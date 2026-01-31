Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
31 Ιανουαρίου 2026

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

*Του Δημήτρη Καραϊτίδη

Η επέτειος 30 ετών από τα συνταρακτικά περί τα Ίμια συμβάντα, που έχουν καταγραφεί στο δημόσιο λόγο ως «η κρίση των Ιμίων επιβάλλει μια ψυχραιμότερη ανασκόπηση του θέματος και την διατύπωση ορισμένων επισημάνσεων και συμπερασμάτων σε σχέση με ουσιώδεις πτυχές της εν λόγω κρίσης.

Από τα κύρια γεγονότα, τα οποία είναι σε γενικές γραμμές γνωστά, υπενθυμίζω ότι το εναρκτήριο επεισόδιο της κρίσης ήταν η προσάραξη ενός τουρκικού σκάφους στα ρηχά των Ιμίων και ο εν συνεχεία ισχυρισμός της Τουρκίας, που διατυπώθηκε σε ρηματική διακοίνωση προς την πρεσβεία μας στην Άγκυρα, ότι τα Ίμια αποτελούν τουρκικό έδαφος.

Φυσικά, ο ισχυρισμός αυτός έτυχε άμεσης αντίκρουσης από ελληνικής πλευράς και άρχισε έτσι μια μια επίσημη αντιδικία σταδιακά κλιμακούμενη, που οδήγησε σε όξυνση και σε σοβαρή κρίση.

Έτερο συνακόλουθο επεισόδιο ήταν η δράση αυτόκλητων ιδιωτών υπερασπιστών και απ’ τις δυο πλευρές, οι οποίοι επιδόθηκαν στην τοποθέτηση και την αφαίρεση σημαιών επί της μιας νησίδας, της Ίμια και που εφόρτισαν το όλο κλίμα και προκάλεσαν στην κοινή γνώμη μια σταθερά αυξανόμενη ένταση και ανησυχία. Η όλη δε συγκυρία ολοκληρώθηκε με συγκέντρωση πολεμικών πλοίων στην περιοχή, που διαμόρφωσαν ένα σκηνικό επικείμενης σύγκρουσης.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και τις δυσμενώς εξελισσόμενες περιστάσεις φτάσαμε στην κορύφωση της κρίσης με τη σύγκληση άτυπης βραδινής άτυπης σύσκεψης του ΚΥΣΕΑ στη Βουλή, υπό τον τότε Πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη και με παρουσία του τότε Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Χρήστου Λυμπέρη.

Τα όσα ελέχθησαν και συνέβησαν στη σύσκεψη αυτή προσέλαβαν τη μορφή μιας όντως συνταρακτικής εξέλιξης και στην υπό συζήτηση κρίση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στη διάρκεια της σύσκεψης εκδηλώθηκε και επίσημη διαμεσολάβηση του Αμερικανού ΥΦΥΠΕΞ Χόλμπρουκ, μέσω της οποίας τα δύο μέρη αποδέχθηκαν πρόταση αποκλιμάκωσης, που στηριζόταν στην άμεση αποφυγή κάθε πολεμικής ενέργειας και ανάκληση πλοίων, στρατού και σημαιών και επαναφορά στην περιοχή του προ της κρίσεως ισχύοντος καθεστώτος.

Για την πληρέστερη αποσαφήνιση της όλης εικόνας ως προς τα διατρέξαντα εκείνο το βράδυ συνεδρίασης, είναι σκόπιμο να σημειωθούν ειδικότερα και τα εξής:

Η συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού, Σημίτη με τον ΑΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Λυμπέρη ήταν δύσκολη έως εμφανώς προβληματική. Πέραν του παράγοντος των τελείως διαφορετικών προσωπικοτήτων, ο μεν Πρωθυπουργός είχε εξ αρχής δηλώσει στη σύσκεψη ότι σκοπός της ακολουθητέας στάσης ήταν η αβλαβής για το κύρος της χώρας αποκλιμάκωση της όξυνσης, ενώ ο Ναύαρχος άφηνε να διαφανεί ότι θεωρούσε ως καλύτερο στόχο την πολεμική αντιμετώπιση της κατάστασης με κατευθείαν προσβολή των τουρκικών δυνάμεων. Οι δύο αυτές γραμμές ήταν αντίθετες και τελείως ασύμβατες και διαμόρφωσαν μία ατμόσφαιρα έντασης και εκνευρισμού.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι οι απαντήσεις που ελάμβανε σε ερωτήματά του ήταν ασαφείς έως ατελείς. Υπήρχαν όμως και δύο άλλοι λόγοι που προκάλεσαν την έντονη δυσφορία του Σημίτη:

Αφενός ότι το ΚΥΣΕΑ πληροφορήθηκε από δημοσιογραφικές αναφορές την απόβαση του τουρκικού αποσπάσματος στην Ίμια και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η πληροφορία με καθυστέρηση από τον ΑΓΕΕΘΑ.

Και αφετέρου, ότι εις τη συνομιλία τους προ της συσκέψεως είχε δώσει εντολή να ληφθούν εξ αρχής όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την πλήρη προφύλαξη των βραχονησίδων. Επ’ αυτού ο ΑΓΕΕΘΑ υποστήριζε ότι ήταν αρκετά τα μέτρα σε επιλεγμένα σημεία.

Της συνομιλίας αυτής υπήρξα αυτήκοος και αυτόπτης μάρτυς. Όταν όμως ετέθη το ερώτημα πώς έγινε εφικτή η αποβίβαση Τούρκων στρατιωτών στη νησίδα, ο Α’ ΓΕΕΘΑ ανέφερε ότι δεν του είχε δοθεί τέτοια εντολή. Η διάσταση, επομένως, επί του σημείου αυτού και εν συνεχεία ήταν πλήρης και έντονη. Σε ερώτημα δε περί του απαιτούμενου χρόνου για εκδίωξη του τουρκικού αποσπάσματος, η απάντηση ήταν αποθαρρυντική…

Ένα άλλο σοβαρότατο θέμα που είχε επιπλέον προκύψει ήταν η καθυστερημένη επίσημη επιβεβαίωση της πτώσης του ελικοπτέρου. Θέμα που επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την όλη ατμόσφαιρα.

Με μεγάλη αδημονία αλλά και ανησυχία, το ΚΥΣΕΑ ανέμενε να πληροφορηθεί ποια μορφή θα ελάμβανε το αμερικανικό ενδιαφέρον διαμεσολάβησης για τη λύση της κρίσης.

Περί της προθέσεως αμερικανικής διαμεσολάβησης είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στον Σημίτη αρκετές ώρες νωρίτερα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Κλίντον. Και η υλοποίηση της πρόθεσης επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης με σειρά τηλεφωνημάτων του Χόλμπρουκ στα οποία με εντολή Πρωθυπουργού συνομιλητής ήταν ο τότε ΥΠΕΞ, Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος μετακινείτο σε άλλο γραφείο και στη συνέχεια ενημέρωνε επί των συνδιαλέξεων το ΚΥΣΕΑ.

Κατά τις διαβεβαιώσεις του Πάγκαλου, ο Χόλμπρουκ του είχε ρητώς διευκρινίσει ότι οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούσαν το καθεστώς της ελληνικής κυριαρχίας στις βραχονησίδες.

Πρόσθετο ζήτημα που ετέθη εκείνο το βράδυ και συχνά γίνεται έκτοτε αντικείμενο συζητήσεων και επικριτικών για τον  Σημίτη σχολίων, ήταν εάν η σύσκεψη θα έπρεπε να γίνει στο Πεντάγωνο αντί του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή.

Η επιλογή της συνεδρίασης στη Βουλή βασίστηκε στην εκτίμηση του Πρωθυπουργού ότι η μετάβασή του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Πενταγώνου θα προκαλούσε στην κοινή γνώμη αίσθημα ανησυχίας και ισχυρές εντυπώσεις περί επερχόμενου πολέμου μη συμβατές με την αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία που απαιτούσαν οι περιστάσεις.

Πρέπει να παρατηρηθεί ότι και οι δύο απόψεις ήταν βάσιμες. Ίσως όμως στο Πεντάγωνο ο Σημίτης να είχε εξασφαλίσει ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση.

Τέλος, από την όλη εμπειρία της Ιμιακής κρίσης συνάγονται τρία καίριας σημασίας συμπεράσματα:

Πρώτον, ότι η Τουρκία, οσάκις αποφασίζει να προβεί σε κάποια κίνηση πίεσης προς τη χώρα μας, ενεργεί με ψυχραιμία και καλό σχεδιασμό και επιλέγει την κατάλληλη στιγμή που στην Ελλάδα επικρατεί αρρυθμία ή κάποια αλλαγή του πολιτικού μηχανισμού, όπως εν προκειμένω ήταν η αλλαγή Πρωθυπουργού και κυβέρνησης λόγω αποχώρησης του ασθενούντος Παπανδρέου και ο ορισμός νέου Πρωθυπουργού, ο οποίος όμως δεν είχε λάβει ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.

Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την υπόθεση των Ιμίων, προέβη σε θεαματική επίδειξη ισχύος, ετόνισε τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και επιχειρεί έκτοτε να εμφανιστεί ως η ισχυρή και υπερτερούσα έναντι της χώρας μας δύναμη στον πολιτικοστρατιωτικό τομέα.

Τρίτο συμπέρασμα είναι ότι η επιτυχής διαχείριση κάθε πολιτικοστρατιωτικής κρίσης και πολύ περισσότερο μιας μείζονος σημασίας, όπως η υπό συζήτηση, απαιτεί εκτός από ψυχραιμία και υψηλή υπευθυνότητα, την ύπαρξη επιμελημένου σχεδιασμού και τη στενή συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε κλίμα άριστης εμπιστοσύνης και αρμονικής σύμπραξης.

*Ο Δημήτρης Καραϊτίδης είναι πρέσβης ε.τ., ο οποίος διετέλεσε διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού, στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων
Πολιτική 25.01.26

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής
Κοινωνία διαμαρτυρόμενη 22.01.26

Τείχος δυσαρέσκειας απέναντι στην ΝΔ – Πολιτικό σκηνικό σε αναμονή των νέων κομμάτων – Ισχυρό αίτημα αλλαγής

Παρά τη μικρή βελτίωση των δημοσκοπικών επιδόσεών της η ΝΔ εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με μαζική αποδοκιμασία από τη μεριά των πολιτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινό σφυροκόπημα με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά – Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ
Κόσμος 31.01.26

Ισραηλινό σφυροκόπημα της Γάζας με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά - Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ

Μία ημέρα πριν από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα το Ισραήλ εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση στη Γάζα - Από την αρχή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»

Καθηλωμένο δημοσκοπικά και με την εσωστρέφεια να αναπαράγεται, το ΠΑΣΟΚ βαδίζει προς το συνέδριό του σε κλίμα αυξημένων εντάσεων - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και οι ευθύνες των στελεχών του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ηράκλειο: Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ – Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.
Κρήτη 31.01.26

Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ - Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.

Το ζευγάρι το τελευταίο εξάμηνο είχε διαπράξει κλοπές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο - Συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον Πειραιά

Σύνταξη
