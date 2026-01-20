Μεγάλο πλήγμα στους Γουόριορς: Ρήξη χιαστού ο Μπάτλερ
Σοκ στους Γουόριορς, καθώς ο Μπάτλερ υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με τους Χιτ.
Τεράστια ατυχία για τον Τζίμι Μπάτλερ, καθώς ο 36χρονος φόργουορντ των Γουόριορς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί πόδι, στην αναμέτρηση των «πολεμιστών» με τους Χιτ και χάνει τη σεζόν.
Ο Μπάτλερ τραυματίστηκε στο τρίτο δωδεκάλεπτο και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαράνια τα νέα είναι αρκετά δυσάρεστα και οι Γουόριορς χάνουν έναν από τους σημαντικότερους παίκτες τους.
Το ρεπορτάζ για τον Μπάτλερ
Breaking: Golden State Warriors star Jimmy Butler has suffered a season-ending torn right ACL, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIbPQqubfJ
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2026
Όπως καταλαβαίνει κανείς για ακόμη μια χρονιά όλο το βάρος θα πέσει στον σπουδαίο Στεφ Κάρι, ο οποίος είναι ο μεγάλος σταρ της ομάδας.
