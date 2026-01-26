Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Σόου του Στεφ Κάρι στη νίκη των Γουόριορς επί των Τίμπεργουλβς με 111-85, καθώς ο σούπερ σταρ των «πολεμιστών» ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Οι Γουόριορς μετά τη νίκη βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 26-21. Απεναντίας, οι Τίμπεργουλβς γνώρισαν την 5η διαδοχική τους ήττα και έπεσαν στο 27-19.

Τα highlights στο Τίμπεργουλβς – Γουόριορς

Άξιοι συμπαραστάτες του Κάρι ήταν ο Μούντι με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Ποντζμιέσκι με 12 πόντους, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Για τους γηπεδούχους, ο Άντονι Έντουαρντς πάλεψε, αλλά η συνεισφορά του δεν έφτασε για τη νίκη, με τον σούπερ σταρ των Τίμπεργουλβς να ολοκληρώνει το ματς με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς

Πίστονς-Κινγκς 139-116

Γκρίζλις-Νάγκετς (Αναβλήθηκε λόγω καιρού)

Τίμπεργουλβς-Γουόριορς 85-111

Μπακς-Μάβερικς (Αναβλήθηκε λόγω καιρού)

Θάντερ-Ράπτορς 101-103

Σπερς-Πέλικανς 95-104

Σανς-Χιτ 102-111

Κλίπερς-Νετς 126-89