Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, στην οποία μεταξύ άλλων μίλησε για τον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, ανέφερε ότι παρόλο που οι τσακωμοί τους είναι συχνοί, στο τέλος της ημέρας είναι ευτυχισμένοι, προσθέτοντας ότι όταν οι κόρες τους λείπουν, αισθάνονται ότι βρίσκονται και πάλι στα πρώτα βήματα της σχέσης τους – η οποία μετρά δώδεκα χρόνια.

«Οι διαφωνίες που συνήθως μπορεί να έχει ένα ζευγάρι έχουν να κάνουν με τα παιδιά, γιατί αν το μεγάλωμα είναι διαφορετικό, μπορεί να υπάρξει σύγκρουση. Αλλά αν υπάρχει καλή διάθεση και αγάπη κάθεσαι και το κουβεντιάζεις. Όχι ότι δεν τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε και πολύ, αλλά τώρα πια γελάμε στο τέλος της ημέρας. Όταν τα παιδιά λείπουν είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες, δεν έχουμε να λύσουμε κάτι μεταξύ μας».

«Η χρυσή τομή»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός στάθηκε σε μια δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία μοιραζόμενη φωτογραφίες της με τον σύζυγό της, έγραψε: «12 χρόνια επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα… 12 χρόνια ακούμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και καταφέρνουμε να περνάμε πάνω από κάθε εμπόδιο. Μαζί. Τις φωτογραφίες αυτές τις έβγαλαν τα παιδιά μας. Κι αν έχουμε πετύχει ένα πράγμα είναι αυτά τα δύο κορίτσια να ξέρουν τι σημαίνει συντροφικότητα, αγάπη και οικογένεια. Σ’ αγαπάω με όλη τη σημασία της αγάπης. Χρόνια μας πολλά και υπέροχα όπως το φετινό καλοκαίρι».

Σχετικά με την ανάρτηση, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ανέφερε: «Όταν υπάρχει μια σωστή βάση φιλίας από κάτω, γιατί η καθημερινότητα, το να μένεις στο ίδιο σπίτι με τον άλλον άνθρωπο, πόσω μάλλον του αντίθετου φύλου που έχει διαφορετική νοοτροπία, χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή, να διαλέγεις τις μάχες σου, να βρίσκεις τη σωστή στιγμή που θα είναι καλή και για τον άλλον να του επικοινωνήσεις ένα παράπονό σου. Οπότε, αυτό είναι θέμα επιλογής και πρέπει να την κάνεις κάθε μέρα».