magazin
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Fizz 05 Οκτωβρίου 2025 | 22:34

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

H Πηνελόπη Αναστασοπούλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, στην οποία μεταξύ άλλων μίλησε για τον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, ανέφερε ότι παρόλο που οι τσακωμοί τους είναι συχνοί, στο τέλος της ημέρας είναι ευτυχισμένοι, προσθέτοντας ότι όταν οι κόρες τους λείπουν, αισθάνονται ότι βρίσκονται και πάλι στα πρώτα βήματα της σχέσης τους – η οποία μετρά δώδεκα χρόνια.

«Οι διαφωνίες που συνήθως μπορεί να έχει ένα ζευγάρι έχουν να κάνουν με τα παιδιά, γιατί αν το μεγάλωμα είναι διαφορετικό, μπορεί να υπάρξει σύγκρουση. Αλλά αν υπάρχει καλή διάθεση και αγάπη κάθεσαι και το κουβεντιάζεις. Όχι ότι δεν τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε και πολύ, αλλά τώρα πια γελάμε στο τέλος της ημέρας. Όταν τα παιδιά λείπουν είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες, δεν έχουμε να λύσουμε κάτι μεταξύ μας».

«Η χρυσή τομή»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός στάθηκε σε μια δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία μοιραζόμενη φωτογραφίες της με τον σύζυγό της, έγραψε: «12 χρόνια επιλέγουμε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα… 12 χρόνια ακούμε ο ένας τις ανάγκες του άλλου και καταφέρνουμε να περνάμε πάνω από κάθε εμπόδιο. Μαζί. Τις φωτογραφίες αυτές τις έβγαλαν τα παιδιά μας. Κι αν έχουμε πετύχει ένα πράγμα είναι αυτά τα δύο κορίτσια να ξέρουν τι σημαίνει συντροφικότητα, αγάπη και οικογένεια. Σ’ αγαπάω με όλη τη σημασία της αγάπης. Χρόνια μας πολλά και υπέροχα όπως το φετινό καλοκαίρι».

Σχετικά με την ανάρτηση, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ανέφερε: «Όταν υπάρχει μια σωστή βάση φιλίας από κάτω, γιατί η καθημερινότητα, το να μένεις στο ίδιο σπίτι με τον άλλον άνθρωπο, πόσω μάλλον του αντίθετου φύλου που έχει διαφορετική νοοτροπία, χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τομή, να διαλέγεις τις μάχες σου, να βρίσκεις τη σωστή στιγμή που θα είναι καλή και για τον άλλον να του επικοινωνήσεις ένα παράπονό σου. Οπότε, αυτό είναι θέμα επιλογής και πρέπει να την κάνεις κάθε μέρα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Wall Street
Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
«Πολιτισμικό φαινόμενο» 03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Επέτειος 03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
Συλλυπητήρια μήνυμα 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
Live χάρτης 05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο