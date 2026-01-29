newspaper
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Γιατί η νέα έξαρση του ιού Νίπα στην Ινδία προκαλεί παγκόσμια ανησυχία
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 22:20

Γιατί η νέα έξαρση του ιού Νίπα στην Ινδία προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

Ο ιός Νίπα μεταδίδεται από τα ζώα στους ανθρώπους, μέσω της επαφής μεταξύ ατόμων ή μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων

Η πρόσφατη επιδημία του ιού Νίπα στην ανατολική πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία σε ολόκληρη την Ασία, ιδίως στην Κίνα και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η ανησυχία αυτή εντείνεται από το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν ενόψει των εορτασμών του σεληνιακού νέου έτους, μιας περιόδου που παραδοσιακά συνοδεύεται από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 έχουν καταγραφεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Νίπα στη Δυτική Βεγγάλη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Ινδίας, σύμφωνα με το Al Jazeera. 

Παρότι δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ταυτότητα των ασθενών, οι ινδικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι από τα 196 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, κανένα δεν εμφάνισε συμπτώματα και όλα τα διαγνωστικά τεστ ήταν αρνητικά.

Το υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι έχουν εφαρμοστεί όλα τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγείας. Παράλληλα, περιφερειακός υγειονομικός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα δύο κρούσματα αφορούν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή ενδονοσοκομειακή μετάδοση.

Τι είναι ο ιός Νίπα;

Ο ιός Νίπα (NiV) είναι ένας ζωονόσος ιός, δηλαδή ένας παθογόνος παράγοντας που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο. Φυσικός ξενιστής του θεωρούνται οι νυχτερίδες των φρούτων, ωστόσο η μετάδοση μπορεί να συμβεί και μέσω μολυσμένων τροφίμων ή απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ιό, με περίοδο επώασης που κυμαίνεται συνήθως από πέντε έως 14 ημέρες.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε τρεις έως τέσσερις ημέρες και περιλαμβάνουν πυρετό και έντονο πονοκέφαλο. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η νόσος εξελίσσεται σε οξεία εγκεφαλίτιδα, προκαλώντας σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές.

Σύμφωνα με τον επιδημιολόγο Kaja Abbas, ο ιός μπορεί να προκαλέσει σπασμούς, διανοητική σύγχυση και, σε ακραίες περιπτώσεις, κώμα μέσα σε 24 έως 48 ώρες. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι εξαιρετικά υψηλό, κυμαινόμενο μεταξύ 40% και 75%.

Παρά τη σοβαρότητά του, ο βασικός αριθμός αναπαραγωγής του ιού παραμένει συνήθως κάτω από τη μονάδα, γεγονός που σημαίνει ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι περιορισμένη. Αυτό μειώνει την πιθανότητα ο ιός Νίπα να εξελιχθεί σε παγκόσμια πανδημία αντίστοιχη της COVID-19.

 Πού έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν κρούσματα του ιού Νίπα;

Το πρώτο γνωστό ξέσπασμα του ιού Νίπα καταγράφηκε το 1998 στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, όταν χοιροτρόφοι και εργαζόμενοι σε σφαγεία μολύνθηκαν μέσω επαφής με μολυσμένα γουρούνια. Περισσότερα από 250 άτομα νόσησαν, με πάνω από 100 θανάτους.

Ακολούθησαν περιστατικά στις Φιλιππίνες το 2014, τα οποία συνδέθηκαν με τη σφαγή και κατανάλωση μολυσμένου κρέατος αλόγου. Από το 2001 και μετά, ο ιός εμφανίζεται σποραδικά στη Νότια Ασία, κυρίως στο Μπαγκλαντές και την Ινδία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο Μπαγκλαντές οι επιδημίες σχετίζονται συχνά με την κατανάλωση ωμού χυμού φοίνικα που έχει μολυνθεί από νυχτερίδες, καθώς και με τη στενή επαφή με μολυσμένα άτομα.

Στην Ινδία, οι πρώτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν στη Δυτική Βεγγάλη το 2007, ενώ αναδρομικά εντοπίστηκε επιδημία και το 2001 στην πόλη Σιλίγκουρι, με σημαντική διασπορά εντός νοσοκομείων. Από το 2018, η πολιτεία Κεράλα έχει καταγράψει δεκάδες θανάτους και θεωρείται πλέον περιοχή υψηλού κινδύνου.

 Υπάρχει εμβόλιο για τον ιό;

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για τον ιό Νίπα, ούτε για ανθρώπους ούτε για ζώα. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διεξάγει κλινικές δοκιμές στο Μπαγκλαντές, έχοντας ξεκινήσει τη δεύτερη φάση τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε περιπτώσεις μόλυνσης, οι γιατροί βασίζονται κυρίως σε υποστηρικτική φροντίδα. Αντιιικά φάρμακα, όπως η ριμπαβιρίνη και το Remdesivir, έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματικά, με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Στην Κεράλα, η χρήση του Remdesivir το 2023 φέρεται να συνέβαλε στη μείωση της θνησιμότητας.

 Ποιες χώρες έχουν ανακοινώσει ενισχυμένο έλεγχο για τον ιό Νίπα;

Αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, η Μαλαισία και το Νεπάλ, έχουν ήδη ενισχύσει τους υγειονομικούς ελέγχους στα διεθνή αεροδρόμιά τους. Στην Ταϊλάνδη, έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών από πληγείσες χώρες, ενώ οι επιβάτες συμπληρώνουν έντυπα δήλωσης υγείας.

Παράλληλα, θερμικοί σαρωτές χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό επιβατών με πυρετό ή άλλα ύποπτα συμπτώματα, πρακτική που ακολουθείται και από άλλες χώρες της περιοχής.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η εξάπλωση αυτού του ιού;

Η έξαρση του ιού έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα στην Κίνα, όπου χρήστες των κοινωνικών δικτύων εκφράζουν φόβους για νέα lockdown.

Οι αρχές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο ιός Νίπα δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο ο κορωνοϊός.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρόληψη βασίζεται σε βασικά μέτρα δημόσιας υγείας: καλή υγιεινή, επαρκή αερισμό, αποφυγή συνωστισμού και έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Ο ΠΟΥ τονίζει επίσης τη σημασία της αποτροπής της μόλυνσης τροφίμων από νυχτερίδες, όπως ο χυμός φοίνικα, καθώς και τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τη φροντίδα ασθενών ή ζώων.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων, σε συνδυασμό με την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών, θεωρείται καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την αποφυγή μιας ευρύτερης υγειονομικής κρίσης.

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Commodities
Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

inWellness
inTown
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Τομ Χόμαν 29.01.26

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη

Σύνταξη
Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Σε συναγερμό 29.01.26

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ουκρανία: Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές
Ενεργειακός πόλεμος 29.01.26

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές της Ουκρανίας

Ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
Νήπιο-φαινόμενο 29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
