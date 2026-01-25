ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός καλωδίων υψηλής τάσης στη Γλυφάδα

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στη Γλυφάδα, ανταποκρινόμενα στην επείγουσα έκκληση του Δήμου να συλλεχθούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης. Οι έντονες πλημμύρες της 21ης Ιανουαρίου είχαν διαβρώσει το σημείο όπου βρίσκονταν εγκατεστημένα τα καλώδια, δημιουργώντας κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ

Οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν μεθοδικά τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εν λόγω καλώδια, δίνοντας προτεραιότητα στις εργασίες.

Με γνώμονα την προστασία των πολιτών και την αποφυγή περαιτέρω ζημιών, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κυρίως χειρωνακτικά.

Σήμερα προστέθηκε και η χρήση ενός μηχανήματος έργου για την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των φερτών υλικών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τόνισε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές, παρά μόνο καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών, ώστε να διατηρηθούν ανοιχτές οι τοπικές δίοδοι νερού στην παρακείμενη ρεματιά.

Σταθερή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση

Η εταιρεία υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. «Μόνο μέσα από τη συντονισμένη δράση μπορούν να προκριθούν αποτελεσματικές λύσεις και να αποφευχθούν περιττές συγκρούσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές και την προστασία των πολιτών, ενώ παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του προβλεπόμενου νέου κύματος κακοκαιρίας.