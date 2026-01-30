Η ΑΑΔΕ θέτει σε λειτουργία πλατφόρμα που θα επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, ενεργοποιώντας το νέο ειδικό καθεστώς διασυνοριακών συναλλαγών.

Για την ένταξη απαιτείται ο συνολικός τζίρος στην Ε.Ε. να μην ξεπερνά τις 100.000 ευρώ τόσο το τρέχον όσο και το προηγούμενο έτος, ενώ οι συναλλαγές στην Ελλάδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ ετησίως.

Με το νέο πλαίσιο απλοποιούνται οι διαδικασίες διασυνοριακών συναλλαγών καθώς καταργούνται βασικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις για την επιχείρηση: δεν απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ σε κάθε κράτος-μέλος όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις ενώ καταργείται η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων ΦΠΑ σε διαφορετικές χώρες, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες καθεμιάς. Την ίδια στιγμή διευκολύνεται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με απαλλαγή από τον φόρο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Το ειδικό καθεστώς απαλλαγής ισχύει από τις 28 Ιανουαρίου 2026 και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πωλήσεις ή υπηρεσίες εκτός έδρας. Σε περίπτωση που μια εταιρία διαπιστωθεί πως δεν πληροί τους όρους της απαλλαγής, τότε της καταλογίζεται αναδρομικά ο ΦΠΑ που αναλογεί στις συναλλαγές.

Στην Ελλάδα απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 10.000 ευρώ. Όμως οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να διενεργούν συναλλαγές απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ με επιχειρήσεις άλλων χωρών της ΕΕ, μέχρι συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, και μέχρι του ορίου που ισχύει σε κάθε χώρα. Οι επιχειρήσεις των άλλων χωρών της ΕΕ μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές απαλλασσόμενες στην Ελλάδα, έως το ποσού των 10.000 ευρώ.

Πως θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να:

Υποβάλουν το αίτημα για την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (Προηγούμενη Κοινοποίηση (Prior Notification) στην ΑΑΔΕ, δηλώνοντας τις συναλλαγές τους και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε νέα κράτη μέλη ή να αιτούνται την παύση χρήσης του καθεστώτος.

Υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με την αξία των παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν σε όλη την ΕΕ.

Ενημερώνουν άμεσα την ΑΑΔΕ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κύκλου εργασιών.

Η ΑΑΔΕ, από την πλευρά της, επικοινωνεί με τα άλλα κράτη μέλη για τη χορήγηση του ατομικού αριθμού ταυτοποίησης, εγκρίνει τα αιτήματα απαλλαγής για επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρακολουθεί τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και την τήρηση των ορίων κύκλου εργασιών.

Τι θα ισχύει για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο διασυνοριακό καθεστώς υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε τριμήνου. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ενωσιακού ορίου των 100.000 ευρώ, υποβάλλεται τελική αναφορά εντός 15 εργάσιμων ημερών, οπότε και παύει αυτόματα η απαλλαγή.

Οι επιχειρήσεις που μετατάσσονται από το παλαιό καθεστώς στο νέο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων εντός 2 μηνών από τη μετάταξη. Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες είναι η δυνατότητα επιχείρησης να εφαρμόζει ταυτόχρονα και τα δύο καθεστώτα – εγχώριο και διασυνοριακό.

Αν μια μικρή επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών στην Ελλάδα κάτω από 10.000 ευρώ και συνολικό ενωσιακό κύκλο κάτω από 100.000 ευρώ, μπορεί να απολαμβάνει απαλλαγής τόσο στο εσωτερικό όσο και σε άλλα κράτη μέλη. Για την ταυτόχρονη ένταξη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος, με εξαίρεση τους δύο πρώτους μήνες από τη δημοσίευση (έως τέλη Μαρτίου 2026) όπου μπορεί να γίνει με ξεχωριστή αίτηση για το εγχώριο.

Πηγή: ΟΤ