Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 17:56
Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει νέα προγράμματα σπουδών στη Φρανκφούρτη
Τα Νέα της Αγοράς 29 Ιανουαρίου 2026, 16:21

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει νέα προγράμματα σπουδών στη Φρανκφούρτη

Open Day και υποβολή αιτήσεων για το 2026

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Spotlight

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ανακοινώνει την επέκταση της ακαδημαϊκής του παρουσίας στο παράρτημά του Πανεπιστημίου στη Φρανκφούρτη με τέσσερα (4) νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα ξεκινήσουν το Φθινόπωρο του 2026. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές και φοιτήτριες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Συγκεκριμένα, στο EUC Frankfurt Campus θα προσφέρονται τα ακόλουθα νέα προγράμματα σπουδών στη νεοσυσταθείσα Σχολή Ζωής και Υγείας:

Επιπλέον, η Σχολή Ιατρικής συνεχίζει να προσφέρει:

Τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, με έμφαση στη διεπιστημονική γνώση, την έρευνα, την κλινική εφαρμογή και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, αξιοποιώντας το προηγμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα υγείας της Γερμανίας.

Open Day EUC Frankfurt Campus

Με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Open Day στο EUC Frankfurt Campus την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, μεταξύ 16:00 και 20:00 (ώρα Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών
  • Λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για κριτήρια εισαγωγής
  • Γνωρίσουν φοιτητές/τριες και το ακαδημαϊκό προσωπικό
  • Ξεναγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τα Simulation Labs του campus
  • Υποβάλουν αίτησή για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027

Ένα διεθνές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στη Φρανκφούρτη

Από την έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη το 2022, με την προσφορά του προγράμματος Doctor of Medicine (MD), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει ένα ισχυρό και εξωστρεφές ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα στον πεδίο των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Φρανκφούρτη αποτελεί το πρώτο κυπριακό πανεπιστημιακό παράρτημα που λειτούργησε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή προσανατολισμό και το στρατηγικό όραμα του Πανεπιστημίου για παγκόσμια ακαδημαϊκή παρουσία.

Μακροπρόθεσμη επένδυση στην αριστεία

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής του στρατηγικής, το EUC υλοποιεί έναν φιλόδοξο σχεδιασμό περαιτέρω επέκτασης του campus της Φρανκφούρτης έως το 2028. Η ανάπτυξη αυτή θα περιλαμβάνει νέα ακαδημαϊκά κτίρια, προηγμένες ερευνητικές υποδομές και αναβαθμισμένες φοιτητικές υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου διεθνούς ακαδημαϊκού και ερευνητικού κέντρου αριστείας στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Ζωής και Υγείας, στη Γερμανία και στην Ευρώπη.

Σπουδές 5 Αστέρων

Η Σχολή Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον καινοτόμες και καταξιωμένες ιατρικές σχολές στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα Doctor of Medicine (MD) διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, είναι διαπιστευμένο από τον World Federation for Medical Education (WFME), διαθέτει διάκριση QS 5-Star Rating και κατατάσσεται στις θέσεις 501–600 παγκοσμίως στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας από την Times Higher Education.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών με έναρξη το Φθινόπωρο 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο https://euc.ac.cy/el/  ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών στο 0035722713000 και info@euc.ac.cy

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Save the bees! Όταν τα λουλούδια γίνονται… φορείς ιών

Business
Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 26.01.26

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Με στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΙ, drones και υποδομές νέας γενιάς, η Ελλάδα θωρακίζεται ενεργειακά απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σύνταξη
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σύνταξη
Λευκό πουκάμισο: 4 τρόποι να το απογειώσεις
Τα Νέα της Αγοράς 22.01.26

Λευκό πουκάμισο: 4 τρόποι να το απογειώσεις

Το λευκό πουκάμισο, το πιο διαχρονικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας επιστρέφει και γίνεται η βάση για αμέτρητα looks, από το πρωινό meeting μέχρι το βραδινό ποτό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
Ποδόσφαιρο 29.01.26

ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029

Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Κλίντμαν Λίλο στο Ηράκλειο μέχρι το 2029, ανταμείβοντάς τον για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Τομ Χόμαν 29.01.26

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Σε συναγερμό 29.01.26

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ

Σύνταξη
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Τα ψαλίδια του μπαμπά 29.01.26

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο