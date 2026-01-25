Βρετανοί καταναλωτές: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς στις αγορές τροφίμων

Οι καταναλωτές στη Βρετανία δείχνουν ότι η οικονομία δεν σημαίνει θυσία της ποιότητας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του διαδικτυακού σούπερ μάρκετ Ocado, το 70% των Βρετανών σχεδιάζει να συνδυάσει υψηλής ποιότητας προϊόντα με πιο οικονομικά βασικά είδη, δημιουργώντας γεύματα που είναι ταυτόχρονα νόστιμα και προσιτά.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «High-Low shopping», έχει ήδη υιοθετηθεί από σχεδόν δύο στους τρεις καταναλωτές (63%) και φτάνει το 75% στους νεαρούς Millennials, οι οποίοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον προϋπολογισμό τους για τρόφιμα.

Σταθερές αξίες, αλλά με μικρές πολυτέλειες

Οι Βρετανοί είναι πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο σε φρέσκα και ποιοτικά τρόφιμα όπως: Φρέσκο κρέας (58%), φρέσκα ψάρια (37%), εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (35%), βούτυρο (34%), αυγά (32%).

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης premium ντομάτες (24%) και μέλι (21%), προϊόντα που συνδέονται συχνά με σεφ και δημοφιλείς influencers στα κοινωνικά δίκτυα, αυξάνοντας τη ζήτηση και τις πωλήσεις στην Ocado.

Οικονομία στα βασικά προϊόντα

Παράλληλα, οι καταναλωτές δείχνουν μεγάλη ευελιξία στις βασικές τροφές. Τα προϊόντα στα οποία εξοικονομούν χρήματα περιλαμβάνουν: Ζυμαρικά (42%), ρύζι και δημητριακά (38%) και πατάτες (36%).

Μάλιστα, η πώληση ζυμαρικών από την Ocado, όπως τα Fusilli και το ρύζι Basmati παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι, με τις πωλήσεις να διπλασιάζονται μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, καθώς οι καταναλωτές γίνονται πιο προσεκτικοί μετά τις γιορτές.

«Οι καταναλωτές τα θέλουν όλα σε ένα μέρος»

Όπως δηλώνει ο Dan Elton, επικεφαλής πελατειακής εμπειρίας της Ocado Retail: «Ο Ιανουάριος ήταν πάντα μήνας έξυπνων αγορών, αλλά οι πελάτες δεν θέλουν να νιώθουν ότι πρέπει να θυσιάσουν την ποιότητα για οικονομία. Θέλουν να βρουν όλα όσα χρειάζονται σε ένα μέρος, χωρίς να ψάχνουν αλλού».

Αυτή η τάση δείχνει πως οι καταναλωτές της Βρετανίας εξελίσσονται σε «έξυπνους καταναλωτές» που επιλέγουν συνειδητά πού θα επενδύσουν τα χρήματά τους, συνδυάζοντας την ποιότητα με την οικονομία σε κάθε καλάθι αγορών.

Πηγή: ot.gr