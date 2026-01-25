Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

Στη στάση και τα κίνητρά της στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη αναφέρθηκε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ξεκαθαρίζοντας πως το μόνο που επιδίωξε ήταν η δικαιοσύνη.

Η ηθοποιός, που είχε καταγγείλει ανάρμοστη συμπεριφορά από τον συνάδελφό της, τόνισε ότι δεν κινήθηκε από μίσος, αλλά από την ανάγκη για δικαίωση, σχολιάζοντας παράλληλα τη στάση της κοινωνίας απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις.

«Τα πράγματα που συμβαίνουν δείχνουν την κοινωνία μας»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εκπομπής Ραντεβού το ΣΚ, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αναφέρθηκε στην παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη σε κοινωνική εκδήλωση, σημειώνοντας πως ανάλογες εικόνες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας.

«Τι εννοούμε χαμογελάει ο άνθρωπος; Κι άλλες φορές είχε χαμογελάσει, δεν είναι η πρώτη φορά που χαμογελάει. Εγώ θα πω ότι τα πράγματα που συμβαίνουν δείχνουν την κοινωνία μας. Πώς λειτουργεί η κοινωνία μας», σχολίασε αρχικά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στο σχετικό βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Ενώ συμπλήρωσε: «Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία, εγώ έχω τη δική μου άποψη. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. Το επόμενο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να μη σταματήσω ποτέ».

«Αν ένας άνθρωπος ζητούσε συγγνώμη, πάλι πρώτη θα ήμουν για να βοηθήσω όπου μπορούσα να απελευθερωθεί από το οποιοδήποτε σκοτάδι ένας άνθρωπος.»

«Εγώ μίσος δεν έχω μέσα μου για κανέναν»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός σημείωσε πως, αν είχε προηγηθεί μια ειλικρινής συγγνώμη, θα ήταν διατεθειμένη να στηρίξει έναν άνθρωπο στην προσπάθειά του να βγει από το «σκοτάδι» του. Όπως τόνισε, ο λόγος που μίλησε δημόσια ήταν για να σταματήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και όχι από μίσος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ευχήθηκε ποτέ το κακό σε κανέναν και πως το μόνο που ζήτησε ήταν η δικαιοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα η ηθοποιός ανέφερε: «Έλεγα πάντα ότι ο λόγος που έγιναν όλα αυτά, ήταν για να σταματήσει μια συγκεκριμένη δράση. Αλλά, αν ένας άνθρωπος ζητούσε συγγνώμη, πάλι πρώτη θα ήμουν για να βοηθήσω όπου μπορούσα να απελευθερωθεί από το οποιοδήποτε σκοτάδι ένας άνθρωπος.

»Εγώ μίσος δεν έχω μέσα μου για κανέναν. Μπορεί να είμαι θυμωμένη για πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να με ενοχλεί αν κάτι εγώ το κρίνω ότι είναι άδικο, μπορεί να φωνάξω, να κλάψω, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός. Ποτέ. Δικαιοσύνη ζήτησα. Δεν ζήτησα κάτι άλλο».