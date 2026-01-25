Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator

Αποστρατεύτηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι δύο κουμπάρες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου και Γεωργία Ζάρα, που συνυπηρετούσαν στην ΕΥΠ την περίοδο του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Γεωργακοπούλου και Ζάρα, που ήταν διευθύντριες γενικών καθηκόντων, τέθηκαν εκτός οργανικών θέσεων κατά τις με τον βαθμό του ταξιάρχου. Η πρώτη είχε υπηρετήσει στην ΕΥΠ ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών και Β΄ υποδιευθύντρια Τρομοκρατίας και Οργανωμένου Εγκλήματος και η δεύτερη ως -αποσπασμένη- τμηματάρχης στην υπηρεσία ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι το διευθυντικό στέλεχος της ΕΥΠ, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, είναι το άτομο που φέρεται ότι υπέγραψε ώστε να γίνουν οι επισυνδέσεις στους Νίκο Ανδρουλάκη, Θανάση Κουκάκη και η οποία είχε υπό τις διαταγές της περί τα 50 άτομα, αποσπασμένα από την ΕΛ.ΑΣ., τα οποία, μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών και άρχισαν οι αποκαλύψεις, επέστρεψαν άρον άρον στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, άλλα δημοσιεύματα, που επικαλέστηκε στη δική των υποκλοπών ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές, την εμφανίζουν ως βασική χειρίστρια του Predator.

Η Γεωργία Ζάρα είχε κληθεί ως μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών, τονίζοντας ότι μετατέθηκε στην ΕΥΠ τον Σεπτέμβριο του 2019, λέγοντας πως «πολλοί άνθρωποι ήθελαν να υπηρετήσουν σε αυτήν την υπηρεσία».

Το παράδοξο στην κατάθεση της κ. Ζάρα στη δική των υποκλοπών ήταν ότι, παρότι παραδέχθηκε αρχικώς ότι γνωρίζει την κ. Γεωργακοπούλου, έπρεπε να ερωτηθεί συγκεκριμένα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας για την κουμπαριά τους για να τη γνωστοποιήσει.

Παράλληλα, επέμενε ότι μαζί με την κουμπάρα της δεν συζήτησαν για την επίμαχη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator.

Η στιχομυθία από την καταθεσή της στην δική των υποκλοπών, όπως την κατέγραψε το in:

Κεσσές: Σας ρωτάνε για τη Γεωργακοπούλου Ευαγγελία και λέτε ότι τη γνωρίζω σαν συνάδελφο. Γιατί δεν διευκρινίσατε την κουμπαριά; Κατηγορούν τη Γεωργακοπούλου ως βασική χειρίστρια του Predator. Της αποδόθηκε ο ρόλος ως βασική χειρίστρια του Predator. Δεν τη ρωτήσατε ποτέ, αγαπημένη Βαγγελίτσα, σε τι εμπλέκεσαι;

Ζάρα: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να τη ρώτησα.

Κεσσές: Ήσασταν υπάλληλος της ΕΥΠ. Οι εφημερίδες λένε ότι η κουμπάρα σας ήταν βασική χειρίστρια του Predator.

Ζάρα: Οι δημοσιογράφοι μπορεί να γράφουν ό,τι νομίζουν.

Κεσσές: Δεν το συζητήσατε ποτέ;

Ζάρα: Όχι ποτέ σε βάθος.

Κεσσές: Ποιο είναι το βάθος;

Ζάρα: Όχι. Εμένα με απασχολούσαν άλλα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος, σας το είπα.

Κεσσές: Δεν το συζητήσατε ποτέ;

Ζάρα: Ελάχιστα.

Κεσσές: Και τι είπε;

Ζάρα: Ότι δεν έχω καμία σχέση.