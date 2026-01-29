Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Το Μουσείο Μπενάκη και η Rolex ανακοινώνουν μια νέα συνεργασία
Τα Νέα της Αγοράς 29 Ιανουαρίου 2026, 15:18

Το Μουσείο Μπενάκη και η Rolex ανακοινώνουν μια νέα συνεργασία

Το Μουσείο Μπενάκη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Rolex ως «Επίσημο Ρολόι του Μουσείου Μπενάκη» – ένα βήμα που διευρύνει τον κύκλο των διεθνών συνεργασιών του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, το Μουσείο Μπενάκη ξεχωρίζει για την διεπιστημονική και πολυδιάστατη δράση του που μελετά, διατηρεί και παρουσιάζει τον πολιτισμό στην Ελλάδα και διεθνώς διαχρονικά, από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Η συνεργασία συνάδει με το όραμα του Μουσείου Μπενάκη – να προωθεί την καλλιτεχνική δημιουργία και να συνδέει το πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας με τον πολιτιστικό διάλογο διεθνώς.

Παράλληλα, η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια προσήλωση της Rolex στις τέχνες και τον πολιτισμό. Μέσα από τη στήριξή της σε πολιτιστικούς οργανισμούς και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες σε όλον τον κόσμο, η Rolex συνεργάζεται με φορείς που διαφυλάσσουν την πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Το πλαίσιο της συνεργασίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Rolex θα υποστηρίζει επιλεγμένες εκθέσεις του Μουσείου Μπενάκη, ξεκινώντας από τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης – Μια γραμμή κύμα», που θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 τον Φεβρουάριο του 2026, σε συνδιοργάνωση με το Αρχείο Ακριθάκη.

Η έκθεση θα αναδείξει το πολυσχιδές έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, φωτίζοντας διαφορετικές περιόδους της δημιουργικής του πορείας μέσα από μια σύγχρονη επιμελητική ματιά.

Η συνεργασία με τη Rolex εντάσσει το Μουσείο Μπενάκη στο παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων πολιτιστικών οργανισμών που υποστηρίζονται από τον ελβετικό οίκο. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει τη θέση του Μουσείου Μπενάκη ως έναν από τους σημαντικότερους φορείς πολιτισμού στην Ελλάδα και υπογραμμίζει τον ξεχωριστό ρόλο της Rolex ως σταθερού υποστηρικτή των τεχνών διεθνώς. Με κοινό όραμα τη στήριξη των τεχνών και του πολιτισμού, το Μουσείο Μπενάκη και η Rolex φιλοδοξούν να σφυρηλατήσουν μια μακροχρόνια σύμπραξη που θα ενισχύσει την πολιτιστική δημιουργία στην Ελλάδα και θα αναδείξει το έργο σημαντικών καλλιτεχνών στο διεθνές κοινό.

Η Rolex και οι Τέχνες

H Rolex έχει ως σταθερή δέσμευση την ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στον κόσμο μας. Με έμφαση στη δεξιοτεχνία και την αριστεία, ο οίκος υποστηρίζει, καλλιεργεί και τιμά καλλιτέχνες και πολιτιστικά ιδρύματα, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Εδώ και πάνω από μισό αιώνα, η Rolex έχει συνεργαστεί με κάποιους από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες με κριτήριο την αφοσίωσή τους στον ύψιστο βαθμό δημιουργικότητας και απόδοσης – με πρώτη τη διάσημη υψίφωνο Dame Kiri Te Kanawa το 1976. Έκτοτε, ο ρόλος της εταιρείας έχει εξελιχθεί και περιλαμβάνει πολλούς ταλαντούχους καλλιτέχνες ως πρεσβευτές της αλλά και οργανισμούς που προάγουν εξαιρετικές καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Σήμερα, αυτή η συνεχής προσπάθεια είναι γνωστή ως «Πρωτοβουλία Rolex Αέναες Τέχνες», μια παγκόσμια πλατφόρμα που περιλαμβάνει ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών πρακτικών: αρχιτεκτονική, κινηματογράφο, χορό, λογοτεχνία, μουσική, θέατρο και εικαστικές τέχνες. Μέσω των ολοένα διευρυνόμενων συνεργασιών της με ταλαντούχους καλλιτέχνες και κορυφαίους φορείς, η Rolex στοχεύει να τιμήσει και να υποστηρίξει  διακεκριμένες προσωπικότητες, να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά και να ενισχύσει ανερχόμενους δημιουργούς που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ROLEX ΑΕΝΑΕΣ ΤΕΧΝΕΣ», ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  https://www.rolex.com/perpetual-initiatives/perpetual-arts

