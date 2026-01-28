Παρατηρείται το φαινόμενο να βλέπουμε σκύλους στο μπαλκόνι/κήπο και τα παράθυρα, οι πόρτες να είναι κλειστά.

Γεγονός που δείχνει ότι οι κηδεμόνες/ιδιοκτήτες, λείπουν από το σπίτι.

Γιατί όμως, αφήνουμε έναν σκύλο εκτός σπιτιού;

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή σκύλων, Μιχάλη Διαμαντάρα, οι λόγοι που κάποιοι κηδεμόνες σκύλων χρησιμοποιούν λάθος τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού είναι:

● «Το πρωί που πηγαίνω στη δουλειά αφήνω τον σκύλο μου στον κήπο για να μην μου κάνει ζημιές στο σπίτι».

● «Μου έφαγε τις παντόφλες, τον έβγαλα στον μπαλκόνι για τιμωρία και έφυγα.

● Πάντα ήθελα σκύλο, αλλά όχι μέσα στο σπίτι.

● Δεν θέλω πάνες στο σαλόνι, το κουτάβι κάνει την ανάγκη του στο μπαλκόνι.

● Τον αφήνω λίγο στον κήπο για να ξεσκάσει και φεύγω.

● Δεν πειράζει που γαβγίζει, αφού δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας.

Φοβικοί σκύλοι, που τρομάζουν με τους ξαφνικούς, δυνατούς θορύβους δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι μόνοι τους στους εξωτερικούς χώρους

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε, λέει ο κ. Διαμαντάρας, ότι ο νόμος απαγορεύει τη μόνιμη παραμονή του σκύλου σε εξωτερικό χώρο.

Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό να μένει μόνος του αρκετές ώρες στο μπαλκόνι ή στον κήπο.

Το μπαλκόνι/κήπος, τονίζει ο κ. Διαμαντάρας, δεν μπορεί να αντικαταστάσει τις καθημερινές βόλτες. Αλλά και ούτε τις μεγάλες βόλτες του Σαββατοκύριακου ούτε και τη σωστή χρήση του crate (κλουβί περιορισμού). Ιδίως όσον αφορά στα κουτάβια, που εκπαιδεύονται για να μην κάνουν ζημιές, να μην γαβγίζουν ανεξέλεγκτα στο μέλλον και να μην κατουράνε παντού.

Πώς αντιδρά ο σκύλος όταν είναι μόνος του στο μπαλκόνι

Ένας σκύλος παρατημένος ώρες στον κήπο/μπαλκόνι μας, συνήθως, λέει ο κ. Διαμαντάρας, ενοχλεί, κάνει ζημιές και αποκτά λάθος συμπεριφορές. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη βαρεμάρα του, μιμείται το γάβγισμα των άλλων σκύλων της γειτονιάς, ενοχλεί τους γύρω του, φωνάζει απελπισμένα.

Σίγουρα ο κήπος μας ή το μεγάλο μας μπαλκόνι, συμφωνεί ο κ. Διαμαντάρας, είναι ωραίοι χώροι εκτόνωσης. Και σίγουρα υπάρχουν σκύλοι που τους χαίρονται με ασφάλεια και δεν ενοχλούν.

Κι αυτό γίνεται όταν η εκτόνωσή τους γίνεται παρέα με εμάς παίζοντας με το αγαπημένο τους μπαλάκι. Και όχι γαβγίζοντας στους περαστικούς σκύλους, τρέχοντας κατά μήκος της μάντρας του σπιτιού.

Είναι πολλές οι περιπτώσεις σκύλων, ενημερώνει ο εκπαιδευτής, που, ενώ γάβγιζαν έντονα στη βόλτα τους στη θέα άλλων σκύλων, μείωσαν αισθητά αυτήν την τόσο ενοχλητική συμπεριφορά όταν σταμάτησαν οι ιδιοκτήτες τους να τους αφήνουν ώρες ανεξέλεγκτους στη βεράντα ή στον κήπο.

Ένας σκύλος μόνος του σίγουρα θα κάνει ζημιές

Οι ζημιές είναι αναπόφευκτες από έναν σκύλο που είναι μόνος του, τονίζει ο κ. Διαμαντάρας, ιδίως από τα κουτάβια.

Ζημιές που είναι επικίνδυνες για τον σκύλο, καθώς μπορεί να καταπιεί βλαβερά αντικείμενα, επικίνδυνα φυτά. Αλλά και να καταστρέψει χρήσιμα αντικείμενα της οικογένειας.

Ο θυμός μας σε τέτοιες περιπτώσεις, αποσαφηνίζει ο εκπαιδευτής, δεν έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα και δημιουργεί προβλήματα στη συμπεριφορά του σκύλου, μελλοντικά.

Ποτέ οι φοβικοί σκύλοι μόνοι τους στο μπαλκόνι

Φοβικοί σκύλοι, υπογραμμίζει ο κ. Διαμαντάρας, που οι ξαφνικοί θόρυβοι καταιγίδων ή βεγγαλικών τους προκαλούν τρόμο δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι μόνοι τους στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού.

Ο φόβος που νιώθουν τους προκαλεί τάσεις φυγής και στην απελπισία τους, πηδούν μάντρες και βεράντες, με πολύ δυσάρεστες συνέπειες.

Γιατί η τουαλέτα του κουταβιού δεν πρέπει να είναι το μπαλκόνι

«Η τουαλέτα του κουταβιού δεν μπορεί να είναι το μπαλκόνι. Πρώτον, για υγειονομικούς λόγους και δεύτερον για εκπαιδευτικούς. Η τουαλέτα του πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο σημείο και να έχει εύκολη πρόσβαση. Αλλά και το δάπεδο να καλύπτεται από συγκεκριμένο υλικό (π.χ. πάνα)», αναφέρει ο κ. Διαμαντάρας.



Το κουτάβι, συνεχίζει, πρέπει να είναι εντός σπιτιού και να το περιορίζουμε σε ένα crate τις ώρες που απουσιάζουμε. Έτσι, αποκλείουμε το να συμβούν καταστροφές.

Εννοείται ότι έχουμε μάθει στο κουτάβι μας με θετικό τρόπο να παραμένει στο crate.

Τους εξωτερικούς χώρους τους μοιραζόμαστε με τον σκύλο μας

Όπως γίνεται κατανοητό όταν αφήνουμε τον σκύλο μας μόνο του στο μπαλκόνι/κήπο, άθελά μας, δημιουργούμε έναν νευρικό, φωνακλά σκύλο.

Εν ολίγοις, ο κ. Διαμαντάρας, λέει: «Οι εξωτερικοί χώροι είναι σίγουρα καταπληκτικοί. Είναι τα μέρη του σπιτιού, που τις καλές μέρες του χρόνου περνάμε ευχάριστες στιγμές μαζί με τον αγαπημένο μας σκύλο. Παίζοντας, τρέχοντας και απολαμβάνοντας τον ήλιο χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω μας. Και φροντίζουμε πάντα να μην του στερούμε βόλτες κοινωνικοποίησης και εκτόνωσης στα πάρκα και στην ύπαιθρο».

*Ο κύριος Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.

Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.