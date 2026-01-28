Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ – Ολυμπιακός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (28/1)
Τα Νέα της Αγοράς 28 Ιανουαρίου 2026, 12:47

Άγιαξ – Ολυμπιακός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (28/1)

Ο Άγιαξ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Spotlight

Το ματς έχει τεράστια σημασία για τις δύο ομάδες καθώς θα ξεκαθαριστεί το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Οι Ολλανδοί μετρούν 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (7-4 γκολ).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Έπειτα από 7 αγώνες στη League Phase ο Άγιαξ είναι 32ος με ρεκόρ 2-0-5 και 7-19 γκολ. Δεν μπορεί να τερματίσει στην πρώτη 8άδα και να περάσει απευθείας στους «16». Αν περάσει, θα είναι μόνο ως «ανίσχυρος» στα νοκ άουτ πλέι οφ. Οι Ολλανδοί θα επιδιώξουν να πάρουν τη νίκη με καλή διαφορά τερμάτων και ελπίζουν πως τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα τους βολέψουν και θα τους ωθήσουν στην πρώτη 24άδα. Στο πρωτάθλημα βρίσκονται στην 3η θέση μετά από 20 αγωνιστικές, με 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες. Το Σάββατο επικράτησαν 2-0 εντός έδρας της γειτονικής Φόλενταμ.

Ο Ολυμπιακός στέκεται στο 2-2-3 στη League Phase, με 8-13 γκολ. Είναι 24ος. Και αυτός μπορεί να περάσει μονάχα στα νοκ άουτ πλέι οφ και το μάξιμουμ που μπορεί να πετύχει είναι να τερματίσει 12ος. Ο στόχος του είναι να εξασφαλίσει την πρόκριση και ουσιαστικά χρειάζεται νίκη για να τα καταφέρει. Το Σάββατο επικράτησε με 1-0 εντός έδρας του Βόλου, με γκολ του Ελ Κααμπί στο 26’ και ασίστ του Ποντένσε. Βρίσκεται στη 2η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος με 13 νίκες, 3 ισοπαλία και 1 ήττα. Ακολουθεί το ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο άσος του Άγιαξ βρίσκεται στο 3.00** και το διπλό του Ολυμπιακού το βλέπουμε στο 2.32** στην πλατφόρμα της Betsson. Το να σκοράρει το Γκολ 1 ο Άγιαξ έχει απόδοση 2.12**, ενώ ο Ολυμπιακός στέκεται στο 1.86**. Το combo στοίχημα Goal/Goal & Over 2,5 γκολ πληρώνει 1.86**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις φυσικά και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στη «Johan Cruyff Arena», το Over 5.5 συνολικά σουτ του Ολυμπιακού στην εστία ανεβαίνει στο 2,90** από 2.70, ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 πηγαίνει στο 3.55** από 3.30.

Επιπλέον, το να είναι ο πρώτος που θα πετύχει γκολ στον αγώνα ο Ελ Κααμπί ανέρχεται στο 4.85** με την Ενίσχυση Απόδοσης της Betsson, ενώ το να κρατήσει ανέπαφη την εστία του ο Άγιαξ το βλέπουμε στο 4.85** από 4.50 που ήταν προηγουμένως. Με Σούπερ Ενίσχυση, το ημίχρονο/τελικό: 2/2 εκτοξεύεται στο 4.80** από 3.85.

Η Betsson προσφέρει όμως και πληροφορίες από την Τεχνητή Νοημοσύνη για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία «Πληροφορίες ΑΙ» είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

Ταυτόχρονα, στην πλατφόρμα της Betsson παρέχεται και μία καταπληκτική δυνατότητα, το περίφημο Auto Cash Out. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό εργαλείο, που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμεί. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Μία δυνατότητα που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 26.01.26

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Με στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΙ, drones και υποδομές νέας γενιάς, η Ελλάδα θωρακίζεται ενεργειακά απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σύνταξη
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σύνταξη
Λευκό πουκάμισο: 4 τρόποι να το απογειώσεις
Τα Νέα της Αγοράς 22.01.26

Λευκό πουκάμισο: 4 τρόποι να το απογειώσεις

Το λευκό πουκάμισο, το πιο διαχρονικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας επιστρέφει και γίνεται η βάση για αμέτρητα looks, από το πρωινό meeting μέχρι το βραδινό ποτό.

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Διπλωματία 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 28.01.26

Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας προκειμένου να διατεθεί για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ όταν και εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Σύνταξη
Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ, ρώτησε τη Μπενφίκα για τη διαθεσιμότητα του Βαγγέλη Παυλίδη και το ποσό που ζήτησαν οι Πορτογάλοι... διέκοψε αμέσως τις επαφές!

Σύνταξη
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
Δείτε χάρτες 28.01.26

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη - Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αεροχείμαρρος με δυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς - Για διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν
Θρήνος και οργή 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Κάθε νέα μαρτυρία, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Άνοιξαν οι πύλες της Τούμπας και υποδέχονται κόσμο που συρρέει για να τιμήσει τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία - Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών δημιούργησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Θρήνος στον ΠΑΟΚ 28.01.26

Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Καλλιθέα: Νέα τραγωδία με βρέφος – Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
Μόλις επτά ημερών 28.01.26

Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του

Το βρέφος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν ζωή.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

