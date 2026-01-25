newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
25 Ιανουαρίου 2026, 16:00

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Μετά από 54 συνεχόμενες ημέρες παρουσίας με τα τρακτέρ τους στον Μεθοριακό Σταθμό του Προμαχώνα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που είχαν στήσει το μπλόκο αποχώρησαν, αποτυπώνοντας ένα μήνυμα αγωνιστικής υπερηφάνειας και αποφασιστικότητας.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι αποχωρούν με ψηλά το κεφάλι, αφού διεξήγαγαν έναν τίμιο και πρωτόγνωρο για τα δεδομένα αγώνα μέσα στην περίοδο των γιορτών, υπογραμμίζοντας πως η πολυήμερη παρουσία τους ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ενίσχυσε τη συλλογική φωνή των παραγωγών.

Παρά τη λήξη της κινητοποίησης στον Προμαχώνα, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι «ο αγώνας συνεχίζεται». Απέσυραν τα τρακτέρ τους από τον σταθμό, ωστόσο σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, πιθανή κάθοδο στην Αθήνα και περαιτέρω δράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις προηγούμενες ημέρες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

Μεταξύ άλλων, αποχώρησαν οι παραγωγοί από τα Μάλγαρα και τα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λύθηκαν τα μπλόκα στο τελωνείο των Ευζώνων, στη Χαλκηδόνα, στον κόμβο Τρίγλιας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, καθώς και στους κόμβους Κουλούρας και Γυψοχωρίου Πέλλας.

Νέα πανελλαδική σύσκεψη

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται να πραγματοποιήσει νέα πανελλαδική σύσκεψη στις αρχές Φεβρουαρίου, όπου θα τεθούν επί τάπητος κρίσιμες αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και την ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παρά τη λήξη των μπλόκων, οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι ο κύκλος των διεκδικήσεών τους παραμένει ανοιχτός

Μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας περιλαμβάνονται η διοργάνωση παναγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, καθώς και ο σχεδιασμός των δράσεων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica», η οποία θα πραγματοποιηθεί τελικά από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου.

Παρά τη λήξη των μπλόκων, οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι ο κύκλος των διεκδικήσεών τους παραμένει ανοιχτός. Όπως τονίζουν, το επόμενο διάστημα θα επιδιώξουν -ήδη έχουν κλειστεί ορισμένα ραντεβού- νέες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, τόσο για την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί όσο και για τη διεξοδική συζήτηση των τοπικών προβλημάτων κάθε περιοχής, με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων.

Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας
Οι αποφάσεις στα μπλόκα 19.01.26 Upd: 19:10

Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό - Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τη χαρακτήρισε «παραγωγική», αλλά επισήμανε ότι «το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο»

Σύνταξη
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Τι ζητούν 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

