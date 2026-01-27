ΠΑΟΚ: Ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας με τον Ολυμπιακό για το μπάσκετ Γυναικών

Αναβολή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, για την 17η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών, λόγω πένθους, κατέθεσε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (1/2) στις 14:30 στο βοηθητικό του ΣΕΦ, αλλά το πιθανότερο πλέον είναι να αναβληθεί, μετά σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από την Ομοσπονδία και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, όπως αναφέρει ο σύλλογος της συμπρωτεύουσας.

Η ανακοίνωση

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα αναβολής του αγώνα του Σαββάτου (01/02, 14:30) της γυναικείας ομάδας μπάσκετ με τον ΟΣΦΠ, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Η σχετική απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας, με την απάντηση να αναμένεται τις προσεχείς ώρες».

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε από το δυστύχημα φίλων του ΠΑΟΚ κατά την εκδρομή τους στη Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Λυών, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποφασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση».