Μετά από 54 συνεχόμενες ημέρες παρουσίας με τα τρακτέρ τους στον Μεθοριακό Σταθμό του Προμαχώνα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που είχαν στήσει το μπλόκο αποχώρησαν, αποτυπώνοντας ένα μήνυμα αγωνιστικής υπερηφάνειας και αποφασιστικότητας.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι αποχωρούν με ψηλά το κεφάλι, αφού διεξήγαγαν έναν τίμιο και πρωτόγνωρο για τα δεδομένα αγώνα μέσα στην περίοδο των γιορτών, υπογραμμίζοντας πως η πολυήμερη παρουσία τους ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ενίσχυσε τη συλλογική φωνή των παραγωγών.

Παρά τη λήξη της κινητοποίησης στον Προμαχώνα, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι «ο αγώνας συνεχίζεται». Απέσυραν τα τρακτέρ τους από τον σταθμό, ωστόσο σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, πιθανή κάθοδο στην Αθήνα και περαιτέρω δράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις προηγούμενες ημέρες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

Μεταξύ άλλων, αποχώρησαν οι παραγωγοί από τα Μάλγαρα και τα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λύθηκαν τα μπλόκα στο τελωνείο των Ευζώνων, στη Χαλκηδόνα, στον κόμβο Τρίγλιας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, καθώς και στους κόμβους Κουλούρας και Γυψοχωρίου Πέλλας.

Νέα πανελλαδική σύσκεψη

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται να πραγματοποιήσει νέα πανελλαδική σύσκεψη στις αρχές Φεβρουαρίου, όπου θα τεθούν επί τάπητος κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και την ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας περιλαμβάνονται η διοργάνωση παναγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, καθώς και ο σχεδιασμός των δράσεων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica», η οποία θα πραγματοποιηθεί τελικά από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου.

Παρά τη λήξη των μπλόκων, οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι ο κύκλος των διεκδικήσεών τους παραμένει ανοιχτός. Όπως τονίζουν, το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουν -ήδη έχουν κλειστεί ορισμένα ραντεβού- νέες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, τόσο για την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί όσο και για τη διεξοδική συζήτηση των τοπικών προβλημάτων κάθε περιοχής, με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων.