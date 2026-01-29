Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και έγινε viral (pic)

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο διπλό πρόκρισης στο Άμστερνταμ, κόντρα στον Άγιαξ (1-2) και πλέον θα είναι στην κλήρωση της Παρασκευής (30/1) όπου θα μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs του Champions League.

Οι Πειραιώτες είχαν περίπου 3.000 φίλους της ομάδας στο πλευρό τους, στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τη βοήθεια ωστόσο της… τεχνολογίας.

Ο Έλληνας προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, είχε βιντεοκλήση με φίλαθλο των Ερυθρόλευκων που βρισκόταν στο γήπεδο και πήρε μία γεύση από την ατμόσφαιρα τη στιγμή των πανηγυρισμών.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, όπου ο Μπαρτζώκας μιλάει με βιντεοκλήση