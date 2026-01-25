ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός καλωδίων υψηλής τάσης στη Γλυφάδα
Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις επείγουσες εργασίες
- Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
- Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στη Γλυφάδα, ανταποκρινόμενα στην επείγουσα έκκληση του Δήμου να συλλεχθούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης. Οι έντονες πλημμύρες της 21ης Ιανουαρίου είχαν διαβρώσει το σημείο όπου βρίσκονταν εγκατεστημένα τα καλώδια, δημιουργώντας κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ
Οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν μεθοδικά τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εν λόγω καλώδια, δίνοντας προτεραιότητα στις εργασίες.
Με γνώμονα την προστασία των πολιτών και την αποφυγή περαιτέρω ζημιών, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κυρίως χειρωνακτικά.
Σήμερα προστέθηκε και η χρήση ενός μηχανήματος έργου για την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των φερτών υλικών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ο ΔΕΔΔΗΕ τόνισε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές, παρά μόνο καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών, ώστε να διατηρηθούν ανοιχτές οι τοπικές δίοδοι νερού στην παρακείμενη ρεματιά.
Σταθερή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση
Η εταιρεία υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. «Μόνο μέσα από τη συντονισμένη δράση μπορούν να προκριθούν αποτελεσματικές λύσεις και να αποφευχθούν περιττές συγκρούσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές και την προστασία των πολιτών, ενώ παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του προβλεπόμενου νέου κύματος κακοκαιρίας.
- Κρίσιμα ορυκτά: Κυρίαρχη η Λατινική Αμερική – Το «Τρίγωνο του Λιθίου»
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
- Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
- Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
- Μπενφίκα – Εστρέλα Αμαδόρα 4-0: «Καθάρισε» ο Παυλίδης με δύο γκολ
- «Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
- Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
- ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις