Κλινική απόδειξη για μια Ελληνική Καινοτομία

Δημοσίευση της Κλινικής Μελέτης OleoMetS για το Μεταβολικό Σύνδρομο, στο περιοδικό Clinical Nutrition ESPEN

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Μια σημαντική επιστημονική επιτυχία για τον κλάδο των ελληνικών συμπληρωμάτων διατροφής σηματοδοτεί η δημοσίευση της κλινικής μελέτης OleoMetS στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition ESPEN, το οποίο αποτελεί επίσημη έκδοση της Ευρωπαϊκής εταιρείας κλινικής διατροφής και μεταβολισμού European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).

Πρόκειται για μια έρευνα πρωτοποριακού χαρακτήρα καθώς είναι η πρώτη παγκοσμίως που αξιολόγησε άμεσα τις ευεργετικές ιδιότητες των καθαρών πολυφαινολών ελαιολάδου (OOPs) ως διατροφικού συμπληρώματος σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, προσφέροντας νέες επιστημονικές γνώσεις για την αποτελεσματικότητά τους.

Η μελέτη OleoMetS (Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial) πραγματοποιήθηκε με γνωστό συμπλήρωμα διατροφής OOPs (Olive Oil Polyphenols) σε κάψουλες,  που περιείχαν 5mg μείγματος πολυφαινολών – στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο – και με εγγυημένη υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) Ελαιοκανθάλης. Η Ελαιοκανθάλη είναι μία από τις πιο δραστικές πολυφαινόλες, με αποδεδειγμένη αντιφλεγμονώδη και  αντιοξειδωτική δράση σε διεθνείς μελέτες.

Στη μελέτη OleoMets συμμετείχαν 102 άτομα με διαγνωσμένο Μεταβολικό Σύνδρομο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα και ισχυρά αποτελέσματα μέσω της μεθόδου της διπλά τυφλής, τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης κλινικής δοκιμής. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 12 εβδομάδες και δεν συστήθηκαν αλλαγές στον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων.

Κύρια Ευρήματα της Μελέτης

Κλινικά αποδεδειγμένη μείωση σακχάρου στο αίμα:

Η μελέτη OleoMetS έδειξε σημαντική μείωση στη γλυκόζη νηστείας (–7,06 mg/dL) και στη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c (–0,29%) σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο, αποδεικνύοντας άμεσο όφελος στον γλυκαιμικό έλεγχο.

Ολιστική μεταβολική βελτίωση:

Πέρα από το σάκχαρο, το συμπλήρωμα OOPs οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις κατά 5-7% και σε άλλους βασικούς μεταβολικούς δείκτες, όπως μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (-1,15), της συστολικής αρτηριακής πίεσης (–7,66 mmHg), των τριγλυκεριδίων (–8,57 mg/dL) και της οξειδωμένης LDL (–5,01).

Βελτίωση ποιότητας ζωής:

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντική βελτίωση 25% στους δείκτες μέτρησης των  επιπέδων  κόπωσης (–16,88 μονάδες), υποδεικνύοντας θετική επίδραση στη συνολική ευεξία και τα επίπεδα ενέργειας.

Ισοδύναμο με υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο:

Η ημερήσια δόση των 10 mg πολυφαινολών OOPs από το συμπλήρωμα αντιστοιχεί στην ποσότητα που περιέχεται σε περίπου τρεις κουταλιές της σούπας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, σύμφωνα με τις συστάσεις της EFSA, με βελτιωμένη απορρόφηση σε σχέση με το ελαιόλαδο.

Ασφαλές και καλά ανεκτό:

Η παρέμβαση ήταν καλά ανεκτή, χωρίς καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας του συμπληρώματος OOPs.

Επιστημονικά παραγόμενο  προϊόν:

Το προϊόν «Thousand Olives®» περιέχει ακριβή συνδυασμό εξαιρετικά βιοδραστικών σεκοϊριδοειδών, όπως η ελαιοκανθάλη και η ελαιασίνη, τα οποία εξάγονται και μορφοποιούνται – μέσω μιας καινοτόμου και οικονομικά αποδοτικής μεθόδου.

Διεθνής Ερευνητική Συνεργασία Υψηλού Επιπέδου

Η μελέτη αποτελεί προϊόν μιας εμβληματικής συνεργασίας κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος), τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale (ΗΠΑ), το τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών (Ελλάδα) και το Ιατρικό Κέντρο «Απόστολος Λουκάς». Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει την παγκόσμια εμβέλεια και την επιστημονική αυστηρότητα με την οποία προσεγγίστηκε η δράση των πολυφαινολών του ελαιολάδου.

Επιστημονική Ομάδα και Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

Γεώργιος Σαμούτηςᵃ,*, Tassos C. Kyriakidesᵇ, Nicholas Demetriouᶜ, Evdoxia Poulianitiᶜ, Gregoria Samoutiᶜ, Sophronia Samoutiᶜ, Παναγιώτης Διαμαντάκοςᵈ, Ελένη Μέλλιουᵈ, Προκόπιος Μαγιάτηςᵈ,**

ᵃ Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος
ᵇ Yale School of Public Health, New Haven, CT, ΗΠΑ
ᶜ Ιατρικό Κέντρο «Απόστολος Λουκάς», Λευκωσία, Κύπρος
ᵈ Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη 15771, Ζωγράφου, Ελλάδα

Επίσημες Δηλώσεις

Ο Δρ. Γεώργιος Σαμούτης, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και κύριος ερευνητής της μελέτης, δήλωσε:

«Η μελέτη OleoMetS αποτελεί ένα ισχυρό κλινικό δεδομένο που αποδεικνύει ότι η στοχευμένη λήψη πολυφαινολών ελαιολάδου μπορεί να προσφέρει μια ασφαλή και αποτελεσματική συμπληρωματική υποστήριξη των ατόμων με μεταβολικό σύνδρομο. Επιπλέον, τα ευρήματα της μελέτης δεν αφορούν μόνο όσους έχουν διαγνωστεί με Μεταβολικό Σύνδρομο, αλλά προσφέρουν ελπιδοφόρα δεδομένα για μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν σε άτομα με προ-διαβήτη καθώς η μελέτη έδειξε σημαντική υποστήριξη στη ρύθμιση του σακχάρου νηστείας και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Επιπλέον, νεότεροι ενήλικες με αυξημένη χοληστερίνη μπορούν να ωφεληθούν καθώς παρατηρήθηκε βελτίωση στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και προστασία από την οξείδωση των λιπιδίων και επίσης μπορούν να ωφεληθούν όσοι αναζητούν φυσική τόνωση καθώς καταγράφηκε δραματική μείωση στα επίπεδα καθημερινής κόπωσης των συμμετεχόντων και αύξηση της ενέργεια και της ευεξίας τους».

Ο κ. Προκόπιος Μαγιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακογνωσίας στο ΕΚΠΑ, σημείωσε:

«Μετά από 20 χρόνια έρευνας, η δημοσίευση αυτή αποτελεί τη δικαίωση μιας προσπάθειας να μετατρέψουμε το παραδοσιακό ελληνικό ελαιόλαδο σε ένα «εργαλείο» υγείας υψηλής ακρίβειας. Μέσω της μεθόδου που αναπτύξαμε και κατοχυρώσαμε με Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας μετατρέψαμε το Ελαιόλαδο από ένα τρόφιμο σε μια βιοδραστική πρώτη ύλη, για προβλέψιμη πρόσληψη των δραστικών φαινολών του ελαιολάδου, μεταξύ αυτών και της πολύτιμης Ελαιοκανθάλης, σε καθημερινή δόση και σταθερή μορφή».

Η Δρ. Ελένη Μέλλιου, μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Παγκόσμιου κέντρου ελιάς για την υγεία, τόνισε: «Οι πολύτιμες φαινόλες του ελαιολάδου, όπως η ελαιοκανθάλη και η ελαιασίνη, αποτελούν μοναδικές βιοδραστικές ενώσεις που δεν απαντώνται σε κανένα άλλο τρόφιμο στον πλανήτη μας. Στο πλαίσιο της σύγχρονης Φαρμακογνωσίας, συμβάλαμε στην ανάπτυξη και επιστημονική τεκμηρίωση ενός πατενταρισμένου εκχυλίσματος φαινολών ελαιολάδου και έτσι μπορούμε πλέον να μετατρέψουμε το ελαιόλαδο από ένα τρόφιμο σε μια φαρμακευτική πρώτη ύλη. Μπορούμε, λοιπόν, ξεκινώντας από 1,5 τόνο ελιές να παράξουμε 100 κιλά  αγουρέλαιο, πρώιμης συγκομιδής δηλαδή, με μεγάλη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και αυτά τα 100 κιλά ελαιόλαδο μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε σε μόλις 1 κιλό εκχυλίσματος.  Το εκχύλισμα αυτό αξιολογήθηκε με την κλινική μελέτη OleoMetS, δείχνοντας σημαντική βελτίωση βασικών δεικτών του μεταβολικού συνδρόμου και ενισχύοντας την επιστημονική κατανόηση της αξίας του πολυφαινολικού ελαιολάδου στη Μεσογειακή διατροφή».

Σχετικά με το Thousand Olives

Το Thousand Olives® είναι ένα καινοτόμο, φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής (αγουρέλαιο) πλούσιο σε πολυφαινόλες. Βασίζεται σε πρωτοποριακή πατένταεκχύλισης και απομόνωσης ελαιοκανθάλης και άλλων πολυφαινολών. Αποτελεί αποτέλεσμα 20ετούς έρευνας Καθηγητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάθε κάψουλα Thousand Olives® περιέχει 5mg μείγματος πολυφαινολών – στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο – και εγγυημένα την υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) ελαιοκανθάλης. Η ελαιοκανθάλη είναι μία από τις πιο δραστικές πολυφαινόλες, με αποδεδειγμένες δράσεις σε διεθνείς μελέτες.

Η καθημερινή λήψη 5mg πολυφαινολών συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματοςόπως της χοληστερίνης, από το οξειδωτικό στρες, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και την στένωση των αγγείων. Επιπλέον, προστατεύει τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες.

Κάθε συσκευασία Thousand Olives®  περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

*Η μέθοδος εκχύλισης, τα παραγόμενα προϊόντα και η θεραπευτική τους δράση προστατεύονται από εικοσαετές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕP3924081C0).

Διαβάστε τη Μελέτη OleoMetS εδώ ή σαρώστε το QR

*Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.
Συνιστάται πάντοτε, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος, να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών.

