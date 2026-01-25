newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 19:55
Φωτιά σε κτίριο στη Λιοσίων - Διακοπή κυκλοφορίας
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator
Ελλάδα 25 Ιανουαρίου 2026, 20:48

Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator

Η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται από δημοσιεύματα ως χειριστήρια του Predator και η κουμπάρα της, Γεωργία Ζάρα που κατάθεσε στη δική για τις υποκλοπές, τέθηκαν εκτός ΕΛ.ΑΣ.

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Αποστρατεύτηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι δύο κουμπάρες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου και Γεωργία Ζάρα, που συνυπηρετούσαν στην ΕΥΠ την περίοδο του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Γεωργακοπούλου και Ζάρα, που ήταν διευθύντριες γενικών καθηκόντων, τέθηκαν εκτός οργανικών θέσεων κατά τις  με τον βαθμό του ταξιάρχου. Η πρώτη είχε υπηρετήσει στην ΕΥΠ ως  επικεφαλής της Διεύθυνσης Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών και Β΄ υποδιευθύντρια Τρομοκρατίας και Οργανωμένου Εγκλήματος και η δεύτερη ως -αποσπασμένη- τμηματάρχης στην υπηρεσία ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι το διευθυντικό στέλεχος της ΕΥΠ, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, είναι το άτομο που φέρεται ότι υπέγραψε ώστε να γίνουν οι επισυνδέσεις στους Νίκο Ανδρουλάκη, Θανάση Κουκάκη και η οποία είχε υπό τις διαταγές της περί τα 50 άτομα, αποσπασμένα από την ΕΛ.ΑΣ., τα οποία, μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών και άρχισαν οι αποκαλύψεις, επέστρεψαν άρον άρον στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, άλλα δημοσιεύματα, που επικαλέστηκε στη δική των υποκλοπών ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές, την εμφανίζουν ως βασική χειρίστρια του Predator.

Η Γεωργία Ζάρα είχε κληθεί ως μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών, τονίζοντας ότι μετατέθηκε στην ΕΥΠ τον Σεπτέμβριο του 2019, λέγοντας πως «πολλοί άνθρωποι ήθελαν να υπηρετήσουν σε αυτήν την υπηρεσία».

Το παράδοξο στην κατάθεση της κ. Ζάρα στη δική των υποκλοπών ήταν ότι, παρότι παραδέχθηκε αρχικώς ότι γνωρίζει την κ. Γεωργακοπούλου, έπρεπε να ερωτηθεί συγκεκριμένα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας για την κουμπαριά τους για να τη γνωστοποιήσει.

Παράλληλα, επέμενε ότι μαζί με την κουμπάρα της δεν συζήτησαν για την επίμαχη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator.

Η στιχομυθία από την καταθεσή της στην δική των υποκλοπών, όπως την κατέγραψε το in:

Κεσσές: Σας ρωτάνε για τη Γεωργακοπούλου Ευαγγελία και λέτε ότι τη γνωρίζω σαν συνάδελφο. Γιατί δεν διευκρινίσατε την κουμπαριά; Κατηγορούν τη Γεωργακοπούλου ως βασική χειρίστρια του Predator. Της αποδόθηκε ο ρόλος ως βασική χειρίστρια του Predator. Δεν τη ρωτήσατε ποτέ, αγαπημένη Βαγγελίτσα, σε τι εμπλέκεσαι;

Ζάρα: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να τη ρώτησα.

Κεσσές: Ήσασταν υπάλληλος της ΕΥΠ. Οι εφημερίδες λένε ότι η κουμπάρα σας ήταν βασική χειρίστρια του Predator.

Ζάρα: Οι δημοσιογράφοι μπορεί να γράφουν ό,τι νομίζουν.

Κεσσές: Δεν το συζητήσατε ποτέ;

Ζάρα: Όχι ποτέ σε βάθος.

Κεσσές: Ποιο είναι το βάθος;

Ζάρα: Όχι. Εμένα με απασχολούσαν άλλα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος, σας το είπα.

Κεσσές: Δεν το συζητήσατε ποτέ;

Ζάρα: Ελάχιστα.

Κεσσές: Και τι είπε;

Ζάρα: Ότι δεν έχω καμία σχέση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

World
Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
TomTom Traffic Index 25.01.26

«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας - Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» - Η πόλη με την μεγαλύτερη κίνηση

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας παγκοσμίως αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό με την Αθήνα να μην απουσιάζει από το TomTom Traffic Index.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων – Συνεχίζονται οι απολογίες
Καύσιμα 25.01.26

Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από ειδικό λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μειωμένη ποσότητα βενζίνης από την αναγραφόμενη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018

O 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, με την επισήμανση ότι αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο και τους γύρω του.

Σύνταξη
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»

« Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν» λένε συγγενείς του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα - Τον Μάρτιο του 2014 είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του

Σύνταξη
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Καιρός: Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση – Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής
Meteo 25.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση του καιρού - Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής

Το Συντονιστικό Κέντρο έχει επικοινωνήσει με ΟΤΑ και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή

Με γκολάρες και εξαιρετικό ποδόσφαιρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τις απαντήσεις στα… κόρνερ της Άρσεναλ, τη νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

Σύνταξη
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
Έτοιμος! 25.01.26

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
Κόσμος 25.01.26

Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στη Συρία ανθρωπιστική βοήθεια έχει φτάσει ήδη στο Κομπάνι και αναμένεται στην επαρχία Χασάκα σε περιοχές όπου οι Κούρδοι είναι περικυκλωμένοι.

Σύνταξη
Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
TomTom Traffic Index 25.01.26

«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας - Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» - Η πόλη με την μεγαλύτερη κίνηση

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας παγκοσμίως αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό με την Αθήνα να μην απουσιάζει από το TomTom Traffic Index.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή
Ξανά στο Αμπού Ντάμπι 25.01.26

Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή

Την 1η Φεβρουαρίου η νέα τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων Κιέβου-Μόσχας και κυρίως το εδαφικό.

Σύνταξη
Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων – Συνεχίζονται οι απολογίες
Καύσιμα 25.01.26

Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από ειδικό λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μειωμένη ποσότητα βενζίνης από την αναγραφόμενη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)
Πόλο 25.01.26

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών διέλυσε την παγκόσμια υπερδύναμη Ιταλία στον μικρό τελικό του Βελιγραδίου και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018

O 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, με την επισήμανση ότι αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο και τους γύρω του.

Σύνταξη
Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»
Βίντεο 25.01.26

Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»

«Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ματθαίος Γιαννούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας
Ανεπίσημος απολογισμός 25.01.26

Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο