ΗΠΑ: Οι καλύτερες και οι χειρότερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες του 2025

Ένα ταραγμένο 2025, που χαρακτηρίστηκε από καιρικές διαταραχές, ελλείψεις προσωπικού, τεχνολογικές βλάβες και ευρύτερες λειτουργικές προκλήσεις που δοκίμασαν την ανθεκτικότητα των αερομεταφορέων αντιμετώπισε η αεροπορική βιομηχανία.

Ενώ πολλοί ταξιδιώτες αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, ακυρώσεις και απογοήτευση, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες υπερέβησαν αυτά τα εμπόδια πολύ καλύτερα από άλλες. Σύμφωνα με την 18η ετήσια βαθμολογία αεροπορικών εταιρειών της Wall Street Journal, η βασική διάκριση μεταξύ νικητών και ηττημένων δεν ήταν η απουσία προβλημάτων, αλλά το πόσο αποτελεσματικά τα διαχειρίστηκαν οι αεροπορικές εταιρείες.

Η Southwest Airlines αναδείχθηκε ως η κορυφαία αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ το 2025, κατακτώντας την πρώτη θέση για πρώτη φορά από το 2020 και τερματίζοντας την τετραετή κυριαρχία της Delta Air Lines. Η Southwest κέρδισε με μεγάλη διαφορά, αφού έχασε οριακά την πρώτη θέση το 2024.

Η Allegiant Air κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ακολουθούμενη από την Delta στην τρίτη. Στο κάτω μέρος της κατάταξης ήταν η American Airlines και η Frontier Airlines, οι οποίες ισοβάθμησαν στην τελευταία θέση.

Η Wall Street Journal αξιολόγησε εννέα μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ σε επτά σταθμισμένες λειτουργικές μετρήσεις: έγκαιρες αφίξεις, ακυρώσεις πτήσεων, ακραίες καθυστερήσεις 45 λεπτών ή περισσότερο, χειρισμός αποσκευών, καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο, ακούσια απομάκρυνση επιβατών και υποβολές επιβατών στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό παράπονα.

Η Hawaiian Airlines αποκλείστηκε λόγω της περιφερειακής της εστίασης, αν και η απόδοσή της θα ενσωματωθεί στην κατάταξη της Alaska Airlines μετά τη συγχώνευσή τους το 2026.

Η πρωτιά της Southwest

Η νίκη της Southwest προήλθε από σταθερά ισχυρή απόδοση σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες. Κατέγραψε τα λιγότερα παράπονα πελατών και καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο, κατατάχθηκε δεύτερη καλύτερη τόσο στις έγκαιρες αφίξεις όσο και στα ποσοστά ακυρώσεων και δεν τερμάτισε ποτέ χειρότερα από την τέταρτη σε καμία κατηγορία. Η χειρισμός αποσκευών της κατατάχθηκε τέταρτη, η πιο αδύναμη απόδοσή της.

Συνολικά, η Southwest επέδειξε σταθερή και αποτελεσματική λειτουργία παρά τις εσωτερικές αναταραχές, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του εταιρικού εργατικού δυναμικού κατά 15%, της εισαγωγής πτήσεων με κόκκινα μάτια και της εφαρμογής τελών για παραδοτέες αποσκευές, οι οποίες οδήγησαν σε αυξημένο όγκο χειραποσκευών.

Μετά από μια σημαντική λειτουργική κατάρρευση κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 2022-2023, η Southwest επένδυσε δισεκατομμύρια δολάρια για να βελτιώσει τα συστήματά της. Όπως είπε στην WSJ ο Διευθύνων Σύμβουλος Λειτουργιών Άντριου Γουότερσον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ελαχιστοποίηση των ακυρώσεων, οι οποίες απαιτούν στενό συντονισμό μεταξύ των ομάδων λειτουργίας.

Το 2025, το ποσοστό ακυρώσεων της Southwest ήταν μόλις 0,84%, κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου και δεύτερο μόνο μετά το 0,55% της Allegiant. Αντίθετα, η American Airlines κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ακυρώσεων με 2,2%.

H Allegiant σε άνοδο

Η δεύτερη θέση της Allegiant οφείλεται στην εξαιρετική απόδοση στις ακυρώσεις, τη διαχείριση αποσκευών και την ακούσια προσγείωση, όπου κατατάχθηκε στην καλύτερη θέση μεταξύ όλων των αερομεταφορέων. Ωστόσο, η συνολική της κατάταξη περιορίστηκε από τα ασθενέστερα αποτελέσματα στις έγκαιρες αφίξεις και τις σοβαρές καθυστερήσεις. Η Allegiant εξήγησε ότι τα λιγότερο συχνά δρομολόγια συχνά οδηγούν σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, καθώς η αεροπορική εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην αποφυγή των άμεσων ακυρώσεων που θα μπορούσαν να καθηλώσουν τους επιβάτες.

Η Delta, μια διαχρονικά κορυφαία εταιρεία, ηγήθηκε για άλλη μια φορά του κλάδου στις έγκαιρες αφίξεις, αλλά υποχώρησε στην τρίτη θέση συνολικά λόγω αυξήσεων στις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο και τα παράπονα των επιβατών. Μεγάλο μέρος αυτής της πτώσης συνδέθηκε με ένα σημαντικό τεχνολογικό blackout το καλοκαίρι του 2024 που προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές, οι επιπτώσεις της οποίας αντικατοπτρίστηκαν πληρέστερα στα στοιχεία του 2025. Η Delta έχει δεσμευτεί να ανακτήσει την κορυφαία θέση το 2026.

Η American Airlines και η Frontier Airlines βίωσαν ιδιαίτερα κακές χρονιές. Η αξιοπιστία της American Airlines επιδεινώθηκε σημαντικά, με τις ακυρώσεις να αυξάνονται απότομα από τα επίπεδα του 2024 και καμία κατηγορία να μην κατατάσσεται υψηλότερα από την έκτη. Η αεροπορική εταιρεία επικαλέστηκε τις καιρικές συνθήκες και τις διαταραχές που σχετίζονται με τους κόμβους, αλλά εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι πρόσφατες επενδύσεις θα βελτίωναν την απόδοση. Η Frontier κατατάχθηκε τελευταία σε τέσσερις από τις επτά κατηγορίες και αρνήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματά της.

Η συνολική απόδοση του κλάδου παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή σε σύγκριση με το 2024, με μικρή βελτίωση στις ακυρώσεις, τη διαχείριση αποσκευών ή τις αλλαγές θέσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Spirit Airlines παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση, σκαρφαλώνοντας από την όγδοη στην πέμπτη θέση παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες. Η έκθεση τόνισε επίσης επίμονα ζητήματα, όπως το χειρότερο ποσοστό χειρισμού αποσκευών της United Airlines στον κλάδο και τη συνεχιζόμενη μείωση της συνολικής απόδοσης στην ώρα άφιξης, καθώς καμία αεροπορική εταιρεία δεν ξεπέρασε το 80% του ποσοστού άφιξης στην ώρα της.