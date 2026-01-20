Μεγάλο πλήγμα στους Γουόριορς: Ρήξη χιαστού ο Μπάτλερ

Τεράστια ατυχία για τον Τζίμι Μπάτλερ, καθώς ο 36χρονος φόργουορντ των Γουόριορς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί πόδι, στην αναμέτρηση των «πολεμιστών» με τους Χιτ και χάνει τη σεζόν.

Ο Μπάτλερ τραυματίστηκε στο τρίτο δωδεκάλεπτο και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαράνια τα νέα είναι αρκετά δυσάρεστα και οι Γουόριορς χάνουν έναν από τους σημαντικότερους παίκτες τους.