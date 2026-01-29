Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν κυρώσεις σε αξιωματούχους στην Αϊτή που κατηγορούν ότι βοηθούν συμμορίες
Σε κυρώσεις εις βάρος αξιωματούχων στην Αϊτή προχώρησαν οι ΗΠΑ με το επιχείρημα πως βοηθούν τις τοπικές συμμορίες
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως προχωρά στην επιβολή νέων μέτρων, ιδίως περιορισμών ως προς την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων, σε βάρος αξιωματούχων στην Αϊτή, συμπεριλαμβανομένων δυο μελών του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης (ΠΣΜ), κατηγορώντας τους ότι υποστηρίζουν συμμορίες που λυμαίνονται το νησί της Καραϊβικής.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε πως αποφάσισε την επιβολή «νέας σειράς περιορισμών ως προς τις βίζες σε τρεις αϊτινούς αξιωματούχους: δυο μέλη του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης και υπουργό της κυβέρνησης» με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα ονόματά τους.
«Οι ενέργειές τους επέτρεψαν στις αϊτινές συμμορίες, ορισμένες από τις οποίες έχουν χαρακτηριστεί ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα», υποστηρίζεται στο κείμενο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «θα ανακαλέσει» τις θεωρήσεις διαβατηρίων σε ισχύ που έχουν στην κατοχή τους τα τρία πρόσωπα «και τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους».
Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν καθώς οι ΗΠΑ, η ΕΕ και ο Καναδάς προειδοποίησαν το ΠΣΜ εναντίον οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική ηγεσία, ανησυχώντας πως θα κλιμακωθεί η πολιτική αστάθεια, εν μέσω επιχειρήσεων εναντίον των συμμοριών.
H Αϊτή και ο πρωθυπουργός της έχουν την στήριξη των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο Ρούμπιο
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους την Παρασκευή (23η Ιανουαρίου), ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε τον αϊτινό πρωθυπουργό Αλίξ Φιλς-Εμέ για την πλήρη υποστήριξή του, υπογραμμίζοντας πως έχει ιδιαίτερη «σημασία» η «παραμονή του στο αξίωμα του πρωθυπουργού» και η συνέχιση του αγώνα «εναντίον των τρομοκρατικών συμμοριών» και για τη «σταθεροποίηση της νήσου», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.
Η Αϊτή ζει νέες πολιτικές αναταράξεις, καθώς πέντε μέλη του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης εξέφρασαν την πρόθεση να απομακρύνουν από το αξίωμα τον πρωθυπουργό Φιλς-Εμέ, μερικές ημέρες πριν από την τυπική λήξη της εντολής του οργάνου αυτού, την 7η Φεβρουαρίου.
Η χώρα δοκιμάζεται για ατελείωτα χρόνια από τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα και άλλα εγκλήματα.
