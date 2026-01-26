newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 19:17

Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Spotlight

Η μεταπολεμική διεθνής τάξη μπορεί να καταρρέει και το διεθνές δίκαιο να μοιάζει όλο και περισσότερο με φαντασίωση, αλλά μόλις περάσαμε ένα αξιοσημείωτο ορόσημο για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα:  

Από αυτόν τον μήνα, ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια. 

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Κορέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2017. 

 Η προηγούμενη μεγαλύτερη περίοδος χωρίς ενεργοποίηση ήταν μεταξύ 30 Μαΐου 1998, όταν το Πακιστάν πραγματοποίησε την τελευταία του δοκιμή, και 9 Οκτωβρίου 2006, όταν η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την πρώτη της δοκιμή. 

Σύμφωνα με το Vox, φτάσαμε στο νέο ρεκόρ στις 14 Ιανουαρίου και τώρα είμαστε σε οκτώ χρόνια, τέσσερις μήνες και 22 ημέρες. 

Η πυρηνική εποχή και ένας κόσμος στις φλόγες 

Αν και έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο δύο φορές σε πόλεμο από τη δημιουργία τους το 1945, ο Dylan Spaulding της Ένωσης Επιστημόνων για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Union of Concerned Scientists) σημείωσε σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο blog του ότι «τουλάχιστον οκτώ χώρες έχουν πυροδοτήσει περισσότερα από 2.000 πυρηνικά όπλα» όλα αυτά τα χρόνια, όλα σε δοκιμές. 

Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους σήμερα να φανταστούν πόσο συχνές ήταν οι πυρηνικές εκρήξεις τις πρώτες δεκαετίες μετά το Χιροσίμα.  

Στο αποκορύφωμα της εποχής των δοκιμών, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, πραγματοποιούνταν δεκάδες πυρηνικές δοκιμές κάθε χρόνο.  

Οι περισσότερες από αυτές τις δοκιμές γίνονταν πάνω από το έδαφος, με χαρακτηριστικό σημάδι τα εμβληματικά «μανιτάρια». 

Οι εκρήξεις ήταν το ορατό σημάδι των αυξανόμενων φόβων ενός πυρηνικού πολέμου που θα έθετε τέλος στον πολιτισμό, ο οποίος μερικές φορές φαινόταν όχι μόνο πιθανός αλλά και αναπόφευκτος.  

Ο πυρηνικός πόλεμος ήταν ένα κυρίαρχο και πάντα παρόν θέμα στην παγκόσμια πολιτική, μια πραγματικότητα που, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια της εποχής μας, οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σήμερα δεν έχουν βιώσει ποτέ. 

Εκτός από το ότι αποτελούν προκλητικές και αποσταθεροποιητικές πολιτικές πράξεις, αυτές οι δοκιμές συνδέονται εδώ και δεκαετίες με αυξημένα ποσοστά καρκίνου, αυτοάνοσων διαταραχών και άλλων προβλημάτων υγείας μεταξύ των «downwinders» που ζουν κοντά σε χώρους δοκιμών. 

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ευρύτερες: μια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από τη ΜΚΟ Norwegian People’s Aid εκτιμά ότι οι πυρηνικές δοκιμές μπορεί να έχουν προκαλέσει έως και 4 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους από καρκίνο και άλλες παθήσεις. 

Το πρώτο βήμα 

Εν μέρει λόγω του αυξανόμενου φόβου για τις ραδιενεργές επιπτώσεις αυτών των εκρήξεων, ο κόσμος άρχισε σταδιακά να καταργεί τις δοκιμές, ξεκινώντας με τη Συνθήκη για τη Μερική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών του 1963, η οποία απαγόρευε τις εκρήξεις πάνω από το έδαφος.  

Η συνθήκη αυτή — η πρώτη φορά που οι παγκόσμιες δυνάμεις συμφώνησαν να μοιραστούν τα όρια για τα πυρηνικά όπλα — έθεσε τις βάσεις για πιο ολοκληρωμένες συμφωνίες ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. 

Το τέλος του ψυχρού πολέμου και του αγώνα εξοπλισμών μείωσε δραματικά την πίεση για περισσότερες πειραματικές δοκιμές με πυρηνικά όπλα. 

Εκατόν εβδομήντα οκτώ χώρες έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) του 1996, η οποία απαγορεύει όλες τις πυρηνικές δοκιμές.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τη συνθήκη υπό την προεδρία του Μπιλ Κλίντον, αλλά δεν την έχουν επικυρώσει επίσημα. 

 Ωστόσο, τηρούν μορατόριουμ (προσωρινή αναστολή) στις δοκιμές από την τελευταία έκρηξη που πραγματοποίησαν υπόγεια στη Νεβάδα το 1992. Η τελευταία ρωσική δοκιμή πραγματοποιήθηκε το 1990. 

Όταν μια πυρηνική δοκιμή δεν είναι δοκιμή 

Από τις πρώτες μέρες της πυρηνικής εποχής, οι επιστήμονες αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα αυτών των δοκιμών. 

Μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, γνωρίζαμε ότι αυτά τα όπλα λειτουργούσαν.  

Ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο «πατέρας της ατομικής βόμβας», αρνήθηκε να παρευρεθεί στην πρώτη μεταπολεμική πυρηνική δοκιμή των ΗΠΑ στο Ατόλ Μπικίνι το 1946, γράφοντας στον Πρόεδρο Χάρι Σ. Τρούμαν ότι οι δοκιμές δεν θα αποκάλυπταν τίποτα για τη βόμβα που δεν θα μπορούσε να συναχθεί από «απλές εργαστηριακές μεθόδους». 

Ορισμένες πυρηνικές δοκιμές, όπως η «Τσάρο Μπόμπα» που έσπασε το ρεκόρ και πυροδοτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση — μια κεφαλή 50 μεγατόνων που ήταν 3.300 φορές πιο ισχυρή από τη βόμβα που ρίχτηκε στη Χιροσίμα — μπορεί να είχαν ως στόχο τόσο την προβολή μιας ισχυρής εικόνας όσο και τη συλλογή πρακτικών ερευνητικών δεδομένων. 

Από τότε, αυτές οι «μέθοδοι εργαστηρίου» έχουν γίνει ακόμη πιο εξελιγμένες.  

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι η παύση των δοκιμών μπορεί να μην διαρκέσει επ’ αόριστον. 

 Τον Οκτώβριο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές.  

Δεν είναι σαφές αν έχουν αρχίσει πράγματι οι εργασίες για να συμβεί αυτό, και πιθανότατα θα περάσουν χρόνια πριν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ξανακάνουν δοκιμές, αλλά η ιδέα κερδίζει υποστήριξη εν μέσω μιας νέας πυρηνικής εποχής, στην οποία η Κίνα ενισχύει το οπλοστάσιό της και η Ρωσία αυξάνει τις πυρηνικές απειλές της.  

Τον επόμενο μήνα, η New START, η τελευταία συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων που απομένει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, θα λήξει, και δεν υπάρχει μεγάλη δυναμική για την αντικατάστασή της. 

Μία πυρηνική «καυτή πατάτα»

Οι θιασώτες, συμπεριλαμβανομένων των συντακτών του «Project 2025» του συντηρητικού Heritage Foundation, υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στις δοκιμές είναι απαραίτητη όχι τόσο για τεχνικούς λόγους, αλλά ως απόδειξη της αξιοπιστίας της πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης της Αμερικής.  

Ωστόσο, σε πρόσφατο άρθρο του στο Foreign Affairs, ο Siegfried Hecker, πρώην διευθυντής του Εθνικού Εργαστηρίου Los Alamos, προειδοποίησε ότι «η επιστροφή στις δοκιμές αυτή τη στιγμή θα ωφελήσει πιθανότατα περισσότερο τους αντιπάλους των ΗΠΑ παρά τις ίδιες τις ΗΠΑ.  

Ακόμα χειρότερα, θα μπορούσε να αναζωπυρώσει έναν ακόμη μεγαλύτερο και ευρύτερο αγώνα εξοπλισμών από ό,τι στις πρώτες δεκαετίες του Ψυχρού Πολέμου». 

Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά τα πρόσφατα σημάδια δεν είναι καλά. 

Το 2023, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέσυρε την επικύρωση της CTBT από τη Ρωσία, επικαλούμενος την αποτυχία των ΗΠΑ να επικυρώσουν τη συνθήκη.  

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης υποδείξει ότι η Κίνα ενδέχεται να διεξάγει μικρές πυρηνικές δοκιμές, αν και όχι σε επίπεδο που θα παραβίαζε τη CTBT. 

Αν συνδυάσουμε αυτές εξελίξεις με την οπισθοδρόμηση, αλλά όχι την εγκατάλειψη, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αυξανόμενη υποστήριξη για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, οι οποίοι είναι λιγότερο σίγουροι από ποτέ για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, και το μέλλον της παύσης είναι κάθε άλλο παρά βέβαιο. 

Ήμασταν τυχεροί που επιζήσαμε την εποχή των συνεχών πυρηνικών δοκιμών και είμαστε τυχεροί που ζούμε ακόμα σε μια εποχή όπου μπορούν να περάσουν χρόνια χωρίς καμία έκρηξη. 

 Από πολλές απόψεις, δεδομένου του πόσο άσχημα φαίνονταν τα πράγματα στο παρελθόν, είναι η απόλυτη καλή είδηση.  

Ωστόσο, μένει να δούμε αν θα διατηρήσουμε αυτή την τύχη. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από Viohalco και Cenergy «άγγιξε» τις 2.280 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από Viohalco και Cenergy «άγγιξε» τις 2.280 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Ασφαλιστικές
Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;
Ματιές 26.01.26

Η εκδίκηση του «σπασίκλα» - Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Οι λεπτοί σκελετοί και οι χρωματισμένοι φακοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αμπαλάρουν τον εαυτό τους. Τα γυαλιά έχουν γίνει το απαραίτητο αξεσουάρ – ακόμα και χωρίς συνταγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται
Ελλάδα 26.01.26

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά που δηλώνει διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών
One of the kind 26.01.26

Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Το ντοκιμαντέρ The Disciple μας βάζει στον κόσμο των Wu-Tang Clan και του ράπερ Cilvaringz, όταν για έξι χρόνια συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πιο σπάνιο άλμπουμ όλων των εποχών: το Once Upon a Time in Shaolin.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών
Διπλή έρευνα 26.01.26

Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια ευρεία έρευνα για το chatbot Grok του Έλον Μασκ στο X, μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις σεξουαλικά άσεμνες εικόνες, ακόμη και παιδιών, που ανέβασαν χρήστες.

Σύνταξη
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της
Ελλάδα 26.01.26

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών στις Σέρρες περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως λένε, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύνταξη
Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)

Η ιαχή «Ολυμπιακός - Ολυμπιακός» ακούστηκε στο Μαρακανά από Έλληνες οπαδούς του Θρύλου, την ώρα του μεγάλου βραζιλιάνικου ντέρμπι Φλαμένγκο - Φλουμινένσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;
Culture Live 26.01.26

Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;

Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο