Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλη όρεξη: Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;
Μεγάλη αλήθεια 27 Ιανουαρίου 2026, 06:30

Χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλη όρεξη: Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Οι περισσότεροι από εμάς, κατά την διάρκεια του χειμώνα, έχουμε μεγαλύτερη όρεξη. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πολλοί από εμάς παρατηρούμε ότι οι διατροφικές μας συνήθειες μεταβάλλονται. Η όρεξη συχνά αυξάνεται και συνοδεύεται από μια φυσική στροφή προς πιο «βαριά», χορταστικά και ζεστά φαγητά, όπως οι σούπες και τα μαγειρευτά.

Παράλληλα, η όρεξη αυτή την εποχή του χρόνου επηρεάζεται και από κοινωνικούς αλλά και συναισθηματικούς παράγοντες. Οι γιορτές, τα οικογενειακά τραπέζια και οι κοινωνικές συγκεντρώσεις που περιστρέφονται γύρω από το φαγητό μπορούν εύκολα να μας οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση.

Τι είναι όμως αυτό, που σύμφωνα με την επιστήμη, κάνει τον χειμώνα να επηρεάζει τόσο έντονα την όρεξή μας;

Μεγαλύτερη όρεξη; Η φυσική αντίδραση του σώματος στο κρύο

Ο χειμώνας μπορεί να προκαλέσει την αύξηση του μεταβολισμού μας, καθώς το σώμα μας προσπαθεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία του στα φυσιολογικά επίπεδα. Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν, το σώμα χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή λίπους για να παράγει θερμότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα μας προσπαθεί να παράγει περισσότερη ενέργεια και θερμότητα για να παραμείνει ζεστό.

Επιστημονική μελέτη αναφέρει ότι αυτό το είδος λίπους (καφέ λίπος) μπορεί να αυξήσει τον μεταβολικό ρυθμό μέχρι και 14% μετά από έκθεση σε κρύο. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα καίει περισσότερες θερμίδες για να παραμείνει ζεστό, και αυτό μπορεί να προκαλέσει την επιθυμία να φάμε περισσότερo για να αναπληρώσουμε αυτές τις καμένες θερμίδες.

Η διαδικασία της πέψης

Δεν είναι μόνο ο μεταβολισμός που αυξάνεται με τον χειμώνα, αλλά και η διαδικασία της πέψης. Όταν καταναλώνουμε φαγητό, το σώμα χρειάζεται να εργαστεί σκληρά για να το επεξεργαστεί, και αυτό παράγει θερμότητα. Η πέψη λειτουργεί ως ένας φυσικός μηχανισμός για την παραγωγή θερμότητας και την ενίσχυση του μεταβολισμού μας.

Έτσι, όταν τρώμε πιο συχνά ή επιλέγουμε πιο πλούσιες τροφές το χειμώνα, αυτό μπορεί να συνεισφέρει στην αίσθηση ότι ζεσταίνουμε το σώμα μας μέσω της διατροφής μας. Για παράδειγμα, τα πλούσια σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες πιάτα βοηθούν στην παραγωγή θερμότητας και παρέχουν ενέργεια που χρειάζεται το σώμα για να ανταπεξέλθει στο κρύο.

Σεροτονίνη: Η σύνδεση κρύου και καλής διάθεσης

Οι λιγότερες ηλιόλουστες μέρες τον χειμώνα μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή σεροτονίνης, της λεγόμενης «ορμόνης της ευτυχίας». Εκείνη ρυθμίζει τη διάθεσή μας, και όταν τα επίπεδά της πέφτουν, μπορούμε να νιώσουμε πιο μελαγχολικοί ή με λιγότερη ενέργεια. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην αναζήτηση της ευχαρίστησης από άλλες πηγές, όπως το φαγητό.

Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι τείνουν να αναζητούν τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες και θερμίδες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι υδατάνθρακες, εκτός από την ενέργεια που προσφέρουν, συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων σερτονίνης, βοηθώντας μας να αισθανόμαστε καλύτερα και να αντισταθμίζουμε τη μείωση της διάθεσης που προκαλείται από την έλλειψη φωτός.

Μάλιστα, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Neuropsychopharmacology, οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα άτομα με Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (SAD) είχαν κατά 5% περισσότερη SERT, μια πρωτεΐνη που καθορίζει τα σήματα της σεροτονίνης, τον χειμώνα σε σύγκριση με το καλοκαίρι.

Είναι λόγος ανησυχίας αν έχουμε αυξημένη όρεξη τον χειμώνα;

Είναι φυσιολογικό τον χειμώνα να αισθανόμαστε μεγαλύτερη πείνα και να στρεφόμαστε σε πιο «πλούσια» φαγητά, καθώς το σώμα μας προσαρμόζεται στις εποχικές και φυσιολογικές αλλαγές.

Ωστόσο, όταν η αυξημένη όρεξη συνοδεύεται από συχνή υπερκατανάλωση ή έντονη συναισθηματική υπερφαγία, μπορεί να αξίζει λίγη περισσότερη προσοχή, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με καταστάσεις όπως η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (SAD) ή η διαταραχή υπερφαγίας. Αν οι αλλαγές στην όρεξη ή στις διατροφικές σας συνήθειες σας προκαλούν προβληματισμό ή δυσκολία στην καθημερινότητα, ίσως είναι χρήσιμο να συζητήσετε το θέμα με έναν ειδικό.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Wall Street
Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

inWellness
inTown
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο