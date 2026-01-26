newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνειδητοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ σοβαροί στην υπεράσπιση της κυριαρχίας τους, ακόμη και απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα, ενώ υποεκτίμησε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών θέλουν τις ΗΠΑ δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ και αντιτίθενται στην απόκτηση ή κατάληψη της Γροιλανδίας, δηλώνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ανώτερος συνεργάτης του The Atlantic Council, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ έχει εκπλαγεί για το πόσο υποεκτίμησε τους Αμερικανούς, το Κογκρέσο, το δικό του κόμμα στο ΝΑΤΟ»

Ο αμερικανός ειδικός, ο οποίος συμμετείχε στη διαπραγμάτευση της αμερικανικής συμφωνίας του 2004 για τη Γροιλανδία, προειδοποιεί ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται για χρήση βίας στην Αρκτική, αν όχι για να καταλάβει εδάφη, για να δημιουργήσει μια κρίση που θα μπορούσε να διχάσει τη Συμμαχία.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Τραμπ απέκλεισε μια εισβολή στη Γροιλανδία. Γιατί άλλαξε στάση;

Δεν θα υποτιμούσα την αποφασιστικότητά του να αποκτήσει εδάφη. Οπως ξεκαθάρισε στην εναρκτήρια ομιλία του στις 20 Ιανουαρίου 2025, αυτό είναι ένα από τα σημεία αναφοράς επιτυχίας που έχει θέσει για την κυβέρνησή του. Είναι μια πολύ ισχυρή και σημαντική δήλωση.

Το ζήτημα της χρήσης στρατιωτικής βίας έχει δημιουργήσει ένα βαθύ αίσθημα ανησυχίας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ. Μόνο το 17% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση πιστεύει ότι είναι καλή ιδέα να επιδιώξει ο αμερικανός πρόεδρος την απόκτηση ή κατάληψη της Γροιλανδίας. Η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι δεν είναι καλή ιδέα και αντιτίθεται σε αυτήν.

Μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών, των τραμπιστών, αντιτίθενται. Ο Τραμπ έχει εκπλαγεί για το πόσο υποεκτίμησε την εκτίμηση που τρέφουν ο αμερικανικός πληθυσμός, το Κογκρέσο, το δικό του κόμμα στο ΝΑΤΟ. Το 70% των Αμερικανών πιστεύει ότι πρέπει να διατηρήσουμε ή να αυξήσουμε τη δέσμευσή μας στο ΝΑΤΟ.

Εχει υποτιμήσει πόσο βαθιά αντιτίθενται στην ιδέα να αποσπάσουν οι ΗΠΑ μια κυρίαρχη περιοχή νατοϊκού συμμάχου. Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών η εικόνα αμερικανικών δυνάμεων που φυλάνε ένα βραχώδες, παγωμένο σύνορο στη Γροιλανδία, η εικόνα αμερικανικών δυνάμεων να κατέχουν το Νουούκ θα είχε κακή απήχηση στις ΗΠΑ. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια κρίση.

φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο Ίαν Μπρεζίνσκι

Ο Ίαν Μπρεζίνσκι

Μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ «υποχώρησε» ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι δεν θα επιβάλει δασμούς.

Αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ σοβαροί στην υπεράσπιση της κυριαρχίας τους, ακόμη και απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα. Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι θα μπορούσαν να αντιδράσουν με ένα φάσμα επιλογών από την εφαρμογή των 93 δισ. ευρώ σε αντιδασμούς έως την ενεργοποίηση του μηχανισμού κατά του καταναγκασμού. Θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν σοβαρά την ανταλλαγή πληροφοριών και υπάρχει η εξάρτησή μας από τους Ευρωπαίους για τη χρήση εδαφών ως ορμητήρια για στρατιωτικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Πώς ερμηνεύετε την αναφορά του Τραμπ για ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε;

Θα μπορούσε να είναι καλό νέο, αν σημαίνει ότι ο Τραμπ θα επικεντρώσει την προσοχή του στη συνεργασία με τους Συμμάχους μέσω του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική αντί για την επίτευξη της κυριαρχίας των ΗΠΑ επί της Γροιλανδίας.

Στην ομιλία του ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για εθνική στρατηγική ασφάλεια και διεθνή ασφάλεια. Είναι σοβαρή η απειλή;

Για πολύ καιρό το ΝΑΤΟ δεν έχει αφιερώσει επαρκή προσοχή και πόρους για να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική, όπου υπάρχει αυξημένη κινεζική παρουσία, αλλά πάνω απ’ όλα ακλόνητη στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής από τη Ρωσία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ο Πούτιν έχει ανανεώσει παλιές σοβιετικές βάσεις, έχει δημιουργήσει ειδική διοίκηση στην Αρκτική, πειραματίζεται με διαφορετικές τεχνολογίες, έχει κάνει αεροπορικές ασκήσεις σε πάγο.

Ανησυχώ ότι προετοιμάζεται για χρήση βίας στην Αρκτική, αν όχι για να καταλάβει εδάφη, για να δημιουργήσει μια κρίση που θα μπορούσε να διχάσει τη Συμμαχία. Πάντως, για το αν υπάρχει ή όχι άμεση και επείγουσα απειλή για τη Γροιλανδία από τη Ρωσία και την Κίνα δεν γνωρίζω κανένα σοβαρό άτομο που να λέει ότι ισχύει. Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικόνα εκατοντάδων ρωσικών και κινεζικών πλοίων που περικυκλώνουν το νησί. Δεν υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτό.

Πώς θα πρέπει το ΝΑΤΟ να διασφαλίσει τα συμφέροντά του στην Αρκτική;

Θα πρέπει να διεξάγει περισσότερες επιχειρήσεις επιτήρησης, ιδίως καθώς η Ρωσία αναπτύσσει νέα καινοτόμα ναυτικά συστήματα. Οι ΗΠΑ έχουν μια πολύ ισχυρή αμυντική συμφωνία με τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ έχουν μια εκπληκτική ελευθερία να αναπτύξουν δυνάμεις στη Γροιλανδία, να κατασκευάσουν νέες βάσεις, αναλόγως των απαιτήσεων.

Οι Δανοί πάντα δήλωναν ότι είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο και να αποδεχτούν ότι οι ΗΠΑ θα έχουν πρόσβαση στα κρίσιμα ορυκτά. Οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να κάνουν εξορύξεις, εφόσον συμμορφώνονται με τους νόμους της Γροιλανδίας και της Δανίας. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν μέχρι να είναι εμπορικά βιώσιμο.

Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί το διατλαντικό αυτό ζήτημα;

Η πιο εποικοδομητική διέξοδος θα είναι να παραμείνουν οι Ευρωπαίοι σταθεροί, αλλά αποφασισμένοι να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση των διατλαντικών συμφερόντων ασφαλείας στην Αρκτική, δίνοντας έτσι στον Τραμπ ένα φύλλο συκής για να κάνει πίσω και να προχωρήσει σε πιο σημαντικές προτεραιότητες της διατλαντικής σχέσης. Αλλά αυτό θα απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το ρίσκο μιας πιθανής πραγματικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

Για πολύ καιρό οι Ευρωπαίοι ήταν δουλοπρεπείς στον Τραμπ, προσπαθώντας να τον κατευνάσουν. Ως αμερικανός πολίτης, θέλω συμμάχους, όχι υπηρέτες. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ είναι ότι σεβόμαστε την κυριαρχία, συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την εξασφάλιση των διατλαντικών συμφερόντων στην Αρκτική, αλλά αν επιβάλετε δασμούς σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη μας θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Θα μπορούσε η Ευρώπη να αμυνθεί αν οι ΗΠΑ εισέβαλλαν στη Γροιλανδία;

Θα ήταν πολύ δύσκολο για τους Ευρωπαίους να αμυνθούν εάν οι ΗΠΑ ήταν πραγματικά αποφασισμένες. Είναι ένα απομονωμένο νησί, έχει πολύ μικρό πληθυσμό και οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ περιορισμένη ικανότητα να προβάλλουν γρήγορα την ισχύ τους.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γεώργιος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συναγερμός στα Τρίκαλα: Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας
Τρίκαλα 26.01.26 Upd: 05:48

Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο Βιολάντα, στα Τρίκαλα, και έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
