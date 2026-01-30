Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Φρουρά Κύπρου μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση περίπου 13 κιλών ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Σύμφωνα με τον «Πολίτη Κύπρου», η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και κινητοποιήθηκε άμεσα η στρατιωτική ηγεσία, με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να μεταβαίνει στο σημείο και να παρακολουθεί τις έρευνες.

Τα σενάρια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο ενδεχόμενα: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως εξαφανιστεί, είτε έχει ανατιναχθεί κατά την άσκηση χωρίς να καταγραφεί σωστά.

Να σημειωθεί ότι η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (30.01) το πρωί αναβλήθηκε, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.