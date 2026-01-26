sports betsson
Απίστευτο κι όμως αληθινό: Το νέο Καμπ Νου πλημμύρισε (vid)
Απίστευτο κι όμως αληθινό: Το νέο Καμπ Νου πλημμύρισε (vid)

Το νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, το θρυλικό Καμπ Νου... μπάζει νερά με το «καλημέρα»!

Μία ξαφνική καταιγίδα στο τέλος της αναμέτρησης με την Οβιέδο έδειξε κακοτεχνίες στο νέο ανακατασκευασμένο σπίτι της Μπαρτσελόνα.

Πλημμύρισαν τα δημοσιογραφικά, σοκαριστικές εικόνες από το Καμπ Νου που έμπαζε από παντού! Η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Οβιέδο, μπορεί να νίκησε με 3-0 για την 21η αγωνιστική της La Liga, αλλά οι εικόνες του σταδίου από τα νερά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Τα στιγμιότυπα αυτά σίγουρα εγείρουν απορίες για το… πολυδιαφημισμένο και υπερσύγχρονο σπίτι των «μπλαουγκράνα».

Σε βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού Onda Cero, Αλφρέντο Μαρτίνεθ, στο «X» διακρίνονται να έχουν καλυφθεί τα πάντα με νερό στα δημοσιογραφικά θεωρεία, γεγονός που δυσκόλευε όπως ήταν φυσικό την δουλειά όσων βρέθηκαν για να καλύψουν τον αγώνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Καμπ Νου:

Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
