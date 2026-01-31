Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

Είναι απαραίτητο «να διερευνηθούν άμεσα και να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες, σε όσους τις φέρουν, για το θάνατο των πέντε εργαζόμενων γυναικών», τόνισε η αναπληρώτρια Εεκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, για την τραγωδία στα Τρίκαλα.

«Προφανώς υπάρχουν παραλείψεις από φορείς, αλλά αισθάνομαι ότι ακόμη δεν έχουμε την πλήρη εικόνα», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», και παρατήρησε ότι «ενώ εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε δηλώσει ότι θα περιμένουμε να αποκτήσουμε όλα τα δεδομένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν δείχνει να έχει ‘υπομονή’», επισημαίνοντας πως «είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας».

Όπως είπε, μάλιστα, «η κυβέρνηση κάνει λόγο για αύξηση των ελέγχων, αλλά ξεχνά να πει ότι πρόκειται για εκείνους που αφορούν στην ψηφιακή κάρτα και άρα γίνονται και απομακρυσμένα και ότι στην πραγματικότητα οι επιθεωρητές για την ασφάλεια και την υγεία είναι μόλις 243 – αντιστοιχεί ένας ανά 10.000 εργαζομένους».

«Δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες για να μπορέσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και πως θα αναδιαμορφώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας;», διερωτήθηκε και επανέλαβε πως «εμείς, όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν είχαν έρθει στην επικαιρότητα εργασιακά, μιλούσαμε για το πρόβλημα που υπάρχει με τα εργατικά ατυχήματα και για το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας, η ΕΛΣΤΑΤ και ο ΕΦΚΑ δεν έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους. Η γνώση οδηγεί στην πρόληψη», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει εμπειρία και όραμα για τη χώρα»

Τέλος, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, κληθείσα να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και την πολυφωνία εντός της παράταξης, επέλεξε – όπως είπε – να σταθεί στην ουσία.

«Είμαι σίγουρη ότι ο στόχος μας, που είναι οι εθνικές εκλογές και να είμαστε με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα πετύχει γιατί όλοι μαζί αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να είμαστε όλοι στρατευμένοι και να μη δίνουμε τροφή για να φαίνεται ότι παρεκκλίνουμε. Βέβαια, ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποδείξει ότι όταν έχουμε έντονο διάλογο, τον μετατρέπουμε σε δυναμική και αυτό θα γίνει στο Συνέδριό μας», επισήμανε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για να καταλήξει: «Θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, η κοινωνία θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη πολιτική δύναμη, η οποία μπορεί να το εγγυηθεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει, το έχει κάνει και μπορεί να το ξανακάνει, μπορεί να φέρει μεταρρυθμίσεις και έχει όραμα για τη χώρα».