The Real MVP: Τρέισι Λεσόρτ – Η ζωή δίπλα στον Ματίας Λεσόρτ

Η νέα εκπομπή της Betsson, The Real MVP, με παρουσιάστρια τη Νικόλ Πλουμιστού, κάνει πρεμιέρα με πρώτη καλεσμένη την Τρέισι Λεσόρτ, η οποία μιλά για τη ζωή δίπλα στον σύζυγό της, Ματίας Λεσόρτ, και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος βίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της καριέρας του.

Η Betsson παρουσιάζει τη νέα της εκπομπή The Real MVP, μια σειρά συνεντεύξεων αφιερωμένη στις γυναίκες των αθλητών — εκείνες που ζουν την ένταση, τις θυσίες, τις νίκες και τις ήττες από την πρώτη γραμμή, δίπλα στους ανθρώπους τους.

Την εκπομπή παρουσιάζει η Νικόλ Πλουμιστού, ανοίγοντας έναν ειλικρινή και ανθρώπινο διάλογο για όσα συνήθως μένουν εκτός κάμερας.

Πρώτη καλεσμένη της εκπομπής ήταν η Τρέισι Λεσόρτ, σύζυγος του σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρτ. Σε μια συνέντευξη χωρίς φίλτρα, μίλησε ανοιχτά για όλα.

Ανάμεσα στα πιο συγκλονιστικά σημεία της κουβέντας, η Τρέισι περιέγραψε το σοκ που βίωσε με τον σοβαρό τραυματισμό του Ματίας — τη στιγμή μάλιστα που η ίδια βρισκόταν ήδη στο μαιευτήριο, έτοιμη να γεννήσει. Μίλησε για τη δύναμη ψυχής του Γάλλου σέντερ, αποκαλύπτοντας πως δεν ήθελε καν να πάρει παυσίπονα, ώστε να νιώθει τον πόνο και να καταλαβαίνει πώς εξελίσσεται η κατάσταση στο πόδι του.

Η συζήτηση ταξίδεψε και στις έντονες συναισθηματικές στιγμές της κατάκτησης της EuroLeague από τον Παναθηναϊκό στο Final Four EuroLeague, στα συναισθήματα που πλημμύρισαν την οικογένεια, αλλά και στο πώς εκείνη έζησε αυτή τη διαδρομή από τη δική της σκοπιά.

Παράλληλα, η Τρέισι μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν με τον Ματίας, για τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες γυναίκες των παικτών του Παναθηναϊκού, αλλά και για τη ζωή στο Βελιγράδι, την εμπειρία της στην Παρτιζάν και τις διαφορές που έζησε εντός και εκτός παρκέ.

Το The Real MVP έρχεται να δώσει φωνή στις γυναίκες που συχνά μένουν στη σκιά, αλλά είναι καθοριστικές για κάθε MVP που βλέπουμε στο γήπεδο.

Δείτε το επεισόδιο:

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ