόμενες αναφερόμενες στρατιωτικές παραβιάσεις, τις συνεχιζόμενες παράνομες κατασκευές και την εγκατάσταση στρατιωτικών συστημάτων επιτήρησης κατά μήκος της ουδέτερης ζώνης.

Ανανέωση Εντολής και Εποπτεία

Το Συμβούλιο «αποφασίζει την παράταση της εντολής της UNFICYP έως τις 31 Ιανουαρίου 2027» και δηλώνει ότι θα «συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Κύπρο».

Ζητεί δύο εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα με τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προόδου και της απόδοσης της αποστολής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κρίσης, αξίας άνω των 430 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ESM, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δίνοντας δάνεια στα κράτη μέλη.

Σύνταξη
Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones
Κόσμος 30.01.26

Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας και στις παραμεθόριες κοινότητες του Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά 'σαφάρι' εναντίον των αμάχων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
Νέος «σεισμός» 30.01.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες περιλαμβάνονται στην τελευταία παρτίδα από τα αρχεία Έπσταϊν - Η κυκλοφορία τους έρχεται έξι εβδομάδες μετά την προθεσμία που ορίστηκε σε νόμο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς
Με κρυπτονομίσματα 30.01.26

Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς

Οι ανακριτές εντόπισαν τουλάχιστον 31 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από εικονικά πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον ύποπτο σε διευθύνσεις που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με μια οντότητα που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς

Σύνταξη
Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία
Όσα ανακοίνωσαν 30.01.26

Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τα Δυτικά Βαλκάνια σχετικά με την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών
Κίνδυνος 30.01.26

Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών

Δεκατρείς χώρες υπό την Ολλανδία ζήτησαν με επιστολή στο Συμβούλιο του ΔΟΑΕ να συνεδριάσει, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και των επιπλοκών τους στην πυρηνική ασφάλεια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η Παραγουάη για φιλικό ματς, όμως δεν εισπράττει για να πάει η Εθνική στην Ουγγαρία, παρά καταβάλει η ίδια τα απαιτούμενα χρήματα

Βάιος Μπαλάφας
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο