Επιτραπέζια: 10 επιλογές για ατελείωτο γέλιο με την παρέα

Αν ψάχνεις έναν εύκολο τρόπο να ζωντανέψεις τη βραδιά με την παρέα, τα επιτραπέζια είναι πάντα η πιο σίγουρη λύση. Από παιχνίδια ταχύτητας μέχρι ξεκαρδιστικές δοκιμασίες και δημιουργικές προκλήσεις, υπάρχει πάντα κάτι που θα κάνει όλους να γελάσουν, να φωνάξουν και να μπουν στο κλίμα. Ετοίμασε σνακ, στρώσε το τραπέζι και διάλεξε ποιο από τα παρακάτω θα γίνει το νέο αγαπημένο σας.

1. Codenames – Ο απόλυτος αγώνας μυαλού

Ένα παιχνίδι λέξεων που θα σας κάνει να νιώσετε… μυστικοί πράκτορες. Δύο ομάδες, ένας συντονιστής και κωδικοποιημένα στοιχεία που πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε χωρίς να πέσετε πάνω στην… λέξη-δολοφόνο. Ιδανικό για μεγάλες παρέες.

2. Jungle Speed – Για όσους έχουν γρήγορα αντανακλαστικά

Ένα ξέφρενο παιχνίδι ταχύτητας όπου όλοι κυνηγούν το totem. Αν έχετε αντανακλαστικά… γάτας, θα λάμψετε. Αν όχι, θα γελάσετε με την ψυχή σας. Τέλειο για παρέες που θέλουν ένταση και χαμό. Σε νέα limited edition έκδοση!

3. Dixit – Η φαντασία στο μεγαλείο της

Ένα από τα πιο αγαπημένα επιτραπέζια παγκοσμίως. Οι παίκτες περιγράφουν εικόνες με έναν υπαινικτικό τρόπο και οι υπόλοιποι προσπαθούν να μαντέψουν. Ποιητικό, δημιουργικό και γεμάτο απρόβλεπτες στιγμές.

4. Shut Up! – Το παιχνίδι της καλύτερης ατάκας

Ένα παιχνίδι γεμάτο έξυπνες… (ή και όχι) ατάκες. Διάβασε μία διαφορετική δήλωση σε κάθε παίκτη. Οι υπόλοιποι πρέπει να απαντήσουν με την καλύτερη ατάκα που έχουν. Έπιασε η ατάκα τους; Καλώς. Δεν δούλεψε; Απλά, πες τους …Shut up. Ιδανικό για ενήλικες που θέλουν να χαλαρώσουν και να γελάσουν χωρίς φίλτρα.

5. Sing It – Για όσους δεν φοβούνται να τραγουδήσουν

Ένα μουσικό παιχνίδι που θα ξεσηκώσει την παρέα. Τραγουδήστε, μαντέψτε στίχους, κάντε ντουέτα και αφήστε την αμηχανία στην άκρη. Το τέλειο party game.

6. Ανο(η)σία της Αγέλης – Το πιο ανατρεπτικό παιχνίδι στρατηγικής

Έξυπνο, γρήγορο και με χιούμορ. Ένα παιχνίδι παρέας με μια πολύ ξεκάθαρη οδηγία: Μην ξεφύγεις από το κοπάδι. Ξεκινάει με μια τυχαία ερώτηση και καθένας γράφει μυστικά μια απάντηση. Αν η απάντηση σου είναι αυτή της πλειοψηφίας, κερδίζεις αγελάδες. Αν όμως είσαι η μόνη εξαίρεση, φορτώνεσαι τη Ροζ Αγελάδα και η αγέλη σου δεν αξίζει τίποτα. Μέχρι να την ξεφορτωθείς…

7. Ζωγραφομυτίσματα – Ζωγράφισε, μάντεψε, ξαναγέλα

Μάθετε ποιος έχει πραγματικά μύτη για ζωγραφομυτίσματα! Ξεκαρδιστικό παιχνίδι στο οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μύτη σας για να ζωγραφίσετε το αντικείμενο της κάρτας σας και οι συμπαίκτες σας να μαντέψουν σωστά πριν εξαντληθεί ο χρόνος!

8. Monopoly Dogs – Η Monopoly… αλλά με σκυλάκια

Η κλασική Monopoly αποκτά χαριτωμένη ανατροπή. Διαλέξτε εναλλάξ τα αγαπημένα σας σκυλάκια από όλο το συμβούλιο, όπως το Τσιουάουα, το Σίμπα Ίνου και το Μπουλντόγκ. Αγοράστε κυνοκομεία και οικογενειακά σπίτια για να χρεώνετε στους αντιπάλους σας περισσότερα ενοίκια και μαζέψτε κάρτες Παιχνιδιών και Λιχουδιών για απροσδόκητα βραβεία και ποινές. Θα κερδίσετε πολλά με την επιχείρηση εκπαίδευσης σκύλων σας ή θα καταλήξετε στη φυλακή επειδή είστε κακός ιδιοκτήτης; Απλά προσέξτε τις χρεώσεις για τις τροφές σκύλων και τα αξεσουάρ σκύλων!

9. Μικροί Κύριοι: Βρες τι είσαι

Κάνε τις σωστές ερωτήσεις, βρες τι δείχνει η κάρτα που έχεις στο κεφάλι σου και γίνε ο νικητής. Πάρε μια κάρτα χωρίς να την δεις και τοποθέτησε την στο στεφάνι σου. Κάνε μέχρι και πέντε ερωτήσεις την φορά. Μάντεψε σωστά τι απεικονίζει η κάρτα που έχεις στο κεφάλι σου και επέστρεψε μια μάρκα. Επέστρεψε πρώτος όλες τις μάρκες και θα είσαι ο νικητής! Απλό, γρήγορο και ξεκαρδιστικό.

10. Boom Special – Πες το αλλιώς

Μάντεψε τη λέξη… αλλά πρόσεχε τί λές! Βιάσου! Τελειώνει ο χρόνος! Περισσότερες από 2000 λέξεις για ατελείωτες ώρες γέλιου και παιχνιδιού!

