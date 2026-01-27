Ρατσιστής ένας στους δύο μεσίτες ακινήτων στη Γαλλία

Σχεδόν τα μισά μεσιτικά γραφεία στη Γαλλία δέχονται ή και διευκολύνουν τις φυλετικές διακρίσεις εμποδίζοντας κατά το δοκούν την πρόσβαση σε στέγαση. Τα αποτελεσματα της έρευνας που διεξήγαγε το 2025 και δημοσιοποίησε την Κυριακή μια από τις παλαιότερες και γνωστότερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Γαλλίας, η SOS Racisme, ήταν τόσο σοκαριστικά, που προκάλεσαν αμέσως την κινητοποίηση της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Η έρευνα της SOS Racisme δείχνει ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα για να διανύσουμε», δήλωσε η αρμόδια υπουργός για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και για την Μάχη κατά των Διακρίσεων Ορόρ Μπερζέ, η οποία ανακοίνωσε ταυτόχρονα την υπαγωγή υποχρεωτικά όλων των μεσιτών ακινήτων σε… εντατικά μαθήματα Πολιτικής Αγωγής.

«Ευρωπαϊκά προφίλ»

Η έρευνα της ΜΚΟ κάλυψε 198 μεσιτικά γραφεία που ανήκουν σε μεγάλες αλυσίδες διαχείρισης ακινήτων και αποτελούν μέλη του δικτύου της Εθνικής Ομοσπονδίας Ακινήτων της Γαλλίας (FNAIM). Οι ακτιβιστές της SOS Racisme εμφανίζονταν στα μεσιτικά γραφεία και παρίσταναν τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ήθελαν να νοικιάσουν τα σπίτια τους. Ζητούσαν όμως από τους πράκτορες να τους βρουν ενοικιαστές με «ευρωπαϊκό προφίλ», για να αποφύγουν «προβλήματα με τους γείτονες».

Από τα 198 γραφεία σχεδόν τα μισά (96 εξ αυτών ή το 48,48% του συνόλου) παραδέχτηκαν είτε ότι έκαναν διακρίσεις επιλέγοντας αυτοβούλως ενοικιαστές με βάση διάφορα κριτήρια, το σπουδαιότερο εκ των οποίων είναι η φυλή (48 γραφεία ή 24,24%) είτε ότι θα ανταποκρίνονταν στην απαίτηση του ιδιοκτήτη να νοικιάσει το σπίτι του σε «Ευρωπαίο». Επίσης 48 γραφεία εμπλέκονταν με τον τρόπο αυτό και συμμετείχαν σε απαράδεκτες πρακτικές φυλετικών διακρίσεων.

Τα υπόλοιπα 102 από τα 198 μεσιτικά γραφεία (το 51,52% του συνόλου δηλαδή) δεν κάνουν διακρίσεις ούτε αυτοβούλως, ούτε κατόπιν εντολής του πελάτη. «Τα γραφεία αυτά δήλωσαν σαφώς την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε απαίτηση του ιδιοκτήτη να προβούν σε επιλογή των ενοικιαστών με βάση την φυλετική καταγωγή τους», γράφει η εφημερίδα «Le Parisien», που αποκάλυψε το θέμα.

Ετοιμάζεται διάταγμα

«Παρατηρούμε μια ανησυχητική επιμονή πρακτικών που εισάγουν στη γαλλική κοινωνία διακρίσεις οι οποίες απαγορεύονται από το ποινικό δίκαιο», σημειώνεται στη μελέτη της SOS Racisme. Κληθείσα από την «Le Parisien» να σχολιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας, η αρμόδια για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων υπουργός Ορόρ Μπερζέ επιβεβαίωσε τη διαπίστωση της Οργάνωσης ότι είναι όντως παράνομες οι πρακτικές που ακολουθεί ένα στα δύο μεσιτικά γραφεία της χώρας.

«Έχουμε να διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε στην κατάργηση των διακρίσεων», διαπίστωσε η Μπερζέ και ανακοίνωσε την υποχρεωτική παρακολούθηση από όλους τους μεσίτες ακινήτων στη χώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ανάγκη εξάλειψης των φυλετικών διακρίσεων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Προς το παρόν, όπως επισημαίνει η παριζιάνικη εφημερίδα, η εκπαίδευση είναι προαιρετική για όσους κατέχουν επαγγελματική άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Άδεια μεσίτη έχουν όμως λιγότεροι από τους μισούς υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων.

Γι’ αυτό ακριβώς η υπουργός Ορόρ Μπερζέ προανήγγειλε για τις επόμενες εβδομάδες την υπογραφή σε συνεργασία με τον αρμόδιο για την Στέγαση συνάδελφό της Βενσάν Ζανμπρέν ενός διατάγματος για την επιμόρφωση όλων των απασχολουμένων στον κλάδο. «Ο προαιρετικός χαρακτήρας της επαγγελματικής κατάρτισης των μεσιτών αποδεικνύεται ανεπαρκής», τόνισε η υπουργός.

Και κυρώσεις

Τις ρατσιστικές πρακτικές των Γάλλων μεσιτών επιβεβαιώνει όμως και ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ακινήτων της Γαλλίας (FNAIM), Λοΐκ Καντέν. «Είναι μια πραγματική μάστιγα ο ρατσισμός στον κλάδο. Για να έχουμε ένα επάγγελμα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τους κανόνες της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, χρειαζόμαστε τόσο εκπαίδευση όσο και κυρώσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Καντέν.

Η πρόσφατη έρευνα ήταν η τρίτη που διεξήγαγε η SOS Racisme σχετικά με αυτό το θέμα αυτό, μετά από εκείνες του 2019 και του 2022. Και η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί από την προηγούμενη έρευνα, του 2022. Τότε από τα 136 μεσιτικά γραφεία που είχαν ελεγχθεί, το 51,5% είχε αρνηθεί να κάνει οποιαδήποτε διάκριση, ενώ το 48,5% είχε δεχθεί ή είχε διευκολύνει αιτήματα φυλετικής μεροληψίας. Τα ποσοστά περιπτώσεων a priori ρατσιστικής συμπεριφοράς και συνενοχής κατόπιν απαίτησης του πελάτη ήταν 25% και 23,5% αντίστοιχα.

Όπως μεταδίδει το AFP, ο πρόεδρος της SOS Racisme Ντομινίκ Σοπό με επιστολή του κάλεσε τα μέλη και των δύο Σωμάτων του γαλλικού Κοινοβουλίου (Εθνοσυνέλευση και Γερουσία) «να μιλήσουν δυνατά και ξεκάθαρα κατά των διακρίσεων και να δράσουν κατά των ανισοτήτων, όπως αυτές εκδηλώνονται και καταγράφονται καθημερινά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας».

Πηγή: ot.gr