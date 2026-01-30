Ξεκάθαρος ο Τσιμίκας: «Απέδειξα ότι αξίζω τις ευκαιρίες που μου δίνει ο προπονητής»
Ο Κώστας Τσιμίκας μίλησε για την πρόκριση της Ρόμα στην επόμενη φάση του Europa League, αλλά και για τις εμφανίσεις του.
Η Ρόμα ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Κώστας Τσιμίκας μίλησε για τον αγώνα τονίζοντας ότι όλοι είναι χαρούμενοι που η ομάδα συνεχίζει στα νοκ-άουτ, ενώ στάθηκε και στις δικές του εμφανίσεις.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Τσιμίκας:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την ισοπαλία που μας δίνει την πρόκριση στους «16». Για άλλη μια φορά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ακόμα και οι νεότεροι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο για να μας βοηθήσουν. Η ισοπαλία ήταν δίκαιη.
Είμαι ευχαριστημένος με τις εμφανίσεις μου, πιστεύω ότι απέδειξα ότι αξίζω τις ευκαιρίες που μου δίνει ο προπονητής, αν και για μένα δεν ήταν η αρχή που ονειρευόμουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά χωρίς να ακούω την κριτική».
