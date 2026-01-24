Tο NBA αποφάσισε την αναβολή του αγώνα Τίμπεργουλβς – Γουόριορς λόγω της έντασης στη Μινεάπολη
Αναβλήθηκε το παιχνίδι Τίμπεργουλβς – Γουόριορς για το πρωτάθλημα του NBA, εξαιτίας του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.
Η ένταση που επικρατεί στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο άνδρα από πυροβολισμούς πράκτορα της ICE, οδήγησε το NBA στην αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής για την Ελλάδα (24/1, 00:30).
Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν μέσα σε μία εβδομάδα στη Μινεσότα και τον τρίτο πυροβολισμό μέσα στον μήνα στη Μινεάπολη που εμπλέκει ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.
Υπό αυτές τις συνθήκες, υπάρχει μεγάλη ένταση το NBA έκρινε ότι δεν μπορούσαν να διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας και προχώρησε στην αναβολή του αγώνα, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (25/1), εφόσον το επιτρέψουν οι αρχές. Η κατάσταση στην πόλη παραμένει τεταμένη, με προγραμματισμένες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις.
Η ανακοίνωση του NBA για την αναβολή του αγώνα στη Μινεάπολη
«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 24 Ιανουαρίου 2026 – Ο αγώνας της Εθνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ που ήταν προγραμματισμένος για σήμερα μεταξύ των Golden State Warriors και των Minnesota Timberwolves στο Target Center αναβλήθηκε. Η απόφαση ελήφθη για να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια και την προστασία της κοινότητας της Μινεάπολης.
Ο αγώνας έχει επαναπρογραμματιστεί για αύριο (25 Ιανουαρίου) στις 5:30 μ.μ. ET στο Target Center».
The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/zETGHzpYX5
— NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2026
