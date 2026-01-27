Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

Μήνυμα για τη διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης σε μια από τις πιο σκοτεινές και βάρβαρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «σήμερα που οι ακραίες ιδεολογίες και η ρητορική μίσους επανεμφανίζονται, η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μάχη απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον αντισημιτισμό και κάθε μορφή φανατισμού και βίας».

Φάμελλος: Το ‘Ποτέ Ξανά’ δεν αφορά μόνο το παρελθόν

Νωρίτερα, σε δικό του μήνυμα για την ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε λόγο για ένα από τα φρικαστικότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας που αποτελεί διαρκεί υπενθύμιση για «το πού μπορεί να οδηγήσουν ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, ο φασισμός».

Παράλληλα επισήμανε ότι η ιστορική μνήμη «δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε αποστειρωμένη από το παρόν» και ότι «το ‘Ποτέ Ξανά’ δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά αποτελεί ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα: απέναντι σε κάθε έγκλημα πολέμου, σε κάθε μαζική τιμωρία αμάχων, σε κάθε πρακτική που υποτιμά την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».