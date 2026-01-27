newspaper
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 22:13

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Η πολιτική σκηνή στη Βρετανία αλλάζει δραματικά. Την ώρα που το κυβερνών Εργατικό Κόμμα παλεύει να διατηρήσει την ισχύ του, το ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ υποδέχεται τον έναν μετά τον άλλο βουλευτές, ακόμη και πρώην υπουργούς από το Συντηρητικό Κόμμα.

Τελευταία αποσκίρτηση στο Reform UK από τους Τόρις είναι η Σουέλα Μπρέιβερμαν, υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης του Ρίσι Σούνακ. Λίγες ημέρες πριν, στο κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ είχε ενταχθεί και ο Ρόμπερτ Τζένρικ, επίσης σημαντικό στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος.

Το Reform UK, με επικεφαλής τον βετεράνο ακτιβιστή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, με σκληρή αντιμεταναστευτική ρητορική στο στυλ του MAGA κινήματος του Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται αυτήν τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις στη Βρετανία.

Οι απώλειες των Συντηρητικών

Και το κάποτε περιθωριακό κόμμα εμφανίζεται ως η ουσιαστική απειλή τόσο για Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ, όσο και για τους Συντηρητικούς. Οι οποίοι μετά τη σαρωτική ήττα τους στις εκλογές του 2024, έπειτα από 14 –αποτυχημένα όπως αποδείχθηκε- χρόνια στην εξουσία, καταγράφουν διαρκώς απώλειες.

REUTERS/Isabel Infantes

Και όχι μόνο δημοσκοπικά. Χάνει διαρκώς στελέχη, τα οποία είτε γιατί συμφωνούν με τις θέσεις του κάποτε περιθωριακού Φάρατζ είτε γιατί βλέπουν σανίδα πολιτικής σωτηρίας, το εγκαταλείπουν.

Οι επόμενες προγραμματισμένες εκλογές στη Βρετανία είναι το 2029. Και αν η δημοτικότητα του ακροδεξιού πολιτικού επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, τότε το Reform UK θα έχει επιτύχει κάτι πολύ μεγάλο. Θα έχει ανατρέψει ένα πολιτικό σύστημα 100 ετών, στη διάρκεια των οποίων κυριαρχούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα. Οι Εργατικοί και οι Συντηρητικοί.

Ποιοι έφυγαν

Το Reuters κατέγραψε μερικά από τα σημαντικότερα στελέχη από το Συντηρητικό Κόμμα που πλέον επέλεξαν τον ακροδεξιό Reform UK τον τελευταίο χρόνο.

Σουέλα Μπρέιβερμαν

Η γνωστή για τις αντιμεταναστευτικές της θέσεις Σουέλα Μπρέιβερμαν, νυν βουλευτής και υπουργός Εσωτερικών το 2022-23, ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στο Reform UK. Έφυγε, κατηγορώντας το πρώην κόμμα της ότι λέει ψέματα στους ψηφοφόρους για τη μετανάστευση.

Η κάποτε υποψήφια για την ηγεσία των Τόρις, δήλωσε στην κοινή εμφάνισή της με τον Νάιτζελ Φάρατζ: «Η Βρετανία είναι πράγματι διαλυμένη. Μπορούμε είτε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία της διαχειριζόμενης παρακμής προς την αδυναμία και την παράδοση, είτε μπορούμε να διορθώσουμε τη χώρα μας».

Σουέλα Μπρέιβερμαν και Νάιτζελ Φάρατζ / REUTERS/Isabel Infantes

Η Μπρέιβερμαν είπε ότι το Συντηρητικό Κόμμα ψεύδεται σχετικά με την υπόσχεση να αποχωρήσει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τόσο οι Τόρις όσο και το Reform UK λένε ότι η Βρετανία θα είναι σε θέση να ελέγχει καλύτερα τη μετανάστευση εάν αποσυρθεί από την ΕΣΔΑ. Διότι όσοι απελαύνονται θα έχουν λιγότερα μέσα για να ασκήσουν έφεση κατά των δικαστικών αποφάσεων.

Η κυβέρνηση των Εργατικών θέλει να παραμείνει στην ΕΣΔΑ, αλλά να μεταρρυθμίσει τον τρόπο εφαρμογής της σε ορισμένες περιπτώσεις ασύλου.

Ρόμπερτ Τζένρικ

Νυν βουλευτής, ο Τζένρικ ήρθε δεύτερος μετά την Κέμι Μπάντενοκ στην κούρσα του 2024 για την ηγεσία των Συντηρητικών. Εντάχθηκε στο Reform UK στις 15 Ιανουαρίου, αφότου τον διέγραψε η ηγέτης των Τόρις, που κατηγόρησε ότι σχεδίαζε να αποσκιρτήσει.

Ο Τζένρικ ήταν εκπρόσωπος δικαιοσύνης των Συντηρητικών. Και αξιοποίησε αυτήν τη θέση για να χτίσει προσωπικό προφίλ σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και το έγκλημα. Ο 44χρονος πρώην δικηγόρος κατείχε διάφορες υπουργικές θέσεις σε κυβερνήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και στις αρχές της δεκαετίας του 2020, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του υπουργού Στέγασης από το 2019 έως το 2021.

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ / REUTERS/Isabel Infantes

Ναντίμ Ζαχάουι

Ο Ναντίμ Ζαχάουι, ιρακινής καταγωγής που πήγε ως πρόσφυγας, παιδί στη Βρετανία, είναι πρώην υπουργός Οικονομικών. Εντάχθηκε στο Reform UK επίσης τον Ιανουάριο του 2026, έχοντας χάσει τη βουλευτική του έδρα.

Είχε δίμηνη θητεία ως υπουργός Οικονομικών, σε μια χαοτική περίοδο για τους Συντηρητικούς. Είναι περισσότερο γνωστός για την προώθηση των βρετανικών προσπαθειών για την κυκλοφορία του εμβολίου κατά της COVID-19.

Ντάνι Κρούγκερ

Ο βουλευτής Ντάνι Κρούγκερ ήταν ηγετική προσωπικότητα των Συντηρητικών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν αυτομόλησε στο Reform UK. Ήταν ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που έφυγε για το κόμμα του Φάρατζ. Πρώην σύμβουλος των Μπόρις Τζόνσον και Ντέιβιντ Κάμερον, ήταν εκπρόσωπος κοινωνικής πρόνοιας των Συντηρητικών μέχρι την αποχώρησή του από το κόμμα.

Φεύγοντας δήλωσε: «Αυτό είναι το τραγικό μου συμπέρασμα: το Συντηρητικό Κόμμα έχει τελειώσει, έχει τελειώσει ως εθνικό κόμμα, έχει τελειώσει ως η κύρια αντιπολίτευση».

REUTERS/Isabel Infantes

Ναντίν Ντόρις

Η Ναντίν Ντόρις, 68 ετών, ήταν υπουργός Πολιτισμού για ένα χρόνο, το 2021-2022, όταν ο Μπόρις Τζόνσον ήταν πρωθυπουργός. Συγγραφέας μπεστ σέλερ, παραιτήθηκε από μέλος του κοινοβουλίου το 2023.

Αποστάτησε στο Reform UK τον Σεπτέμβριο του 2025. Έγραψε ότι η απόφασή της βασίστηκε στο αίσθημα ότι «ένα αίσθημα τρόμου» εξαπλωνόταν στις βρετανικές κοινότητες. Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο μόνος πολιτικός που έχει τις απαντήσεις, τη γνώση και τη θέληση να δώσει απαντήσεις είναι ο Νάιτζελ Φάρατζ».

Τζέικ Μπέρι

Ο Τζέικ Μπέρι έχασε την κοινοβουλευτική του έδρα από τους Εργατικούς το 2024. Είχε διατελέσει πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2022 και προηγουμένως ήταν υφυπουργός στις κυβερνήσεις της Τερέζα Μέι και του Μπόρις Τζόνσον.

Μεταπηδώντας στο Reform UK του Φάρατζ, τον περασμένο Ιούλιο, δήλωσε:  «Πάντα πίστευα ότι η αλλαγή έρχεται με την αμφισβήτηση της παλιάς τάξης πραγμάτων, με την ανατροπή του συστήματος όταν αυτό δεν λειτουργεί».

